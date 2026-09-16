NASA-Chef: USA müssen vor China auf dem Mond landen

·2·Technologie
NASA-Chef: USA müssen vor China auf dem Mond landen

Die USA müssen vor chinesischen Astronauten auf dem Mond landen, da das Ergebnis des neuen Wettlaufs im All nicht nur Raumfahrtprogramme, sondern auch internationale Bündnisse, technologische Standards und den globalen Einfluss Amerikas maßgeblich beeinflussen könnte. Dies erklärte NASA-Administrator Jared Isaacman. Er betonte, dass dieser Wettbewerb zu einem wesentlichen Bestandteil der nationalen Sicherheit des Landes geworden sei. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit plant die NASA, Menschen bis 2028 auf die Mondoberfläche zu bringen, während China seine bemannte Mission für 2030 angesetzt hat. Wie ixbt.com jedoch berichtet, besteht die Möglichkeit, dass Peking die USA überholen könnte, falls die amerikanischen Experten den Zeitplan nicht einhalten. Dies könnte für das künftige geopolitische Gleichgewicht entscheidend sein.

Der Südpol des Mondes und begrenzte Möglichkeiten

Als Hauptschauplatz des neuen Wettlaufs im All wurde der Südpol des Mondes festgelegt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es dort Bodenschätze gibt, und die Bedingungen vor Ort sind bestens geeignet, um Technologien zu testen, die für künftige Mars-Missionen erforderlich sind. Gleichzeitig sind die geeigneten Orte für Landungen und Aktivitäten sehr begrenzt.

Isaacman verglich diese Gebiete mit „begrenzten Parkplätzen“ und betonte, dass beide Länder Anspruch darauf erheben. Die Partei, die zuerst dort ist, könnte direkt beeinflussen, welche Technologien andere Nationen entwickeln, wessen Standards sie übernehmen und mit wem sie im Sicherheitsbereich kooperieren.

Historische Parallelen und militärische Zusammenarbeit

Der NASA-Chef erinnerte an die Apollo 11-Mission von 1969 und bewertete sie als glänzende Demonstration der US-Fähigkeiten. Seiner Meinung nach könnte es den amerikanischen Einfluss negativ beeinträchtigen und zu ungünstigen Folgen führen, wenn China dieses Mal als Erster Erfolg hat.

In diesem Zusammenhang sprach sich Isaacman für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen der NASA und dem Pentagon aus. Obwohl beide Behörden eigenständige Strukturen bleiben, sei es sinnvoll, gemeinsam Operationen und Technologien im mondnahen Raum sowie Projekte zur nuklearen Weltraumenergie zu entwickeln.

Der Experte ist der Ansicht, dass ein getrenntes Vorgehen der beiden Behörden zu einer Verschwendung begrenzter Ressourcen führt. Gemeinsame Investitionen würden eine effizientere Nutzung der Kapazitäten ziviler und militärischer Raumfahrtprogramme ermöglichen.

NASAMondrennenChinaWeltraumTechnologie
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Erweiterung der Starlink V3-Orbitalgruppe beginnt 2026Erweiterung der Starlink V3-Orbitalgruppe beginnt 2026Heute, 13:58Xiaomi 18 Pro Max Zweitdisplay erstellt Apps mit KIXiaomi 18 Pro Max Zweitdisplay erstellt Apps mit KIHeute, 13:21Nubia NaviX Ultra: Fortschrittliche KI und rekordverdächtiger Akku vorgestelltNubia NaviX Ultra: Fortschrittliche KI und rekordverdächtiger Akku vorgestelltHeute, 12:52iPhone 18 Pro wird die Echtheit von Fotos beweisen könneniPhone 18 Pro wird die Echtheit von Fotos beweisen könnenHeute, 12:25Xiaomi, Oppo, Vivo und Honor führen gemeinsamen Dateiübertragungsstandard einXiaomi, Oppo, Vivo und Honor führen gemeinsamen Dateiübertragungsstandard einHeute, 11:56Nimmt LG Smart TV heimlich Gespräche von Nutzern auf? Das Unternehmen reagiert offiziell auf kursierende BerichteNimmt LG Smart TV heimlich Gespräche von Nutzern auf? Das Unternehmen reagiert offiziell auf kursierende BerichteHeute, 11:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt