Auf dem europäischen Kontinent spitzt sich die Lage an einem der gefährlichsten Brennpunkte geopolitischer und militärischer Konfrontation zu. Wie „Radio Svoboda“ berichtet, haben die belarussischen Streitkräfte eine große Anzahl an Truppen in die Region an der Grenze zwischen Polen und Litauen verlegt – den berüchtigten Suwalki-Korridor, der als strategisch schwächstes Glied der NATO gilt – und groß angelegte Übungen begonnen. Bei den Manövern, die vom 15. bis 18. September unter der Leitung von Generalstabschef Pawel Murawjow stattfinden, werden die Abriegelung der Grenze, Bewegungen unter Kriegsrecht, die Bekämpfung von Sabotage- und Aufklärungsgruppen (DRG) sowie die Abwehr von Drohnenangriffen trainiert.

Unterdessen haben Experten des renommierten International Institute for Strategic Studies (IISS) eine beunruhigende Analyse für das Bündnis veröffentlicht: Aufgrund neuer Kriegstaktiken müsse Russland den Suwalki-Korridor gar nicht mehr am Boden erobern – er könne durch weitreichende glasfasergesteuerte FPV-Drohnen und Raketenschläge vollständig gelähmt werden. Dieser nur 65 Kilometer breite Landweg ist die einzige Arterie, die die baltischen Staaten mit dem Hauptteil der NATO verbindet.

Was also ist das Ziel von Minsk und Moskau im Bereich Suwalki, wie können neue 40-Kilometer-FPV-Drohnen die NATO-Logistik zerstören und sind die baltischen Staaten tatsächlich in einer Falle gefangen?

„Manöver unter Murawjows Kommando“: Details zu den Grenzübungen

Militärische Aktivitäten des Westlichen Operationskommandos von Belarus:

Verteidigungsszenario vom 15. bis 18. September: Die Übungen finden unter der persönlichen Leitung des Chefs des Generalstabs der belarussischen Streitkräfte, Pawel Murawjow, statt;

Abriegelung der Staatsgrenze: Militäreinheiten testen die Stärkung der Verteidigung entlang der Grenze zu Polen und Litauen sowie die sofortige Blockade der Grenzgebiete;

Kriegsrecht und Saboteure: Es wird die Einführung des vollständigen Kriegsrechts in der Region sowie die Taktik zur Vernichtung von DRG-Gruppen eines hypothetischen Gegners geübt;

Drohnen- und Leichtflugzeugangriffe: Basierend auf modernen Kriegsanforderungen liegt der Schwerpunkt auf der Abwehr von unbemannten Luftfahrzeugen (UAV) und tief fliegenden Fluggeräten.

Das Phänomen „Suwalki-Korridor“: Warum ist dieses Gebiet das Hauptschild und der Schwachpunkt der NATO?

Strategische Bedeutung und geografische Struktur der Region:

Die einzige Arterie des Baltikums: Der Suwalki-Korridor ist ein etwa 65 Kilometer breiter Landstreifen an der Schnittstelle der polnisch-litauischen Grenze zwischen Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad;

Gefahr der NATO-Isolierung: Sollte dieser Korridor blockiert werden, wären die baltischen Staaten (Litauen, Lettland, Estland) auf dem Landweg vollständig vom Hauptteil des Bündnisses abgeschnitten;

Gefahr der Verbindung mit Kaliningrad: Im Falle eines militärischen Konflikts befürchten NATO-Generäle seit Jahren, dass Truppen aus Belarus und Kaliningrad diesen Korridor in kürzester Zeit unter Kontrolle bringen könnten.

IISS-Analyse: 40-Kilometer-Glasfaserdrohnen und die „virtuelle Belagerung“ des Korridors

Schlussfolgerungen des International Institute for Strategic Studies (IISS) und militärischer Analysten:

Kein Truppeneinmarsch erforderlich: Expertenzufolge ist bei einem groß angelegten Konflikt keine physische Besetzung des Suwalki-Korridors durch Bodentruppen erforderlich;

Schläge durch Glasfaser-FPV-Drohnen: Die Reichweite von FPV-Drohnen, die nicht durch elektronische Kampfführung (EW) gestört werden können, erreicht mittlerweile 40 km. Angesichts einer Korridorbreite von 65 km decken die Drohnen das Gebiet von beiden Seiten vollständig ab;

Zusammenbruch der Logistik: Durch den ständigen Beschuss von Straßen und Eisenbahnen mittels Drohnen, Fernminierung und Raketenschlägen wird die Möglichkeit, NATO-Truppen zu Land oder zu See zu verlegen, nahezu auf Null reduziert;

Erschöpfung der Luftverteidigung: Die NATO wäre gezwungen, enorme Mengen an Flugabwehrsystemen, Anti-Drohnen-Waffen und technischen Reserven allein für die Sicherung dieses schmalen Korridors aufzuwenden.

Die von Belarus nahe des Suwalki-Korridors begonnenen Übungen zeigen, dass in der geopolitischen Konfrontation in Osteuropa moderne Technologien und Drohnenkriege eine neue strategische Realität schaffen.

Glauben Sie, dass solche Manöver von Belarus und Russland um den Suwalki-Korridor die NATO dazu zwingen werden, zusätzliche Kräfte ins Baltikum zu verlegen, oder ist dies lediglich eine Taktik zur psychologischen Druckausübung? Kann die NATO im Zeitalter moderner Drohnen und neuer Waffen die Verteidigung der baltischen Staaten vollständig garantieren? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse dieses gefährlichen Brennpunkts auf der Bühne der großen Geopolitik mit allen Freunden und Liebhabern internationaler Politik!