Eigentor des usbekischen Legionärs!: ZSKA siegt auswärts gegen Dynamo und klettert in die Top 3

·11·Sport
Eigentor des usbekischen Legionärs!: ZSKA siegt auswärts gegen Dynamo und klettert in die Top 3

In einem der zentralen Duelle des 9. Spieltags der russischen Premier Liga (RPL) war der Moskauer ZSKA zu Gast bei Dynamo Machatschkala in Dagestan und sicherte sich einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg. Die intensive Partie am Kaspischen Meer war auch für die Fans unseres nationalen Fußballs von besonderem Interesse: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Machmud Machammadjonow, der für Dynamo aufläuft, stand in der Startelf und absolvierte die vollen 90 Minuten. Das Spiel begann unglücklich für die Gastgeber – bereits in der 13. Minute unterlief Machammadjonow ein Eigentor.

Kurz darauf, in der 20. Minute, glich Dynamo-Torjäger Gamid Agalarow zwar aus, doch in der zweiten Halbzeit entschied der Moskauer Club das Spiel durch Erfahrung und spielerische Klasse für sich. Die eingewechselten Spieler Lusiano (69.) und Firow (79.) erzielten jeweils einen Treffer und besiegelten den Sieg der Moskauer. Nach diesem Erfolg erhöhten die „Armeeler“ ihr Punktekonto auf 19 und kletterten auf den 3. Tabellenplatz, während der Club aus Machatschkala mit 12 Punkten auf dem 7. Rang verharrt.

Warum brach die Defensive von Dynamo nach dem Eigentor von Machammadjonow ein, wie konnten die Reservisten von ZSKA das Spiel drehen und fällt der dagestanische Club im Kampf um die Spitzenplätze zurück?

„Eigentor, Agalarows Antwort und der Schlag von der Bank“: Chronik der Partie

Die wichtigsten und entscheidenden Momente des Duells in Machatschkala:

  • 13. Minute — Unerwartetes Eigentor durch Machammadjonow (0:1): Bei einem schnellen Angriff von ZSKA versuchte der usbekische Verteidiger den Ball zu klären, agierte jedoch unglücklich und beförderte den Ball ins eigene Netz;

  • 20. Minute — Schnelle Antwort von Gamid Agalarow (1:1): Die Gastgeber stellten schnell die mentale Stärke wieder her und glichen durch einen eiskalten Abschluss von Agalarow aus;

  • 69. Minute — Siegtreffer durch Lusiano (1:2): Der nach der ersten Halbzeit eingewechselte Lusiano vollendete einen Kombinationsangriff der Moskauer mit einem Tor;

  • 79. Minute — Der Schlusspunkt durch Firow (1:3): Firow, der erst in der 77. Minute eingewechselt wurde, erzielte nur zwei Minuten später das dritte Tor für ZSKA und entschied die Partie;

  • Spannung in der ersten Halbzeit: Vier aufeinanderfolgende gelbe Karten, die der Schiedsrichter zwischen der 44. und 45. Minute zeigte, verdeutlichten die hohe Emotionalität des Spiels.

Die Leistung des usbekischen Legionärs: Ein harter Test für Machammadjonow

Wichtige Aspekte zum Einsatz von Machmud Machammadjonow im Duell gegen ZSKA:

  • Volle 90 Minuten Vertrauen: Trotz des Eigentors in der 13. Minute wechselte der Trainerstab den usbekischen Verteidiger nicht aus und gab ihm bis zum Ende die volle Chance;

  • Zweikämpfe auf dem Flügel: Machammadjonow führte aktive Defensivduelle gegen die schnellen ZSKA-Flügelspieler Krugowoj und Glebow;

  • Erfahrung und mentale Lektion: Ein solch schwieriges und fehleranfälliges Spiel gegen einen Giganten der RPL dient dem 23-jährigen usbekischen Fußballer als wichtige Schule für seine professionelle Entwicklung.

Tabellensituation und Expertenfazit

Zustand der Teams und taktische Analyse nach dem 9. Spieltag der RPL:

  • ZSKA in den Top 3: Mit 19 Punkten sammeln die „Armeeler“ im Rennen um die Meisterschaft und Medaillen fleißig Punkte und liegen gleichauf mit Zenit und Krasnodar;

  • Sieg der Reserve: Die taktischen Umstellungen des ZSKA-Trainerstabs in der zweiten Halbzeit (Einwechslung von Lusiano und Firow) zahlten sich voll aus und entschieden das Spiel;

  • Stabilität bei Dynamo Machatschkala: Die Dagestaner, die mit 12 Punkten auf dem 7. Platz liegen, haben bewiesen, dass sie jedem Gegner ernsthaften Widerstand leisten können, doch der Konzentrationsverlust in den Schlussminuten kostete sie Punkte.

Dieser Auswärtssieg von ZSKA in Machatschkala unterstreicht erneut die Ambitionen der Moskauer auf den Titel, während dieses Spiel für Machmud Machammadjonow eine ernsthafte Motivation darstellt, an seinen Fehlern zu arbeiten und in den kommenden Runden noch stärker zurückzukehren.

Wie stark hat das Eigentor von Machmud Machammadjonow zu Beginn des Spiels Ihrer Meinung nach den allgemeinen Spielplan und die Moral von Dynamo negativ beeinflusst? Kann ZSKA in dieser Saison bis zum Ende um die Meisterschaft in der russischen Premier Liga kämpfen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie die Details dieses intensiven Spiels mit Beteiligung des usbekischen Legionärs in der RPL mit allen Fußballfans und Freunden!

ZSKADynamo MachatschkalaMachmud MachammadjonowRPL 9. SpieltagFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Europa League: Juventus deklassiert NEC, Bournemouth schockt SpanienEuropa League: Juventus deklassiert NEC, Bournemouth schockt SpanienHeute, 05:42Usbekische Futsal-Nationalmannschaft besiegt Ungarn auswärtsUsbekische Futsal-Nationalmannschaft besiegt Ungarn auswärtsHeute, 05:37Manchester City demütigt Norwich – Im Achtelfinale wartet der Schreck von Manchester UnitedManchester City demütigt Norwich – Im Achtelfinale wartet der Schreck von Manchester UnitedHeute, 05:31Hat Cristiano Ronaldo den Kauf von Al-Nassr aufgegeben?Hat Cristiano Ronaldo den Kauf von Al-Nassr aufgegeben?Heute, 02:56Kylian Mbappé spricht über seine zehnjährige Verbindung zu Florentino PérezKylian Mbappé spricht über seine zehnjährige Verbindung zu Florentino PérezHeute, 01:34Lamine Yamal spricht über RassismusLamine Yamal spricht über RassismusGestern, 23:14
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
„Gebt mir einen stärkeren Gegner!“: Michael Page nach dem Kampf gegen Nursulton Ruziboev
„Gebt mir einen stärkeren Gegner!“: Michael Page nach dem Kampf gegen Nursulton Ruziboev