In der 3. Runde des Carabao Cup zeigte der Titelverteidiger Manchester City im Etihad Stadium ein wahres Torfestival und demonstrierte seine enorme Stärke. Die Schützlinge von Enzo Maresca empfingen den Championship-Vertreter Norwich City und sicherten sich mit einem souveränen 5:0-Sieg das Weiterkommen. Für alle Fußballfans war das wichtigste und historische Ereignis des Abends der Einsatz des Verteidigers der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov, der in der Startelf der „Citizens“ stand und die Abwehrreihe über die vollen 90 Minuten fehlerfrei dirigierte.

Die von Khusanov angeführte stabile Defensive ließ den Gegner kaum in die Nähe des eigenen Strafraums kommen und garantierte Torhüter Gerónimo Rulli eine weiße Weste. In der Offensive glänzte das 17-jährige Wunderkind Samba mit einem Doppelpack, während Rayan Cherki, der brasilianische Neuzugang Allan (mit seinem Debüttor für City) und McAtee jeweils einen Treffer beisteuerten. In der nächsten Runde wartet auf die Mancunians eine noch größere Herausforderung: Manchester City trifft im Achtelfinale auf Manchester Unitedaus dem Turnier geworfen hat.

Wie wird sich die perfekte 90-minütige Leistung von Abdukodir Khusanov auf die Kaderwahl von Enzo Maresca auswirken, wie wurde der 17-jährige Samba zum Helden des Spiels und können die „Citizens“ das gefährliche Brighton stoppen, das zuvor Manchester United eliminierte?

„5 Tore und ein 17-jähriges Phänomen“: Die Chronologie des Spiels im Etihad

Die Abfolge der Tore und entscheidenden Momente im Spiel zwischen Manchester City und Norwich:

29. Minute — Samba eröffnet den Torreigen (1:0): Der 17-jährige Stürmer agierte im Strafraum blitzschnell und leitete die Tor-Show der Gastgeber ein;

32. Minute — Abgeklärtheit von Rayan Cherki (2:0): Nur drei Minuten später erhöhte der französische Star auf 2:0 und nahm Norwich jegliche Hoffnung auf ein Comeback;

48. Minute — Allans Debüttor (3:0): Zu Beginn der zweiten Halbzeit feierte der Brasilianer sein erstes Tor im Trikot der „Citizens“ und stellte auf 3:0;

54. Minute — Sambas Doppelpack (4:0): Der junge Stürmer erzielte seinen zweiten Treffer und sicherte sich den Status als Spieler des Spiels;

90. Minute — McAtee setzt den Schlusspunkt (5:0): Der eingewechselte McAtee erzielte kurz vor Schluss den fünften Treffer und besiegelte die Demütigung.

Khusanovs 90 Minuten: Wie hat der usbekische Legionär die Abwehr dichtgemacht?

Die wichtigsten Statistiken von Abdukodir Khusanov im Spiel gegen Norwich:

Volle 90 Minuten auf dem Platz: Der Verteidiger stand von der ersten Sekunde an auf dem Feld und verließ es erst nach dem Schlusspfiff des Schiedsrichters;

„Zu Null“ und defensive Stabilität: Das Trio Khusanov, Reys und O'Reilly legte die Offensive von Norwich komplett lahm und ließ Torhüter Rulli kaum Arbeit;

Dominanz in den Zweikämpfen: Sowohl am Boden als auch in der Luft ließ Khusanov den gegnerischen Stürmern keinen Raum zur Entfaltung;

Anpassung an die Maresca-Taktik: Der usbekische Verteidiger setzte die taktischen Vorgaben des italienischen Trainers perfekt um und agierte beim Spielaufbau fehlerfrei.

Ein gefährlicher Gegner im Achtelfinale: Die Hürde Brighton

Spannung vor dem Achtelfinale des Carabao Cup:

Der Schreck von „Manchester United“: Der nächste Gegner der „Citizens“, Brighton, sorgte in der 3. Runde für eine Sensation, indem sie Manchester United aus dem Wettbewerb warfen;

Taktisches Duell: Das auf hohem Pressing und Tempo basierende Spiel der „Seagulls“ wird für Enzo Maresca und sein Team der bisher härteste Test im Wettbewerb;

Titelverteidigung: Als amtierender Pokalsieger kämpft Manchester City kompromisslos um die Titelverteidigung.

Abdukodir Khusanovs Beitrag zum 5:0-Sieg über 90 Minuten zeigt, dass sich der usbekische Fußballstar immer mehr in der Startelf des Premier-League-Giganten festigt.

Glauben Sie, dass Enzo Maresca Abdukodir Khusanov nach dieser fehlerfreien Leistung auch in den kommenden Premier-League-Spielen in die Startelf berufen wird? Wie schätzen Sie die Chancen von City im Achtelfinale gegen das gefährliche Brighton ein, das „Manchester United“ besiegt hat? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über den großen Sieg des usbekischen Legionärs mit allen Fußballfans und Freunden!