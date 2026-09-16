SpaceX testet recycelte Hitzeschildkacheln für Starship

Das führende Luft- und Raumfahrtunternehmen hat den Hitzeschild der Starship-Rakete, die für interplanetare Flüge konzipiert ist, erheblich verbessert. Wie ixbt.com berichtet, unternehmen die Ingenieure vor dem 14. Testflug wichtige Schritte zur Modernisierung der thermischen Schutzschicht. Erstmals in der Geschichte werden Bauteile eines Raumschiffs, das einen vorherigen Flug erfolgreich abgeschlossen hat, an einem neuen Schiff installiert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Es wurde bekannt gegeben, dass die Schutzplatten, die den Rumpf vor extremen Temperaturen bewahren, in Bereichen mit hoher aerodynamischer Belastung während des Fluges mit zusätzlichen Befestigungsmechanismen ausgestattet werden. Zudem haben Experten Wege identifiziert, durch die heißes Plasma unter die Platten strömen konnte, und diese beseitigt. Experimente zeigten, dass die Verwendung von gebogenen Plattenkonstruktionen in bestimmten Bereichen die Erhitzung an den Verbindungsstellen deutlich reduziert.

Ein historischer Schritt und die Testgeschichte

Die bemerkenswerteste Neuerung im Rahmen dieser Modernisierung ist die geplante Wiederverwendung von zwei Schutzplatten, die vom Raumschiff Ship 40 entfernt und am Rumpf von Ship 41 montiert werden sollen. Dies ist das erste Mal in der Geschichte des Starship-Programms, dass Hitzeschildkacheln wiederverwendet werden – ein wichtiger Test für die schnelle Wiederaufbereitung und Kostensenkung bei künftigen Missionen.

Zur Erinnerung: Das Starship Ship 40, von dem diese Platten stammen, nahm am 13. Flug teil, einem der erfolgreichsten Tests des Programms. Nach diesem Test wasserte das Schiff erfolgreich im Ozean und verblieb längere Zeit an der Oberfläche, was es den Ingenieuren ermöglichte, die Auswirkungen von Salzwasser und der äußeren Umgebung zu untersuchen.

Zukünftige Pläne und anstehende Flüge

SpaceX -Chef Elon Musk gab bekannt, dass das Unternehmen noch in diesem Monat mit der Ausbringung der neuen Generation von Starlink V3-Satelliten ins All beginnen wird. Dies ist der nächste Schritt zur Erweiterung der Kapazitäten des globalen Internetnetzwerks des Unternehmens.

Derzeit konzentrieren sich die Experten auf den nächsten wichtigen Meilenstein. Der nächste orbitale Start der Starship-Rakete ist für den 22. September dieses Jahres geplant. Experten und Liebhaber der Raumfahrttechnologie warten mit großem Interesse darauf, ob SpaceX das Schiff diesmal erfolgreich in den Orbit bringen kann.