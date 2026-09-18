Als Gigant des Weltfußballs und englischer Meister gilt Manchester CitySportdirektor Hugo Viana sprach in einem exklusiven Interview mit dem Journalisten Jack Mumford für die offiziellen Vereinsmedien mancity.com über die Karriere des usbekischen Talents Abdukodir Khusanov und dessen Zukunft im Verein. Der renommierte portugiesische Funktionär betonte, dass der 22-jährige Khusanov über alle notwendigen Qualitäten und das Potenzial verfüge, um der stärkste Innenverteidiger des Weltfußballs zu werden.

Der usbekische Verteidiger, der im Januar 2025 vom französischen Klub RC Lens nach Manchester wechselte, wurde in kürzester Zeit zu einem wichtigen Pfeiler im Team von Enzo Maresca: Er hat bisher über 50 Spiele im Trikot der „Citizens“ absolviert und dabei den FA Cup sowie den EFL Cup gewonnen. Mit seiner blitzschnellen Geschwindigkeit, seiner Coolness und seiner unbezwingbaren physischen Stärke hat Abdukodir die Fans im Etihad Stadium verzaubert und seinen Vertrag diesen Sommer bis 2031 verlängert. Das Interessanteste daran: Viana enthüllte, dass Khusanovs Aufstieg auf Weltklasse-Niveau in so kurzer Zeit sogar die Erwartungen der Führungsebene und des Trainerstabs von City übertroffen hat.

Warum bewertete Hugo Viana die Entwicklung von Khusanov als schockierend, was steckt hinter dem Vertrag bis 2031 neben Foden und Gvardiol, und wie wurde der usbekische Verteidiger zum absoluten Anführer im System von Maresca?

„Wir haben nicht mit einem so schnellen Wachstum gerechnet“: Die 4 wichtigsten Aussagen von Hugo Viana

Manchester CityDie heißesten Punkte aus dem Interview des Sportdirektors:

„Wir kannten seine physischen Möglichkeiten, aber...“: Viana gab zu, dass das Team bei der Verpflichtung von Khusanov von dessen robuster Physis überzeugt war, aber trotz seines jungen Alters und der kurzen Zeit in Frankreich nicht erwartet hatte, dass er sich in einer so harten Liga wie der Premier League in Lichtgeschwindigkeit anpassen würde.

Potenzial, der Beste der Welt zu werden: Die Vereinsführung ist zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Abdukodir zu einem der besten Innenverteidiger der Welt reifen wird.

Lernhunger: Viana lobte die Professionalität des usbekischen Spielers und sagte, dass er ständig an sich arbeite und sich noch am Anfang seines Entwicklungshöhepunkts befinde.

Enormer Einfluss auf das Team: Mit gerade einmal 22 Jahren ist Khusanov bereits zum Herzstück und einem der Anführer der Defensive des Klubs aus Manchester geworden.

Vertrag bis 2031 und 50 Spiele: Khusanov in der Riege der Stars

Details zum neuen Status von Abdukodir Khusanov bei Manchester City:

Vertragsverlängerung bis 2031: Diesen Sommer unterzeichnete die Vereinsführung einen langfristigen Vertrag mit dem usbekischen Legionär und machte ihn für andere europäische Giganten unerreichbar.

In der Elite: Zeitgleich mit Khusanov wurden auch neue Verträge mit den Hauptstars des Vereins – Phil Foden, Joško Gvardiol und Jérémy Doku – abgeschlossen.

Über 50 Spiele und Trophäen: Nachdem er in kurzer Zeit die 50-Spiele-Marke geknackt hat, hat Abdukodir bereits den FA Cup und den EFL Cup gewonnen und seine Sammlung bereichert.

Liebe der Fans: Dank seiner kompromisslosen Zweikampfführung und Schnelligkeit hat sich der usbekische Spieler den Status eines Fanlieblings im Etihad gesichert.

Expertenanalyse: Khusanovs Rolle in Marescas Taktik

Die Schlussfolgerungen von Sportkommentatoren und Analysten zum usbekischen Legionär:

Marescas Ideal: Der italienische Trainer Enzo Maresca bevorzugt eine hohe Abwehrlinie; in einem solchen System sind Khusanovs enorme Geschwindigkeit und seine Fähigkeit, gegnerische Konter vorherzusehen, lebensnotwendig.

Sprung auf dem Transfermarkt: Dass der Verein ihn bis 2031 hält, deutet darauf hin, dass Khusanovs Marktwert in den kommenden Jahren die 100-Millionen-Euro-Marke überschreiten könnte.

Stolz der Nationalmannschaft: Jedes erfolgreiche Spiel für den Premier-League-Giganten hebt das Ansehen der usbekischen Nationalmannschaft auf der Weltbühne auf ein neues Niveau.

Diese hohe Einschätzung von Hugo Viana und das grenzenlose Vertrauen von Manchester City in Khusanov beweisen einmal mehr, dass ein neues, beispielloses goldenes Zeitalter in der Geschichte des usbekischen Fußballs andauert.

Glauben Sie, dass Abdukodir Khusanov in den nächsten 2-3 Jahren zu den teuersten und besten Innenverteidigern der Welt zählen und ein Kandidat für den Ballon d'Or werden kann? Welche neue Verantwortung bringt das große Vertrauen von Hugo Viana und Enzo Maresca für unseren Spieler mit sich? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des heißen Interviews über unseren Legionär, den Stolz des usbekischen Sports, mit allen Fußballfans und Freunden!