Vadim Abramov nach 2:3-Niederlage außer sich — Explosive Enthüllungen!

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Vadim Abramov nach 2:3-Niederlage außer sich — Explosive Enthüllungen!

In einem der zentralen Spiele des 22. Spieltags der usbekischen Superliga feierte der Namanganer Klub Navbahor einen 3:2-Comeback-Sieg gegen Dinamo Samarkand. Fünf Tore bereits in der ersten Halbzeit und eine hitzige Atmosphäre auf dem Platz sorgten für ein dramatisches Finale. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel kritisierte Gästetrainer Vadim Abramov scharf die groben Abwehrfehler seiner Spieler, einseitige Schiedsrichterentscheidungen sowie das provokante Verhalten eines seiner Spieler, der nach seinem Tor das Stadion gegen sich aufbrachte.

Abramov bezeichnete es als „unentschuldbar lächerliche Abwehrleistung“, auswärts zwei Tore zu erzielen und am Ende drei zu kassieren, und äußerte sich spöttisch über die Standards der Schiedsrichter in Namangan. Gleichzeitig versprach der Trainer, in den kommenden Runden unabhängig vom Spielort zu siegen, und klärte die Situation um die Rückkehr verletzter Leistungsträger.

Was genau brachte Vadim Abramov so in Rage, welchen dummen Fehler beging Jumaboyev nach seinem Tor und was war der Grund für das Chaos in der Abwehr der Samarkander?

„Vier Verteidiger gegen einen Stürmer und lächerliche Gegentore“: Abramov nimmt die Defensive ins Visier

Die vom Dinamo-Cheftrainer aufgedeckten Abwehrfehler:

  • „Lächerliche Verteidigung“: Der Trainer kritisierte scharf, dass trotz nur eines nominellen Stürmers beim Gegner vier Verteidiger im Strafraum frei standen und Gegentore nach Eckbällen sowie bei herauslaufendem Torwart zu leicht fielen;

  • Zwei Auswärtstore reichten nicht: Zwei Tore auswärts zu erzielen und danach drei zu kassieren, bewertete Abramov als unentschuldbare Situation;

  • Nicht umgesetzte Anweisungen: Nach der 3:2-Niederlage erklärte der Trainer, dass seine Anweisungen nicht vollständig umgesetzt wurden und es zu unerwarteten, planwidrigen groben Fehlern auf dem Platz kam.

„Unüberlegtes Handeln und Stadion-Provokation“: Offene Rüge für Jumaboyev

Analyse des Verhaltens des Spielers nach dem Tor und des Drucks im Stadion:

  • „Dummer Fehler“: Abramov verurteilte Jumaboyevs absichtliche Provokation der Namangan-Fans nach seinem Tor scharf und betonte, dass er ihn sofort von der Bank aus angeschrien habe;

  • Das Spiel ruiniert: Nach Ansicht des Cheftrainers ließ sich der Spieler zu sehr von Emotionen leiten, holte sich eine Gelbe Karte ab und brachte das gesamte Stadion gegen sich auf, was das Team unter unnötigen Druck setzte;

  • Keine psychologische Barriere: Der Trainer merkte an, dass die Spieler keine Angst vor dem Druck der Fans hatten, dieses Verhalten jedoch eine unnötig negative Wirkung entfaltete.

„Seltsame Entscheidungen“ der Schiedsrichter und Tätlichkeit gegen Azizov

Vadim Abramovs Vorwürfe bezüglich der Schiedsrichterleistung und der Aktionen des Gegners:

  • „In Namangan ist es immer so“: Bezüglich der Nachspielzeit und der Entscheidungen der Schiedsrichter reagierte Abramov ironisch: „In Namangan ist das immer so, eines Tages wird es in Samarkand auch so eine Schiedsrichterleistung geben“;

  • Einseitige Karten: Es wurde betont, dass die Spieler von Dinamo leichtfertig mit Gelben Karten belegt wurden, während bei den Spielern von Navbahor nicht dieselbe Konsequenz gezeigt wurde;

  • Situation um Azizov: Der Trainer bezeichnete es als „Tätlichkeit“, dass Azizov am Hals festgehalten und zu Boden gerissen wurde und ein anderer Spieler ihm absichtlich auf den Fuß trat, und zeigte sich unzufrieden darüber, dass die Schiedsrichter dies ignorierten;

  • Siegversprechen für das nächste Spiel und Lazarett: Abramov versprach, dass das Team im nächsten Spiel unbedingt gewinnen werde, und äußerte die Hoffnung, dass Anvar und Qodirqulov nach ihren Verletzungen während der FIFA-Tage zurückkehren.

Vadim Abramovs hitzige und schmerzhafte Abrechnung zeigt, dass es an der Zeit ist, ernsthafte Schlüsse über die defensive Disziplin und die Gelassenheit von Dinamo bei Auswärtsspielen zu ziehen.

Was denken Sie: Wie berechtigt ist die scharfe Kritik von Vadim Abramov an den Dinamo-Verteidigern und Jumaboyevs Verhalten? Haben die Schiedsrichterentscheidungen in Namangan das 3:2-Endergebnis wirklich beeinflusst? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie diesen exklusiven Bericht über eines der heißesten Spiele der Superliga mit allen Fußballfans und Freunden!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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