„Ich habe verloren und gehe“: Schwedens Premierminister tritt nach Wahlniederlage zurück

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„Ich habe verloren und gehe“: Schwedens Premierminister tritt nach Wahlniederlage zurück

Im Königreich Schweden, das als eines der stabilsten und am weitesten entwickelten Länder Europas gilt, hat sich ein unerwartetes und tiefgreifendes politisches Erdbeben ereignet. GroßbritannienLaut einem Bericht der renommierten britischen Zeitung „The Guardian“ hat der Premierminister des Landes, Ulf Kristersson, seinen Rücktritt erklärt, nachdem die Niederlage seiner Regierungskoalition bei den Parlamentswahlen (Riksdag) offiziell bestätigt wurde. „Ich bitte Sie, mich von meinem Amt als Premierminister zu entbinden“, schrieb Kristersson in einem offiziellen Brief an den Parlamentspräsidenten und veröffentlichte dieses Dokument auch auf seinem Profil im Netzwerk „X“ (ehemals Twitter).

Nach der landesweiten Abstimmung am 13. September hat die Zentrale Wahlkommission die Ergebnisse aller 6.626 Wahlbezirke vollständig ausgezählt und den Abschlussbericht vorgelegt. Demnach errang die Sozialdemokratische Partei unter der ehemaligen Premierministerin Magdalena Andersson zusammen mit dem oppositionellen Mitte-Links-Block einen historischen Sieg mit einem Vorsprung von nur 50.359 Stimmen. Während die Opposition im neuen Parlament 176 Sitze innehat, kam Kristerssons amtierende Koalition aus drei Parteien zusammen mit der rechtspopulistischen Partei „Schwedendemokraten“, deren Eintritt in die Regierung nach der Wahl erwartet worden war, auf lediglich 173 Mandate.

Nun, wie wird dieser Unterschied von nur drei Sitzen die Politik des skandinavischen Riesen verändern, wie konnte Magdalena Andersson ein Comeback feiern und welchen Einfluss wird der Sturz der rechten Kräfte auf die Entscheidungen der Europäischen Union und der NATO haben?

„Ein Drama mit 50.000 Stimmen und 176 zu 173 Mandaten“: Details zu den Wahlergebnissen

Die von der schwedischen Zentralen Wahlkommission veröffentlichten Endergebnisse:

  • Alle Wahlbezirke ausgezählt: Die Ergebnisse aller 6.626 Wahlbezirke der Abstimmung vom 13. September wurden vollständig geprüft;

  • Knapper Sieg der Opposition: Das Mitte-Links-Bündnis setzte sich mit einem Vorsprung von nur 50.359 Stimmen gegen die amtierende Regierung durch;

  • Entscheidender Unterschied von 3 Mandaten: Die Oppositionsblöcke sicherten sich 176 Parlamentssitze im 349 Sitze umfassenden Riksdag und bildeten damit eine absolute Mehrheit;

  • Krise des Kristersson-Blocks: Die amtierende Regierung und ihre Koalition mit den rechten Radikalen wurden mit nur 173 Mandaten zur Opposition;

  • Magdalena Anderssons Comeback: Die ehemalige Premierministerin und Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei hat nach einer kurzen Pause die Möglichkeit erhalten, das Land erneut zu führen.

„Entbinden Sie mich von meinem Amt“: Ulf Kristerssons Eingeständnis der Niederlage

Rücktritt des Regierungschefs und politische Reaktion:

  • Offizielles Schreiben: Kristersson reichte unmittelbar nach Bekanntwerden der Ergebnisse ein Rücktrittsgesuch beim Parlamentspräsidenten ein;

  • Offenes Bekenntnis im Netzwerk „X“: Ganz im Sinne der skandinavischen politischen Kultur erkannte er die Wahlergebnisse vollumfänglich an und gab seine Entscheidung öffentlich bekannt;

  • Der Traum der Rechtsextremen ist geplatzt: Die Partei „Schwedendemokraten“, die auf ein starkes Ergebnis gehofft hatte und den Eintritt in die Regierung plante, verpasste die Chance, an die Macht zu kommen.

Politische Analyse: Welche tiefgreifenden Veränderungen erwarten Schweden?

Analytische Schlussfolgerungen internationaler Experten und Politikwissenschaftler zur neuen Situation:

  • Sozialpolitik und Steuern: Mit der Rückkehr der Mitte-Links-Kräfte an die Macht rücken die Stärkung des Gesundheitswesens, der Bildung, die Erhöhung von Sozialleistungen sowie ein höherer Steuerdruck auf Großkonzerne in den Fokus;

  • Lockerung der Migrationspolitik: Die unter der rechten Koalition eingeführten strengen Beschränkungen für Migration und Flüchtlinge könnten von den linken Kräften überprüft werden;

  • Außenpolitik und NATO: Expertensind der Ansicht, dass Schwedens NATO-Mitgliedschaft und die strategische Position zur Unterstützung der Ukraine beibehalten werden, die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union in den Bereichen Klima und grüne Wirtschaft jedoch intensiviert wird.

Ulf Kristerssons Rücktritt nach Eingeständnis der Niederlage demonstriert demokratische Traditionen und den Wert jeder einzelnen Wählerstimme und läutet in Schweden eine neue Ära der linken Kräfte ein.

Was glauben Sie, wie wird sich die Rückkehr der Mitte-Links-Kräfte an die Macht in Schweden auf die Migrations- und Wirtschaftspolitik in Skandinavien auswirken? Kann eine neue Regierung, die mit einem Vorsprung von nur drei Sitzen gebildet wird, das Land stabil führen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über das historische Ereignis in der europäischen Politik mit allen Freunden und Interessierten der internationalen Politik!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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