„Die Falle hinter dem Lächeln und die Gefahr von 5-8 Jahren Haft!“: Wie entgeht man dem gefährlichen Schema, das vom Gefängnis direkt an die Front führt?

Für Millionen von Arbeitsmigranten aus Zentralasien, darunter auch aus Usbekistan, die in der Russischen Föderation arbeiten, wurde eine ernsthafte und lebensbedrohliche Warnung herausgegeben. Jüngsten Videos und Beweisen in sozialen Netzwerken und Migranten-Communities zufolge hat die Zahl der Fälle, in denen Beamte der Verkehrspolizei (GAI) und der Polizei ausländische Staatsbürger anhalten und sie durch künstliche Anreize zur Bestechung in eine strafrechtliche Falle locken, drastisch zugenommen. Bei diesem Schema halten die Beamten Fahrer oder Passagiere unter dem Vorwand eines geringfügigen Verstoßes oder einer Dokumentenprüfung an und beginnen das Gespräch überaus freundlich und lächelnd.

Anschließend geben sie dem Betroffenen ein Buch, eine Dokumentenmappe oder einen anderen Gegenstand in die Hand und erwecken den falschen Eindruck, dass man „die Angelegenheit direkt hier klären könne“. Sobald der Migrant versucht, sich durch das Anbieten von Geld aus der Situation zu befreien, werden Kameras aktiviert und die Person wird wegen Bestechung gemäß Artikel 291 des russischen Strafgesetzbuches festgenommen. Das Schlimmste daran ist, dass den Ausländern, die nach diesem Paragraphen angeklagt werden, eine Freiheitsstrafe von mindestens 5 bis 8 Jahren droht, und auf die meisten Inhaftierten wird später Druck ausgeübt, einen Vertrag für den Fronteinsatz zu unterzeichnen.

Wie funktionieren diese psychologischen Fallen, welche Regeln müssen im Umgang mit Polizeibeamten strikt befolgt werden und wie können unsere Mitbürger ihre Freiheit schützen?

„Geld im Buch und sofortige Festnahme“: Das minutengenaue Schema der Falle

Das perfide Schema, das Migranten an den Rand des Gefängnisses bringt, funktioniert wie folgt:

Vertrauenserweckendes Verhalten: Die Beamten agieren nicht aggressiv, sondern sprechen überaus freundlich und warmherzig und deuten an, dass man das Problem „in aller Ruhe lösen“ könne;

Gegenstand in die Hand geben: Dem Fahrer oder Bürger wird ein Regelbuch (PDD), eine Versicherungshülle oder ein Notizbuch gereicht, mit der Anweisung: „Du weißt selbst, was zu tun ist“;

Heimliche Videoaufnahme: Sobald das Geld in den Gegenstand gelegt wird, wird alles von speziellen Audio- und Videokameras aufgezeichnet und eine operative Gruppe gerufen;

Schwerer Straftatbestand: Der Vorfall wird offiziell als „Bestechung eines Amtsträgers in Ausübung seiner Dienstpflichten“ (Art. 291 StGB RF) protokolliert.

„Vom Gefängnis direkt in den Schützengraben“: Der wahre Schrecken des Paragraphen

Die verheerenden Folgen einer Festnahme wegen Bestechung:

Strafe ab 5 Jahren: Nach russischem Recht gilt die Bestechung eines Amtsträgers als schweres Verbrechen, das mit 5 bis 8 Jahren Freiheitsentzug und hohen Geldstrafen geahndet wird;

Druck durch Militärverträge: Heutzutage sind Ausländer, insbesondere Migranten, die in russischen Strafvollzugsanstalten (Kolonien) sitzen, zur Hauptzielgruppe für die Unterzeichnung von Militärverträgen geworden;

Täuschung und kein Weg zurück: Ein Bürger, der versucht, einer geringfügigen Verwaltungsstrafe zu entgehen, riskiert in einem Moment seine Freiheit, seine Gesundheit und sogar sein Leben.

Rechtlicher Schutzschild: 5 goldene Regeln, die jeder Migrant kennen muss

Möglichkeiten, sich zu schützen, wenn man in Russland von der Polizei oder GAI angehalten wird:

Bieten Sie niemals Geld an: Egal, welcher Verstoß begangen wurde, bestehen Sie immer und ausschließlich auf die Erstellung eines offiziellen Protokolls;

Nehmen Sie keine fremden Gegenstände an: Weigern Sie sich, Ihnen gereichte Bücher, Mappen oder Papiere anzunehmen, und legen Sie kein Geld zwischen Ihre Dokumente;

Zeichnen Sie das Gespräch mit dem Telefon auf: Nach russischem Recht hat ein Bürger das Recht, das Gespräch mit einem Polizeibeamten, der seine Dienstpflichten erfüllt, per Video oder Audio aufzuzeichnen;

Nutzen Sie Notrufnummern: Wenn von Ihnen offen oder verdeckt ein Bestechungsgeld gefordert wird, rufen Sie die 102 oder 112 des Innenministeriums an und melden Sie die Nummer des Einsatzwagens, der Sie angehalten hat;

Bezahlen Sie offizielle Bußgelder über staatliche Apps: Die legale Zahlung offizieller Bußgelder über „Gosuslugi“ oder Bank-Apps mit 50 % Rabatt ist tausendmal sicherer als jede inoffizielle Vereinbarung.

Ein momentaner Fehler und die Wahl des vermeintlich leichten Weges können zu jahrelanger Haft oder dem Abgleiten in den Krieg führen – Legalität ist der zuverlässigste Schutz für jeden Migranten.

Glauben Sie, dass das Hineinfallen unserer Landsleute in solche Fallen in Russland eher auf mangelnde Rechtskenntnis oder auf den einseitigen Druck des dortigen Systems zurückzuführen ist? Welche weitere Hilfe sollten Konsulate und gesellschaftliche Organisationen zum Schutz der Rechte von Migranten in solchen gefährlichen Situationen leisten? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Erfahrungen und wichtigen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Warnung sofort mit all Ihren Verwandten, Freunden und Bekannten in Russland, um sie vor der Gefahr zu warnen!