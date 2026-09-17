Einer der aufsehenerregendsten und größten politisch-korrupten Kriminalfälle im Bereich der Geheimdienste und der staatlichen Sicherheit im postsowjetischen Raum ist zu Ende gegangen. Grigol Liluaschwili, der den georgischen Staatssicherheitsdienst (SSG) mehr als fünf Jahre lang leitete, wurde per Gerichtsurteil zu 13 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht in Tiflis befand ihn in vier schweren Kriminalfällen im Zusammenhang mit der Annahme von Bestechungsgeldern in extrem hoher Höhe für voll schuldig. Das Gesetz sieht für diesen Straftatbestand eine Freiheitsstrafe von 11 bis 15 Jahren vor, wobei das Gericht fast das Höchstmaß verhängte.

Liluaschwili selbst bekannte sich während der Ermittlungen und des Prozesses in keiner Weise schuldig, und seine Anwälte hatten auf einen vollständigen Freispruch plädiert. Der ehemalige Beamte, der von Oktober 2019 bis April 2025 die geheimste und mächtigste Behörde des Landes leitete, wurde im Dezember 2025 – nur wenige Monate nach seinem Rücktritt – spektakulär festgenommen. Die von den Ermittlern veröffentlichten Details schockierten die Öffentlichkeit: Von der Schirmherrschaft über den Bau von Windkraftanlagen und Gasversorgungs-Ausschreibungen bis hin zur Unterstützung internationaler Betrugs-„Callcenter“ und sogar der Abzweigung von Geldern aus Kindergarteneinkäufen kamen die Machenschaften ans Licht.

Wie wurde der ehemalige Sicherheitsgeneral zum „Paten“ krimineller Netzwerke, wie bewiesen die Ermittler seine millionenschweren Korruptionssysteme und was bedeutet dieses Urteil für die georgische politische Elite?

„4 schwere Episoden mit Millionen von Dollar und Lari“: Was hat das Gericht bewiesen?

Die wichtigsten Korruptionsbeweise im Strafverfahren gegen Grigol Liluaschwili:

1 Million Dollar von einem türkischen Investor (Oktober 2022): Vom türkischen Investor Çağatay Ülker wurde unter Vermittlung des damaligen ersten stellvertretenden Ministers für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung, Romeo Mikautadse, ein Bestechungsgeld in Höhe von 1.000.000 Dollar für die Lobbyarbeit bei einem Windkraftprojekt entgegengenommen;

1,5 Millionen Lari für Gasversorgungs-Ausschreibungen (Februar 2022): Vom Gründer der Firma „Express-Service 2008“, Georgi Chadschalia, wurden (wiederum über Romeo Mikautadse) 1,5 Millionen Lari Bestechungsgeld erpresst, um den Sieg bei staatlichen Gasversorgungs-Ausschreibungen zu sichern;

1.365.000 Dollar Anteil von internationalen Betrugs-„Callcentern“ (2021–2023): Für die offizielle Schirmherrschaft („Krischowanie“) über illegale Callcenter, die Menschen betrügen, steckte der ehemalige SSG-Chef mit Unterstützung seines Verwandten Sandro Liluaschwili ganze 1 Million 365 Tausend Dollar ein;

„Kickbacks“ aus dem Kindergartenbudget: Er hatte Kacha Gwanseladse, den ehemaligen Direktor der Agentur für die Verwaltung von Kindergärten der Stadtverwaltung von Tiflis, geschützt. Die Staatsanwaltschaft stellte klar, dass diese kriminelle Gruppe im Zusammenhang mit Kindergarteneinkäufen im Zeitraum 2018–2023 insgesamt 5.325.943 Lari veruntreut hat.

Vom Gipfel der Macht hinter Gitter: Liluaschwilis 5-jährige Amtszeit

Der Schicksalsweg des Geheimdienstchefs und seine Festnahme:

5 Jahre grenzenlose Macht: Liluaschwili, der vom 17. Oktober 2019 bis zum 2. April 2025 den Staatssicherheitsdienst leitete, war eine Person, die Zugang zu den geheimsten Informationen und Einflusshebeln des Staates hatte;

Rücktritt und plötzliche Festnahme: Nur wenige Monate nach Ablauf seiner Befugnisse wurde Ende Dezember 2025 ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und er wurde festgenommen;

Kein Schuldeingeständnis und Forderung nach Freispruch: Während des Prozesses wies der ehemalige Beamte alle Anschuldigungen zurück und versuchte, sie als politische Rache darzustellen, doch die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Banküberweisungen, Zeugenaussagen und Beweise reichten dem Gericht aus.

Rechtliche und politische Lektionen: Ein Schlag gegen die Korruption im Staatsapparat

Expertenanalytische Schlussfolgerungen zu diesem 13-jährigen Urteil:

Ein Ende des „Paten“-Konzepts: Die illegale Kontrolle der Geheimdienste über betrügerische Callcenter und Unternehmen wird weltweit verurteilt, und dieses Gerichtsurteil war eine entschlossene Antwort auf solche Systeme;

Mangelnde Kontrolle bei öffentlichen Aufträgen aufgedeckt: Dass selbst Haushaltsmittel, die für die frühkindliche Bildung und die Versorgung von Kindern bestimmt waren, in Millionenhöhe veruntreut wurden, zeigt die Notwendigkeit, die öffentliche Kontrolle drastisch zu verschärfen;

Niemand steht über dem Gesetz: Die Verurteilung des Chefs der mächtigsten Behörde des Staates zu 13 Jahren Haft wurde zu einem wichtigen Präzedenzfall, der die Unausweichlichkeit der Strafe für Amtsträger zeigt.

Dieses 13-jährige Hafturteil gegen Grigol Liluaschwili hat deutlich bewiesen, dass die Unterordnung staatlicher Befugnisse unter die Interessen der persönlichen Bereicherung und des Betrugs jeden hochrangigen Beamten früher oder später dazu zwingt, sich vor dem Gesetz zu verantworten.

Glauben Sie, dass die 13-jährige Haftstrafe für den ehemaligen 5-jährigen Chef des georgischen Sicherheitsdienstes das Ergebnis eines echten Kampfes gegen Korruption ist oder eine politische Abrechnung hinter dem Machtwechsel? Welche Mechanismen sollten Staaten anwenden, um solche schrecklichen Korruptionssysteme zu verhindern, die Geheimdienste und Kindergarteneinkäufe miteinander verbinden? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des aufsehenerregenden Gerichtsurteils im postsowjetischen Raum mit all Ihren Kollegen und Politikinteressierten!