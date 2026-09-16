Erweiterung der Starlink V3-Orbitalgruppe beginnt 2026

Große Veränderungen stehen im Bereich der Weltraumtechnologie bevor. Laut Elon Musk wird SpaceX in Kürze mit dem Start der neuen Generation von Starlink V3-Satelliten beginnen, was die Netzwerkkapazitäten drastisch erhöhen wird. Dies berichtet Ixbt.com .

Dem Bericht zufolge wird die neue Serie von Raumfahrzeugen einen mehr als hundertmal höheren Datendurchsatz als das aktuelle System bieten. Derzeit sind etwa 11.000 solcher Geräte im Erdorbit aktiv.

Technische Vorteile der neuen Generation

Dieses Projekt gilt als der größte technologische Sprung seit der Gründung des Starlink-Netzwerks. Der Start der ersten Charge von Starlink V3 ist für den nächsten – den vierzehnten – Testflug der Starship-Rakete geplant.

Dem Plan zufolge wird diese Rakete bei einem einzigen Flug 26 neue Satelliten ins All befördern. Dabei soll jedes Gerät dem Netzwerk eine Durchsatzkapazität von etwa 1 Tbit/s hinzufügen.

Infolgedessen könnte eine einzige Weltraummission die Gesamtkapazität des Netzwerks sofort um 26 Tbit/s erhöhen. Zum Vergleich: Dieser Wert ist zehnmal höher als die Ergebnisse der vorherigen Generation von Starlink V2 mini-Geräten.

Orbitale Prozesse und zusätzliche Aufgaben

Im Weltraum angekommen, entfalten die Starlink V3-Einheiten ihre Solarpaneele und speziellen Antennen. Danach beginnen sie, die Kommunikation mit der Erde und der gesamten Konstellation mittels Funkfrequenzen und Lasern aufzubauen.

Gleichzeitig nutzen die Satelliten ihre Bordtriebwerke, um die erforderliche Höhe zu erreichen. Nach erfolgreichem Abschluss der orbitalen Tests und Überprüfungen werden sie innerhalb weniger Wochen direkt mit der Kundenversorgung beginnen.

Zudem sind drei neue Satelliten mit speziellen Kameras ausgestattet, die den Hitzeschild der Starship-Rakete scannen. Diese Bilder werden an die Betreiber übermittelt, um die Einsatzbereitschaft der Rakete für die Rückkehr bei künftigen Flügen zu bewerten.