Die USA müssen vor chinesischen Astronauten auf dem Mond landen, da das Ergebnis des neuen Wettlaufs im All nicht nur Raumfahrtprogramme, sondern auch internationale Bündnisse, technologische Standards und den globalen Einfluss Amerikas maßgeblich beeinflussen könnte. Dies erklärte NASA-Administrator Jared Isaacman. Er betonte, dass dieser Wettbewerb zu einem wesentlichen Bestandteil der nationalen Sicherheit des Landes geworden sei. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit plant die NASA, Menschen bis 2028 auf die Mondoberfläche zu bringen, während China seine bemannte Mission für 2030 angesetzt hat. Wie ixbt.com jedoch berichtet, besteht die Möglichkeit, dass Peking die USA überholen könnte, falls die amerikanischen Experten den Zeitplan nicht einhalten. Dies könnte für das künftige geopolitische Gleichgewicht entscheidend sein.

Der Südpol des Mondes und begrenzte Möglichkeiten

Als Hauptschauplatz des neuen Wettlaufs im All wurde der Südpol des Mondes festgelegt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es dort Bodenschätze gibt, und die Bedingungen vor Ort sind bestens geeignet, um Technologien zu testen, die für künftige Mars-Missionen erforderlich sind. Gleichzeitig sind die geeigneten Orte für Landungen und Aktivitäten sehr begrenzt.

Isaacman verglich diese Gebiete mit „begrenzten Parkplätzen“ und betonte, dass beide Länder Anspruch darauf erheben. Die Partei, die zuerst dort ist, könnte direkt beeinflussen, welche Technologien andere Nationen entwickeln, wessen Standards sie übernehmen und mit wem sie im Sicherheitsbereich kooperieren.

Historische Parallelen und militärische Zusammenarbeit

Der NASA-Chef erinnerte an die Apollo 11-Mission von 1969 und bewertete sie als glänzende Demonstration der US-Fähigkeiten. Seiner Meinung nach könnte es den amerikanischen Einfluss negativ beeinträchtigen und zu ungünstigen Folgen führen, wenn China dieses Mal als Erster Erfolg hat.

In diesem Zusammenhang sprach sich Isaacman für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen der NASA und dem Pentagon aus. Obwohl beide Behörden eigenständige Strukturen bleiben, sei es sinnvoll, gemeinsam Operationen und Technologien im mondnahen Raum sowie Projekte zur nuklearen Weltraumenergie zu entwickeln.

Der Experte ist der Ansicht, dass ein getrenntes Vorgehen der beiden Behörden zu einer Verschwendung begrenzter Ressourcen führt. Gemeinsame Investitionen würden eine effizientere Nutzung der Kapazitäten ziviler und militärischer Raumfahrtprogramme ermöglichen.