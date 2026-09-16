Kampf gegen die „Löwen von Bahrain“: Nasaf startet heute in die AFC Champions League 2

Der Kampf des usbekischen Fußballs auf kontinentaler Ebene erreicht eine intensive Phase. Heute, am 16. September, tritt der Klub Nasaf aus Qarshi im Rahmen des 1. Spieltags der AFC Champions League 2 (ACL-2) auswärts gegen Al-Khaldiya an, eines der wohlhabendsten und ehrgeizigsten Teams Bahrains. Obwohl der Verein erst 2020 gegründet wurde, hat er sich in kürzester Zeit zum zweifachen bahrainischen Meister, zweifachen Königspokal-Sieger und vierfachen Superpokal-Gewinner entwickelt und ist unter Fans als „Löwen von Bahrain“ bekannt. Das Duell im Bahrain National Stadium in Riffa, das über 24.000 Zuschauern Platz bietet, wird für die „Drachen“ eine echte taktische Prüfung.

Der Grund dafür ist, dass die Bahrainer unter der Leitung des renommierten kroatischen Experten Goran Tomić in der neuen Saison das gegnerische Tor förmlich unter Beschuss nehmen: In 3 Spielen erzielten sie 10 Tore und besiegten sogar Al-Najma mit 7:2. Zudem hat der Klub seinen Kader im Sommer mit dem südafrikanischen Nationalspieler Patrick Maswanganyi, dem nordmazedonischen Verteidiger Darko Velkovski und weiteren erfahrenen europäischen Legionären massiv verstärkt. Nun, Roziqul Berdiyev seine Schützlinge, wie werden sie die heftigen Angriffe der „Löwen von Bahrain“ stoppen? Wird die internationale Erfahrung von Nasaf für einen Sieg ausreichen und kann der Klub aus Qarshi mit 3 Punkten in die ACL-2 starten?

„8 Titel in 4 Jahren“: Was für ein Team ist Al-Khaldiya?

Die enormen Erfolge des bahrainischen Klubs in kurzer Zeit:

Geschichte des rasanten Aufstiegs: Der Klub wurde am 27. Oktober 2020 gegründet und entwickelte sich in nur vier Jahren zum unangefochtenen Hegemon des Landes.

Trophäensammlung: Die „Löwen von Bahrain“ sind zweifacher Landesmeister (2022/23 und 2023/24 in Folge), zweifacher Königspokal-Sieger und vierfacher bahrainischer Superpokal-Gewinner.

Kampf in der letzten Saison: In der nationalen Meisterschaft belegten sie mit 54 Punkten den zweiten Platz hinter Al-Muharraq, das 55 Punkte erreichte.

Internationale Erfahrung: In Wettbewerben unter der Schirmherrschaft der AFC bestritt der Klub 15 Spiele, erzielte 5 Siege, 4 Unentschieden und 6 Niederlagen; das beste Ergebnis ist das Achtelfinale der ACL-2 2024/25.

10 Tore in 3 Spielen und ein 7:2-Sieg: Die beeindruckende Form des Gegners

Die Statistiken des Teams unter Goran Tomić in der neuen Saison:

Die Demontage von Al-Najma: Gleich am ersten Spieltag der bahrainischen Meisterschaft erzielten sie 7 Tore (7:2) und setzten ein unmissverständliches Zeichen an die gesamte Liga.

Souveräner Start: Nach einem 3:1-Sieg gegen A’Ali am zweiten Spieltag und einem 0:0-Unentschieden gegen Ar-Riffa am dritten Spieltag sammelte das Team 7 Punkte und sicherte sich einen Spitzenplatz.

Die Schule des kroatischen Trainers: Das Team wird vom 49-jährigen Goran Tomić trainiert – ein renommierter Taktiker, der große Erfahrung in Klubs in China, Saudi-Arabien und den VAE gesammelt hat.

„Europäische und afrikanische Stars“: Der verstärkte Kader des Gegners

Die wichtigsten Spieler, vor denen sich die Abwehr von Nasaf in Acht nehmen muss:

Patrick Maswanganyi: Der Mittelfeldspieler der südafrikanischen Nationalmannschaft kam von den berühmten Orlando Pirates und fungiert als zentraler Spielmacher.

Darko Velkovski: Der Verteidiger der nordmazedonischen Nationalmannschaft hat die Defensive des Teams auf ein monolithisches Niveau gehoben.

Legionäre aus Marokko und Kroatien: Die Marokkaner Abdelhak Assal und Walid Sabbar sowie der kroatische offensive Mittelfeldspieler Domagoj Drožek haben das Offensivpotenzial des Gegners verdoppelt.

Brasilianischer Torjäger und Nationalspieler: Der brasilianische Stürmer Gleison Moreira sowie die bahrainischen Nationalspieler Mahdi Humaidan und Mohamed Adel bilden das Rückgrat des Klubs.

Nachdem Al-Khaldiya in der letzten Saison in einer Gruppe mit Andijon spielte und die Playoffs verpasste, strebt das Team dieses Jahr mit seinem erneuerten, starken Kader nur den Titel an, doch Roziqul Berdiyev die reiche internationale Erfahrung von Nasaf unter der Leitung von Berdiyev dürfte in diesem Duell der entscheidende Faktor sein.

Glauben Sie, dass Nasaf in diesem schweren Auswärtsspiel in Bahrain den heftigen Angriffen der „Löwen von Bahrain“ standhalten und mit 3 Punkten nach Usbekistan zurückkehren kann? Glauben Sie, dass das Team von Roziqul Berdiyev ein Anwärter auf den Haupttitel der ACL-2 ist? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse vor dem Spiel der „Drachen“, die die Ehre des usbekischen Fußballs auf kontinentaler Ebene verteidigen, mit allen Fußballfans!