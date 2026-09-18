In einem der zentralen Duelle des 9. Spieltags der russischen Premier Liga (RPL) war der Moskauer ZSKA zu Gast bei Dynamo Machatschkala in Dagestan und sicherte sich einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg. Die intensive Partie am Kaspischen Meer war auch für die Fans unseres nationalen Fußballs von besonderem Interesse: Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Machmud Machammadjonow, der für Dynamo aufläuft, stand in der Startelf und absolvierte die vollen 90 Minuten. Das Spiel begann unglücklich für die Gastgeber – bereits in der 13. Minute unterlief Machammadjonow ein Eigentor.

Kurz darauf, in der 20. Minute, glich Dynamo-Torjäger Gamid Agalarow zwar aus, doch in der zweiten Halbzeit entschied der Moskauer Club das Spiel durch Erfahrung und spielerische Klasse für sich. Die eingewechselten Spieler Lusiano (69.) und Firow (79.) erzielten jeweils einen Treffer und besiegelten den Sieg der Moskauer. Nach diesem Erfolg erhöhten die „Armeeler“ ihr Punktekonto auf 19 und kletterten auf den 3. Tabellenplatz, während der Club aus Machatschkala mit 12 Punkten auf dem 7. Rang verharrt.

Warum brach die Defensive von Dynamo nach dem Eigentor von Machammadjonow ein, wie konnten die Reservisten von ZSKA das Spiel drehen und fällt der dagestanische Club im Kampf um die Spitzenplätze zurück?

„Eigentor, Agalarows Antwort und der Schlag von der Bank“: Chronik der Partie

Die wichtigsten und entscheidenden Momente des Duells in Machatschkala:

13. Minute — Unerwartetes Eigentor durch Machammadjonow (0:1): Bei einem schnellen Angriff von ZSKA versuchte der usbekische Verteidiger den Ball zu klären, agierte jedoch unglücklich und beförderte den Ball ins eigene Netz;

20. Minute — Schnelle Antwort von Gamid Agalarow (1:1): Die Gastgeber stellten schnell die mentale Stärke wieder her und glichen durch einen eiskalten Abschluss von Agalarow aus;

69. Minute — Siegtreffer durch Lusiano (1:2): Der nach der ersten Halbzeit eingewechselte Lusiano vollendete einen Kombinationsangriff der Moskauer mit einem Tor;

79. Minute — Der Schlusspunkt durch Firow (1:3): Firow, der erst in der 77. Minute eingewechselt wurde, erzielte nur zwei Minuten später das dritte Tor für ZSKA und entschied die Partie;

Spannung in der ersten Halbzeit: Vier aufeinanderfolgende gelbe Karten, die der Schiedsrichter zwischen der 44. und 45. Minute zeigte, verdeutlichten die hohe Emotionalität des Spiels.

Die Leistung des usbekischen Legionärs: Ein harter Test für Machammadjonow

Wichtige Aspekte zum Einsatz von Machmud Machammadjonow im Duell gegen ZSKA:

Volle 90 Minuten Vertrauen: Trotz des Eigentors in der 13. Minute wechselte der Trainerstab den usbekischen Verteidiger nicht aus und gab ihm bis zum Ende die volle Chance;

Zweikämpfe auf dem Flügel: Machammadjonow führte aktive Defensivduelle gegen die schnellen ZSKA-Flügelspieler Krugowoj und Glebow;

Erfahrung und mentale Lektion: Ein solch schwieriges und fehleranfälliges Spiel gegen einen Giganten der RPL dient dem 23-jährigen usbekischen Fußballer als wichtige Schule für seine professionelle Entwicklung.

Tabellensituation und Expertenfazit

Zustand der Teams und taktische Analyse nach dem 9. Spieltag der RPL:

ZSKA in den Top 3: Mit 19 Punkten sammeln die „Armeeler“ im Rennen um die Meisterschaft und Medaillen fleißig Punkte und liegen gleichauf mit Zenit und Krasnodar;

Sieg der Reserve: Die taktischen Umstellungen des ZSKA-Trainerstabs in der zweiten Halbzeit (Einwechslung von Lusiano und Firow) zahlten sich voll aus und entschieden das Spiel;

Stabilität bei Dynamo Machatschkala: Die Dagestaner, die mit 12 Punkten auf dem 7. Platz liegen, haben bewiesen, dass sie jedem Gegner ernsthaften Widerstand leisten können, doch der Konzentrationsverlust in den Schlussminuten kostete sie Punkte.

Dieser Auswärtssieg von ZSKA in Machatschkala unterstreicht erneut die Ambitionen der Moskauer auf den Titel, während dieses Spiel für Machmud Machammadjonow eine ernsthafte Motivation darstellt, an seinen Fehlern zu arbeiten und in den kommenden Runden noch stärker zurückzukehren.

Wie stark hat das Eigentor von Machmud Machammadjonow zu Beginn des Spiels Ihrer Meinung nach den allgemeinen Spielplan und die Moral von Dynamo negativ beeinflusst? Kann ZSKA in dieser Saison bis zum Ende um die Meisterschaft in der russischen Premier Liga kämpfen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie die Details dieses intensiven Spiels mit Beteiligung des usbekischen Legionärs in der RPL mit allen Fußballfans und Freunden!