In einem der zentralen Duelle des 22. Spieltags der Uzbekistan Super League empfing Navbahor Namangan das Team von Dinamo Samarkand. In einer torreichen und nervenaufreibenden Partie gelang den Gastgebern ein 3:2-Comeback-Sieg. Alle fünf Tore fielen bereits in einer intensiven ersten Halbzeit, während das Ergebnis in der zweiten Hälfte unverändert blieb. Dieser Sieg festigt den Platz der „Falken“ in den Top 3 und ist ein wichtiger Schritt im Kampf um die Meisterschaft.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel antwortete Cheftrainer Temur Kapadze sehr offen, pragmatisch und mutig auf die heiklen und kritischen Fragen der Journalisten. Der Trainer klärte die Fehler von Otkir Yusupov, die Chancen für den Ersatzmann Shukron Yoldoshev, die Gründe für die Reservistenrolle von Joel Kojo – dem Liebling von Millionen Fans – sowie die Versetzung des defensiven Mittelfeldspielers Shoxruh Abdurahmonov in den Sturm auf.

Ist Navbahor vor dem Hintergrund der Unbeständigkeit von Neftchi und Paxtakor wirklich zum Hauptanwärter auf den Titel geworden? Wie wird die Hürde Gazalkent im Uzbekistan Cup überwunden und welche Herausforderungen erwarten Kapadzes Team?

„Kein Fußball ohne Fehler“: Das Schicksal von Otkir Yusupov und Shukron Yoldoshev

Kritische Anmerkungen zur Torhüterposition bei der Pressekonferenz in Namangan:

Yusupovs unnötige Fehler: Kapadze verhehlte nicht, dass Otkir Yusupov bei den Gegentoren besser hätte agieren müssen. Er betonte, dass solche Fehler nicht passieren dürften, das Team aber durch die rechtzeitigen Tore der Stürmer gerettet wurde.

Wann spielt Shukron Yoldoshev?: Der Trainer betonte, dass jedes Spiel einem Finale gleichkomme. Es sei ein großes Risiko, einen Torhüter, der lange keine Spielpraxis hatte, plötzlich einzusetzen, aber auch seine Zeit werde kommen.

Norchayevs ungenutzte Chancen: Es wurde hervorgehoben, dass das Team in der zweiten Halbzeit besser spielte und insbesondere Xusayn Norchayev das Ergebnis hätte erhöhen und das Spiel endgültig entscheiden müssen.

„Wir haben keine Stammelf, und für Kojo gibt es keine Zeit zu warten!“: Große Rotation im Angriff

Die Antwort des Trainers auf die hitzigen Debatten um Joel Kojo und Shoxruh Abdurahmonov:

Ist Kojo nur als Ersatzspieler geholt worden?: Kapadze wies diese Behauptungen entschieden zurück. Er erklärte offen, dass Kojo gerade erst von einer langwierigen Verletzung zurückgekehrt sei und Zeit brauche, um seine Form wiederzufinden, das Team aber hier und jetzt Ergebnisse brauche.

Das Prinzip des gesunden Wettbewerbs: Der Trainer betonte, dass derjenige spielt, der im Training den größten Nutzen bringt. Shoxruh Abdurahmonov habe sich den Startplatz verdient, da er im letzten Spiel nach seiner Einwechslung ein Tor erzielt hatte.

Vom defensiven Mittelfeld in den Sturm: Abdurahmonovs Einsatz als Mittelstürmer ist kein Zufall – es wurde anerkannt, dass er auf dem Platz aktiver und nützlicher agierte als manch nomineller Stürmer.

Meisterschaftspläne und die Hürde Gazalkent im Pokal

Analyse des restlichen Saisonverlaufs und der anstehenden Aufgaben:

Der Hunger eines zu 90 Prozent neuen Teams: Da der Kader zu Saisonbeginn zu 90 Prozent erneuert wurde, gab es von der Führung keine explizite Meisterschaftsvorgabe. Doch heute hat Navbahor das Ziel, in allen Wettbewerben bis zum Ende um Gold zu kämpfen.

Nicht auf Neftchi und Paxtakor schauen: Die Strategie ist es, sich nicht auf den Punktverlust der Konkurrenten zu konzentrieren, sondern nur auf das eigene Spiel und die eigenen Punkte.

Die Überraschung Gazalkent im Pokal: Es wurde angemerkt, dass kein leichter Sieg gegen den Vertreter der Pro League zu erwarten sei. Sie seien ein junges und mutiges Team, das bereits Super-League-Clubs besiegt habe, weshalb jedes Spiel mit maximaler Ernsthaftigkeit angegangen werden müsse.

Muhammadali Usmonovs Formtief: Es wurde erklärt, dass der Verteidiger aufgrund eines leichten Leistungsabfalls zuletzt nicht im Kader stand, das Vertrauen in ihn jedoch weiterhin bestehe.

Unter der Leitung von Temur Kapadze entwickelt sich Navbahor schrittweise zu einer echten Meisterschaftsmaschine, die pragmatisch ist, um jede Minute kämpft und den Wettbewerb nicht scheut.

Wie bewerten Sie die Entscheidung von Temur Kapadze, Kojo auf der Bank zu lassen und Shoxruh Abdurahmonov im Sturm einzusetzen? Kann Navbahor in dieser Saison Neftchi und Paxtakor hinter sich lassen und die lang ersehnte usbekische Meisterschaft nach Namangan holen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie die Details dieses spannenden Spiels mit allen Fußballfans und Freunden!