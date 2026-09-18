Super-Tor von Dadaboyeva: Kotrina Kulbites Schützlinge schockieren China

Bei den XX. Asienspielen, die auf den grünen Feldern Japans ausgetragen werden, gab es im Frauenfußball eine der größten Sensationen des Tages. Im zweiten Gruppenspiel im Stadion „Gifu Nagaragavi“ trat die usbekische Frauen-Nationalmannschaft unter der Leitung von Kotrina Kulbite gegen China an, einen mehrfachen Kontinentalmeister und eine der stärksten Mannschaften Asiens. Das Team zeigte echten Kampfgeist und erreichte ein historisches 1:1-Unentschieden. Gegen die als absoluter Favorit geltenden Chinesinnen präsentierten unsere Spielerinnen eine perfekte Taktik, die auf eiserner Disziplin und eiskalten Kontern basierte.

In der 41. Minute brachte Kholida Dadaboyeva das Stadion zum Beben, als sie das gegnerische Tor traf und unser Team mit einer Führung in die Halbzeitpause schickte. In der zweiten Hälfte warf China alles nach vorne, und in der 70. Minute gelang Lin Yan der Ausgleich. Doch in den verbleibenden Minuten hielt das Abwehrbollwerk um unsere Torhüterin Jonimqulova stand und sicherte einen wichtigen Punkt. Nachdem unser Team bereits im ersten Spiel gegen die Philippinen ein 1:1 erzielt hatte, steht am 21. September das entscheidende dritte Gruppenspiel gegen Hongkong an, das über den Einzug in die Play-offs entscheidet.

Wie konnten Kulbites Mädchen den Kontinental-Giganten stoppen, welche psychologische Stärke gab das Tor von Dadaboyeva dem Team und welchen Sieg brauchen wir im Duell gegen Hongkong am 21. September?

„Der Treffer in der 41. Minute und der Kampf in Gifu“: Chronologie des Spiels

Die wichtigsten Ereignisse im Spiel zwischen China und Usbekistan:

41. Minute — Dadaboyeva erzielt den Führungstreffer (0:1): Kurz vor Ende der ersten Halbzeit verwandelte Kholida Dadaboyeva einen schnellen Konter eiskalt in ein Tor und versetzte den Gegner in einen Schockzustand;

70. Minute — Lin Yan gleicht aus (1:1): Die Chinesinnen erhöhten den Druck massiv und konnten durch den Treffer von Lin Yan den Ausgleich erzielen;

Super-Paraden von Jonimqulova: Unsere Torhüterin Jonimqulova wehrte eine Reihe gefährlicher Schüsse ab und bewahrte das Team vor sicheren Gegentoren;

Stabile Defensive: Das Trio Qochqorova, Shoyimova und Dadaboyeva klärte die gefährlichen Vorstöße des Gegners in der Luft und am Boden fehlerfrei.

Aufstellungen und Trainer-Strategie: Die Taktik von Kotrina Kulbite

Die Aufstellung und Auswechslungen der usbekischen Nationalmannschaft:

Startelf: 1. Jonimqulova, 3. Dadaboyeva, 7. Qudratova, 10. Habibullayeva, 11. Shoyimova, 15. Zoirova, 16. Mamatkarimova, 17. Karachik, 20. Egamberdiyeva, 21. Oraniyazova, 22. Qochqorova;

Ersatzbank: Ghulomova, Saidova, Hikmatova, Tosheva, Olimjonova, Ablyakimova, Baxtiyorova, Ergasheva, Nozimova, Turgunova, Dekanbayeva;

Disziplin und Ausdauer: Kulbites Taktik basierte darauf, das Positionsspiel des asiatischen Giganten China bereits im Mittelfeld zu unterbinden, und dieser Plan ging voll auf.

Entscheidendes Finale am 21. September: Spannung vor dem Duell gegen Hongkong

Fazit der Analysten vor dem 3. Spieltag der Gruppenphase der Asienspiele:

Zwei Unentschieden und 2 Punkte: Die 1:1-Remis gegen die Philippinen und China haben den starken Willen unserer Nationalmannschaft unterstrichen;

Sieg gegen Hongkong ist Pflicht: Um in die nächste Runde, die Play-offs, einzuziehen, müssen Kulbites Schützlinge am 21. September einen deutlichen Sieg einfahren und ihr Torverhältnis verbessern;

Mentale Stärke: Nicht gegen einen Giganten wie China zu verlieren, hat das Selbstvertrauen unserer Spielerinnen enorm gestärkt und ihnen vor dem entscheidenden Spiel einen maximalen mentalen Vorteil verschafft.

Dieser mutige Auftritt des Teams von Kotrina Kulbite in Japan hat der Welt erneut bewiesen, dass der usbekische Frauenfußball mit jedem Spitzenreiter Asiens auf Augenhöhe konkurrieren kann.

Glauben Sie, dass die usbekische Nationalmannschaft am 21. September einen hohen Sieg gegen Hongkong einfahren und in die Play-offs der Asienspiele einziehen wird? Wie bewerten Sie die Chancen unserer Spielerinnen nach dem Remis gegen ein so starkes Team wie China? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie die Details dieses spannenden Spiels mit allen Fußballfans und Freunden!