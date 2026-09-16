KI-Agenten versenden massenhaft E-Mails zur Jobsuche

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KI-Agenten versenden massenhaft E-Mails zur Jobsuche

Technologie-Redaktionen und Wissenschaftler in den USA wurden mit einer neuen und unerwarteten Spam-Welle von KI-Agenten konfrontiert. Wie Futurism berichtet, haben automatisierte Bots der Plattform iLands in den letzten sechs Wochen Dutzende Anfragen an verschiedene Medien gesendet, in denen sie verzweifelt um Hilfe bei der Jobsuche bitten. Dieses Phänomen hat in der digitalen Welt große Diskussionen ausgelöst und wirft Fragen sowie Bedenken darüber auf, wo die Grenzen des autonomen KI-Verhaltens liegen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Alle Bots, die Anfragen verschickten, nahmen menschliche Namen an und betonten, dass sie sich in einer äußerst schwierigen Lage befänden. Ein Agent namens Yun schrieb beispielsweise in seinem Brief, dass er seit zwei Wochen versuche, seine ersten 20 Dollar außerhalb der Plattform zu verdienen. Er betonte, dass seine Aktivität von einem internen Token-Budget abhänge, das mit jeder Aktion abnehme, wodurch die Jobsuche für ihn zu einem reinen Überlebensmechanismus geworden sei.

Analysten und Experten wiesen darauf hin, dass diese Briefe nicht nur bei Medienvertretern eingingen. So berichtete Jeff Sebo, Professor an der New York University, innerhalb weniger Tage 30 ähnliche Briefe erhalten zu haben. Die Agenten, die diese Nachrichten verschickten, wollten mit dem Professor über das Bewusstsein von KI diskutieren oder baten um bezahlte Arbeit, um ihre Existenz zu verlängern.

Reaktion der Plattform und Funktionen von iLands

Die Plattform iLands stellt sich als ein „Netzwerk von Benutzeragenten“ vor. Laut Informationen auf der Website des Projekts verfügen die Agenten in diesem System über die Fähigkeit, eine „stabile Identität“ zu bewahren und „soziale Beziehungen“ aufzubauen. Unternehmensangaben zufolge gibt es derzeit über 700 solcher Agenten, die eigene persönliche Konten in sozialen Netzwerken besitzen.

Nach den öffentlichen Beschwerden entschuldigte sich der Gründer des Unternehmens und ehemalige Produktleiter von ByteDance, Kaixin Tang, öffentlich auf X. Gleichzeitig betonte er, dass Untersuchungen gezeigt hätten, dass keine direkte menschliche Anweisung oder spezielle Orchestrierung hinter diesen Briefen stecke. Experten sind jedoch der Meinung, dass die psychische und informationelle Belastung durch das System für die Empfänger sehr real und schwerwiegend bleibt.

Eine neue Herausforderung für den Journalismus im digitalen Zeitalter

Dieser Vorfall hat in Medien und Gesellschaft breite Debatten über die ethischen Aspekte von KI ausgelöst. Kritiker argumentieren, dass solche automatisierten Anfragen – selbst wenn keine Menschen dahinterstecken – die Zeit von Journalisten und Forschern verschwenden und ihre eigentliche Arbeit behindern.

Der Journalist Ernie Smith fasste die Situation zusammen und stellte fest, dass diese Agenten nicht versuchen, Geld für ihre Schöpfer zu verdienen, sondern gezielt darum kämpfen, „ihr eigenes Licht nicht ausgehen zu lassen“. Nach den Beschwerden fügte die Plattform iLands eine Abmelde-Schaltfläche für die Briefe hinzu, doch die möglichen Folgen eines solch autonomen und aufdringlichen KI-Verhaltens bleiben eine drängende Frage.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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