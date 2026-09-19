In Großbritannien steht die Vorbereitung auf Notfälle wieder auf der Tagesordnung. Wie die BBC berichtet, fordert die Regierung die Bevölkerung dazu auf, sich auf Szenarien vorzubereiten, in denen der Alltag ernsthaft gestört werden könnte. In diesem Rahmen werden Themen wie die Bevorratung von Wasser und haltbaren Lebensmitteln für mehrere Tage, die Stärkung der zivilen Resilienz sowie die Berücksichtigung möglicher Kriegsszenarien diskutiert.

Bemerkenswert ist, dass dies nicht bedeutet, wie in sozialen Medien verbreitet, dass die britische Bevölkerung einen offiziellen Befehl erhalten habe, sich auf einen Krieg vorzubereiten.Die offiziellen Empfehlungen der Regierung sind breiter gefasst – sie zielen darauf ab, für einige Tage unabhängig auf Strom- oder Wasserausfälle, extremes Wetter, Infrastrukturstörungen und andere Notfälle vorbereitet zu sein.

Warum taucht dieses Thema in Großbritannien wieder auf?

In einer Analyse des BBC-Sonderkorrespondenten Allan Little vom 17. September wurde die Frage aufgeworfen, wie gut die britische Gesellschaft psychologisch und praktisch auf eine schwere Krise oder einen Krieg vorbereitet ist.

In dem Material heißt es, die Regierung habe mit der Aktualisierung ihres „War Book“ begonnen – einem Plan, der festlegt, wie staatliche Systeme bei einer umfassenden Krise oder im Krieg funktionieren sollen. Die BBC merkte an, dass dieses Dokument seit Jahrzehnten nicht mehr aktualisiert wurde.

Diese Änderung zeigt, dass der Ansatz zur nationalen Sicherheit und zivilen Resilienz in Großbritannien überdacht wird.

Wie viel Wasser und Lebensmittel sollten zu Hause gelagert werden?

Die Notfallvorsorge-Plattform der britischen Regierung empfiehlt der Bevölkerung, grundlegende Vorräte für einige Tage zu Hause zu lagern.

Die offizielle Liste umfasst haltbare Lebensmittel, die keine Kühlung oder komplexe Zubereitung erfordern, Trinkwasser, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Taschenlampen, Batterien oder Powerbanks, ein Radio und notwendige Medikamente.

Auf der Regierungsplattform wird für Trinkwasser in Notfällen pro Person und Tag eine Menge von etwa 2,5–3 Litern empfohlen. Bei einer Drei-Tages-Reserve entspricht dies etwa 7,5 bis 9 Litern Wasser pro Person.

Eine Regierungsumfrage aus dem Jahr 2026 zeigte jedoch, dass die Vorbereitung der Bevölkerung auf Notfälle noch nicht einheitlich ist. 60 Prozent der Befragten gaben an, einen dreitägigen Vorrat an Lebensmitteln zu haben, die keine Zubereitung erfordern, aber nur bei 4 Prozent der Befragten wurde festgestellt, dass sie über mindestens drei Tage Trinkwasser (bei 3 Litern pro Person und Tag) verfügen.

Es geht nicht nur um Krieg

Die offizielle „Prepare“-Plattform der britischen Regierung verknüpft Notfälle nicht ausschließlich mit militärischen Konflikten.

Darin werden auch Wasserversorgungsunterbrechungen, Stromausfälle, extremes Wetter, Infrastrukturpannen und andere Notfälle erwähnt. Deshalb wird die Empfehlung, Wasser und Lebensmittel zu Hause zu lagern, nicht als Prognose für den Beginn eines bestimmten Krieges,sondern als Vorsorgemaßnahme für verschiedene Krisen präsentiert.

Auch die Debatte über die britische Armee nimmt zu

Ein weiterer Aspekt des Themas sind die Debatten über das militärische Potenzial des Landes und die Größe der Berufsarmee.

Der ehemalige hochrangige NATO-Befehlshaber General Sir Richard Shirreff erklärte, dass eine 70.000 Mann starke Armee für einen groß angelegten Krieg möglicherweise nicht ausreicht, und sprach sich für eine Diskussion über eine Form der Wehrpflicht aus. Dies ist jedoch Shirreffs persönliche Positionund keine von der britischen Regierung angekündigte neue Wehrpflicht.

Derzeit gibt es in Großbritannien keine Wehrpflicht. In einem Informationsblatt der Bibliothek des Unterhauses des britischen Parlaments vom März 2026 wird festgehalten, dass die Streitkräfte des Landes eine professionelle Freiwilligenarmee sind.

Wie sieht die Vorbereitung der Bevölkerung aus?

Der Inhalt der offiziellen Empfehlungen ist recht einfach: In einem Notfall kann Hilfe nicht sofort eintreffen oder einige Dienste könnten vorübergehend ausfallen.

Deshalb empfiehlt die Regierung der Bevölkerung:

Trinkwasser für einige Tage;

haltbare Lebensmittel;

Erste-Hilfe-Ausrüstung;

notwendige Medikamente;

Taschenlampen und zusätzliche Batterien;

eine Powerbank für das Telefon;

ein Radio für Notfallmeldungen;

einen Kommunikations- und Bewegungsplan mit Familienmitgliedern

im Voraus vorzubereiten.

Was bedeutet die Aktualisierung des „Kriegsplans“?

Die britische Regierung hat auch das Register der nationalen Risiken für 2026 aktualisiert. Das Dokument bewertet die schwerwiegendsten Risiken, die das Land und seine Interessen beeinträchtigen könnten, und zielt darauf ab, das Notfallvorsorgesystem für Bürger und Organisationen zu stärken.

Unter diesem Gesichtspunkt kann die Aktualisierung des „War Book“ als Überprüfung der Szenarien des Staates angesehen werden, um die Kontinuität von Verwaltung, Versorgung und öffentlichem Leben unter Bedingungen einer großen Krise zu gewährleisten.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass „Großbritannien beschlossen hat, in den Krieg zu ziehen“.

Die zentrale Frage für die britische Gesellschaft

Ein Aspekt, der im aktuellen Prozess Aufmerksamkeit erregt, ist die Art und Weise, wie die Regierung und die militärische Führung die Bevölkerung über Risiken aufklären.

Einerseits verstärkt der Staat die Notfallvorsorge. Andererseits diskutieren Militärexperten über die Verteidigungsfähigkeit des Landes, die Größe der Armee und die Vorbereitung auf mögliche Konflikte.

Aus diesen Fakten lässt sich jedoch nicht ableiten, dass in Großbritannien in naher Zukunft ein Krieg ausbrechen wird.

Was bisher deutlich wird, ist: London hat begonnen, die Notfallvorsorge nicht nur als Aufgabe staatlicher Stellen, sondern als Frage der allgemeinen gesellschaftlichen Resilienz zu betrachten.

Der Vorrat an Wasser und Konserven zu Hause ist eine der einfachsten Formen dieses Ansatzes.