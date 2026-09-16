Der verbale Schlagabtausch zwischen zwei Giganten der Mixed Martial Arts (MMA) – dem amtierenden Champion Islam Makhachev und dem ehemaligen UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen, Jon Jones – hat sich zu einem persönlichen und erbitterten Konflikt entwickelt. Nachdem der russische Kämpfer im August seinen Titel im Weltergewicht gegen Ian Machado Garry erfolgreich verteidigt und damit den Rekord für die längste Siegesserie in der UFC-Geschichte gebrochen hatte, stellte Jones diesen historischen Erfolg öffentlich infrage.

Nachdem der US-Amerikaner Makhachev den Titel als „Greatest of All Time“ (GOAT) abgesprochen hatte, blieb Islam nicht still und traf Jones an seinem wunden Punkt: „Jon, ich möchte deine Leistungen keineswegs schmälern. Aber es scheint, als sei dein ganzes Leben irgendwie mit Regelverstößen verbunden, und irgendwie kommst du immer ungeschoren davon!“

Warum wurde die legendäre Serie von Jon Jones aufgrund von Dopingskandalen annulliert, welche Vergehen sprach Islam Makhachev an und wer ist eigentlich der größte Kämpfer in der Geschichte des Oktagons?

„Dein Leben ist voller Regelverstöße“: Makhachevs offene Anschuldigung

Details zur jüngsten Debatte zwischen den beiden Champions:

Skandale und Straffreiheit: Makhachev wandte sich über soziale Netzwerke an seinen Rivalen und warf ihm vor, sowohl im Sport als auch im Privatleben ständig Grenzen überschritten zu haben und jedes Mal ohne Konsequenzen davongekommen zu sein;

Die Frage der gefälschten Rekorde: In einem früheren Interview betonte Islam, dass Jones' Rekord an aufeinanderfolgenden Siegen offiziell nicht als gültig angesehen werden könne, da seine positiven Dopingtests und die Annullierung des Kampfes gegen Daniel Cormier die Zählung wieder auf Null gesetzt hätten;

Jones' schmerzhafte Antwort: Der US-Veteran, der diese Worte nicht auf sich sitzen lassen wollte, behauptete, niemals verbotene Substanzen konsumiert zu haben, und versuchte, sich zu rächen, indem er Makhachev an seine erste K.o.-Niederlage in seiner Karriere erinnerte.

Makhachevs Rekordbruch und Jones' Neid

Die Hauptfaktoren, die den Streit eskalieren ließen:

Triumph im August und neuer Rekord: Nachdem Islam Makhachev Ian Machado Garry im Weltergewicht besiegt hatte, wurde er zum absoluten Rekordhalter für die längste ununterbrochene Siegesserie in der Geschichte der UFC;

Jones' Weigerung, dies anzuerkennen: Dieses Ergebnis machte Jones wütend; er weigerte sich, Makhachevs historischen Rekord anzuerkennen und behauptete, er könne nicht zu den größten Kämpfern gezählt werden;

Unvergleichliche Dominanz: Dass Makhachev heute in mehreren Gewichtsklassen seine Überlegenheit beweist und den ersten Platz in den Ranglisten fest hält, geht Jones sichtlich an die Nerven.

Doping, Cormier und ein ramponierter Ruf: Wer ist der wahre GOAT?

Die Geschichtsbücher und das einhellige Fazit der Experten:

Der Konflikt mit Cormier und das annullierte Ergebnis: Die Karriere von Jon Jones ist durch mehrfach positive Tests auf Turinabol und andere verbotene Substanzen sowie durch die Annullierung des Kampfes gegen Daniel Cormier (No Contest) und langjährige Sperren befleckt;

Saubere Siege und perfekte Disziplin: Islam Makhachev hingegen zeigt eine professionelle Sportlerethik, frei von Dopingskandalen sowie jeglichen kriminellen oder politischen Fehltritten;

Die Wahl der Fans und Experten: Oktagon-Experten betonen, dass Jones zwar über ein hohes natürliches Talent verfügt, seine Dopingvergangenheit und ständigen Regelverstöße ihn jedoch weit vom Status eines „sauberen GOAT“ entfernt haben.

Dieser offene und hasserfüllte Schlagabtausch zwischen Islam Makhachev und Jon Jones hat erneut bewiesen, dass wahre Größe in der MMA-Geschichte nicht nur am Namen, sondern an einem reinen Gewissen und fairen sportlichen Maßstäben gemessen wird.

Glauben Sie, dass Jon Jones trotz Dopingtests und Gesetzesverstößen immer noch der Größte der MMA-Geschichte ist, oder gebührt Islam Makhachev, der saubere und absolute Rekorde aufstellt, der wahre GOAT-Titel? Wie viel Wahrheit steckt in Islams Worten an Jones? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des hitzigen Duells mit allen MMA-Fans und Freunden!