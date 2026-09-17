„Geheime Aufforderung an Teheran!“: China bittet Iran, die Huthi-Rebellen im Jemen zu zügeln

Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen rund um das Rote Meer und die Bab-el-Mandeb-Straße, die als eine der wichtigsten Öl- und Handelsadern der Welt gelten, sieht sich Peking gezwungen, hinter den Kulissen aktiv in das regionale Geschehen einzugreifen. GroßbritannienLaut geheimen Informationen, die die renommierte Nachrichtenagentur „Reuters“ unter Berufung auf gut informierte Quellen im Iran verbreitet hat, haben chinesische Beamte Teheran über private und vertrauliche Kanäle kontaktiert und um praktische Unterstützung bei der Eindämmung der Huthi-Bewegung im Jemen gebeten. Dieser geheime diplomatische Schritt wurde direkt durch Saudi-Arabienausgelöst, das sich offiziell an Peking gewandt hatte, um Hilfe zu suchen.

Der Grund dafür ist, dass der rasante Vormarsch der Huthis entlang der Küsten des Roten Meeres und der strategischen Meerenge die Ölexporte Saudi-Arabiens sowie den internationalen Tankerverkehr direkt gefährdet. Während Peking in offiziellen Erklärungen stets zu Mäßigung, politischem Dialog und der Wiederherstellung der Sicherheit in der Schifffahrt aufruft, waren die inoffiziellen Forderungen deutlich präziser und entschlossener: China will unter keinen Umständen eine Blockade der globalen Energierouten, von denen seine Wirtschaft direkt abhängt. Die Antwort Teherans auf diese Bitte zeigt jedoch, dass ein Frieden in der Region nicht leicht zu erreichen sein wird.

Wie viel Einfluss kann China auf den Iran ausüben, warum suchte Saudi-Arabien Rettung bei Peking statt bei den USA und welche Bedingungen wurden beim Besuch des iranischen Außenministers Abbas Araghchi in China gestellt?

„Saudi-Arabische Bitte und Pekings Interessen“: Die wahren Gründe für die geheimen Verhandlungen

Details der geheimen Diplomatie, die von „Reuters“-Quellen enthüllt wurden:

Saudi-Arabiens Hilferuf: Nachdem Ölterminals und Tanker im Roten Meer ins Visier der Huthis gerieten, setzte Riad auf den diplomatischen Einfluss Pekings, um das Problem zu lösen;

Vormarsch der Huthis in der Meerenge: Die Eroberung der Küsten von Bab-el-Mandeb durch die jemenitischen Rebellen hat den Export von Öl aus dem Persischen Golf auf die Weltmärkte ernsthaft gefährdet;

Chinas energetische Verwundbarkeit: Peking ist nicht nur ein Befürworter der Stabilität im Nahen Osten, sondern kann sich auch keine Ausweitung des Konflikts leisten, da ein Großteil der Rohstoffe für die chinesische Industrie genau über diese Seewege transportiert wird;

Bitte ohne wirtschaftlichen Druck: In den Verhandlungen mit Teheran setzte China auf eine Einigung im Geiste der strategischen Partnerschaft, ohne Sanktionen oder wirtschaftlichen Druck als Mittel einzusetzen.

Irans Antwort: „Frieden hängt von den USA und Israel ab!“

Teherans entschlossene Reaktion auf die Anfrage aus Peking:

Hauptbedingung: Quellen im Iran betonen, dass Teheran erklärt habe, die Sicherheit in der Region und die Aktionen der Huthis hingen direkt von einem Ende der aggressiven Politik der USA und Israels ab;

Besuch von Abbas Araghchi: Es wird vermutet, dass diese Anfrage im Rahmen des offiziellen Besuchs des iranischen Außenministers Abbas Araghchi in China erörtert wurde;

Die Karte der „Unabhängigkeit“ der Huthis: Wie üblich entzieht sich der Iran der vollen Verantwortung, indem er behauptet, die jemenitischen Kräfte würden ihre Entscheidungen unabhängig treffen.

Geopolitische Analyse: Peking ersetzt Washington

Schlussfolgerungen internationaler Experten zur chinesischen Diplomatie:

Status als Hauptschiedsrichter im Nahen Osten: Dass sich Saudi-Arabien in Sicherheitsfragen nicht an seinen traditionellen militärischen Verbündeten, die USA, sondern an China wandte, das 2023 Riad und Teheran versöhnte, ist ein bedeutender Wendepunkt;

Die Grenze des „Doppelspiels“: Einerseits legt Peking bei der UNO gemeinsam mit Russland ein Veto gegen westliche Resolutionen gegen die Huthis ein, andererseits fordert es die Zügelung der Huthis, um die eigene Ölversorgung zu sichern;

Test der Sicherheitsgarantie: Sollte es Peking gelingen, die Angriffe der Huthis über Teheran zu reduzieren, würde dies beweisen, dass Chinas Einfluss im Nahen Osten den der USA übersteigt.

Diese geheime Botschaft Chinas an Teheran zeigt, dass die Krise im Roten Meer nun direkt die nationalen wirtschaftlichen Interessen Pekings berührt und der Streit der Großmächte hinter den Kulissen eskaliert ist.

Glauben Sie, dass Teheran der Bitte Chinas nachkommt und die jemenitischen Huthis zügelt, oder wird sich die Krise der Schifffahrt im Roten Meer weiter verschärfen? Bedeutet Saudi-Arabiens Suche nach Rettung bei China statt bei den USA das Ende von Washingtons Position in der Region? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie diese Analyse der großen Geopolitik und geheimen Diplomatie mit allen Politikinteressierten und Ihren Freunden!