Interlune sammelt weitere 5 Millionen Dollar für den Abbau von Helium-3 auf dem Mond

Das in Seattle ansässige Technologieunternehmen Interlune hat bekannt gegeben, dass es weitere 5 Millionen Dollar durch einen „Simple Agreement for Future Equity“ (SAFE)-Mechanismus aufgenommen hat. Diese Finanzierungsrunde ermöglicht es dem Unternehmen, einen wichtigen Schritt nicht nur bei der Erschließung von Mondressourcen, sondern auch beim Aufbau künftiger Weltrauminfrastruktur zu machen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut ixbt.com nutzte das Unternehmen ein solches Finanzierungsschema bereits Anfang 2026, als es ebenfalls 5 Millionen Dollar erhielt. Sowohl bestehende als auch neue Investoren beteiligten sich an der neuen Investitionsrunde. Das 2020 gegründete Unternehmen Interlune konzentrierte sich ursprünglich auf Technologien zur Gewinnung wertvoller Ressourcen aus Mondregolith.

Das Hauptziel des Unternehmens ist das Helium-3-Isotop auf dem Mond. Obwohl dieses Element auf der Erde sehr selten ist, kommt es auf dem Mond in erheblichen Mengen vor. Die wirtschaftliche Attraktivität des Materials ergibt sich daraus, dass sein Wert 9 Millionen Dollar pro 500 Gramm übersteigen kann.

Vielversprechende Einsatzgebiete für Helium-3

Nach Angaben von Interlune könnte Helium-3 in mehreren High-Tech-Bereichen eine entscheidende Rolle spielen. Insbesondere gibt es Möglichkeiten für den Einsatz in medizinischen Bildgebungssystemen, im sich schnell entwickelnden Bereich des Quantencomputings sowie in der zukünftigen Fusionsenergie.

Das Unternehmen hat seinen Geschäftsplan jedoch erheblich erweitert. Interlune beschränkt sich nicht mehr nur auf Bodenschätze, sondern entwickelt auch die für den Betrieb auf dem Mond notwendige Infrastruktur und Lebenserhaltungssysteme. Der Fokus liegt dabei auf der Nutzung von Technologien zur Gewinnung vorhandener Ressourcen.

NASA-Pläne und zukünftige Missionen

Im Juli dieses Jahres hat Interlune seine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Industrieausrüster Vermeer weiter ausgebaut. Diese Partnerschaft umfasst die Entwicklung spezieller Baumaschinen für den Einsatz auf dem Mond, die im Rahmen der Pläne der NASA zum Aufbau einer Mondinfrastruktur eingesetzt werden sollen.

Die erste Nutzlast des Unternehmens, ein Gerät zur mineralogischen Kartierung, soll 2026 mit dem Griffin-1-Lander von Voyager Technologies zum Mond gebracht werden. Nachfolgende Missionen dienen dazu, die Helium-3-Reserven zu untersuchen und Technologien zur Gewinnung von Mondboden in der Praxis zu testen.

Den Plänen zufolge strebt Interlune an, in den 2030er Jahren mit dem Abbau von Helium-3 auf dem Mond zu beginnen und die Logistik für den Transport zur Erde aufzubauen. Dies könnte einen Wendepunkt in der Entwicklung der Weltraumwirtschaft und der Energie der nächsten Generation darstellen.