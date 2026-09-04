Neugeborenes Baby lebend in Müllcontainer in Kasachstan gefunden

In Kasachstan, ereignete sich ein beunruhigender Vorfall. In der Siedlung Gvardeyskiy im Bezirk Korday in der Region Schambyl wurde ein neugeborenes Baby in einem Müllcontainer gefunden.

Es wurde berichtet, dass das Baby lebend aufgefunden und umgehend in eine medizinische Einrichtung gebracht wurde.

Die Strafverfolgungsbehörden haben ein Strafverfahren wegen des Vorfalls eingeleitet. Derzeit laufen Ermittlungen, um zu klären, wie das Baby in den Container gelangte und wer für die Tat verantwortlich ist.

Es wurde mitgeteilt, dass nach Abschluss der Ermittlungen eine entsprechende prozessuale Entscheidung gemäß der Gesetzgebung getroffen wird.