Flick gibt Kader gegen Sevilla bekannt: Szczęsny, Pedri, Yamal und wer noch?

Der FC Barcelona, der in der spanischen La Liga souverän an der Tabellenspitze steht, steht vor einer weiteren gefährlichen und richtungsweisenden Auswärtspartie. Heute Abend, am 19. September, gastiert der katalanische Gigant im berühmten Stadion „Ramón Sánchez Pizjuán“ beim unangenehmen Gegner FC Sevilla. Vor diesem Spitzenspiel, das um Mitternacht (00:00 Uhr) angepfiffen wird, hat Cheftrainer Hansi Flick den offiziellen Kader der „Blaugrana“ bekannt gegeben.

Flicks Team, das in der laufenden Saison in der nationalen Meisterschaft noch keinen Punkt abgegeben hat und von Sieg zu Sieg eilt, reist mit seinem schlagkräftigsten und prominentesten Aufgebot nach Andalusien: Im Tor stehen der erfahrene Wojciech Szczęsny und Dominik Livaković, in der Abwehr João Cancelo, Pau Cubarsí und Jules Koundé, im Mittelfeldzentrum Pedri, Gavi und Dani Olmo, und im Angriff stürmen die in phänomenaler Form befindlichen Raphinha und Lamine Yamal. Die 90 Minuten unter dem berühmten Druck im „Ramón Sánchez Pizjuán“ für den FC Barcelonawerden ein echter Test für die Ambitionen auf die Meisterschaft und die Stabilität der Mannschaft.

Welche Stars wird der deutsche Trainer in seinem offensiven System in die Startelf berufen, kann Sevilla die perfekte Serie der Katalanen stoppen und wie weit wird dieser Sieg Barça in der Tabelle nach vorne bringen?

„Von Szczęsny bis Yamal“: Der komplette Kader des FC Barcelonagegen Sevilla

Die von Hansi Flick nominierten Spieler nach Mannschaftsteilen:

Torhüter: Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Rodríguez;

Verteidiger: João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Espart, Andreas Christensen, Martín, Jules Koundé, Eric García;

Mittelfeldspieler: Pedri, Gavi, Fermín López, Rodrigo, Dani Olmo, Marc Bernal;

Stürmer: Jesús, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Abdelkarim;

Spielzeit und Ort: Nacht vom 19. auf den 20. September, 00:00 Uhr, Sevilla, Stadion „Ramón Sánchez Pizjuán“.

„Hundertprozentige Ausbeute und aggressives Pressing“: Die Stärke von Flicks Team

Die größten Trümpfe des FC Barcelona vor diesem Duell:

Serie ohne Punktverlust: Die Katalanen haben in den bisherigen Runden der La Liga alle Gegner besiegt und belegen mit der maximalen Punktzahl den ersten Tabellenplatz;

Furchteinflößende Offensivkraft: Die Form von Raphinha, der zuletzt Hattricks und Tore in Serie erzielte, sowie Lamine Yamal, der die gegnerischen Abwehrreihen auf dem Flügel auseinandernimmt, ist die größte Gefahr für den Gegner;

Kreative Genies im Zentrum: Das Zusammenspiel des Trios Pedri, Gavi und Dani Olmo sorgt für absolute Dominanz bei der Ballkontrolle und beim Kreieren schneller Angriffe;

Breite Bank: Die Präsenz schneller Flügelspieler wie Karim Adeyemi und Anthony Gordon im Kader ermöglicht es Flick, das Tempo in der zweiten Halbzeit drastisch zu erhöhen.

Taktische Analyse: Was erwarten Experten vom Kampf im „Ramón Sánchez Pizjuán“?

Die Meinungen spanischer Sportanalysten zum Spitzenspiel:

Sevillas Widerstand zu Hause: Sevilla, das auf eigenem Platz den Großen immer einen harten Kampf liefert, wird von der ersten Minute an auf intensive Zweikämpfe und eine aggressive Defensive setzen;

Flicks vertikaler Stil: Der deutsche Trainer plant, auf dem engen und lauten Platz in Sevilla nicht lange den Ball zu halten, sondern nach Ballgewinn über die Außenstürmer innerhalb von Sekunden in den gegnerischen Strafraum vorzustoßen;

Test für die Konzentration in der Abwehr: Die Absicherung der Räume, die durch das Aufrücken von Pau Cubarsí und Cancelo entstehen, gegen die Konter von Sevilla erfordert höchste Konzentration vom Torhüter und dem defensiven Mittelfeld.

Das Duell Sevilla gegen Barcelona, das um Mitternacht beginnt, wird zweifellos eines der attraktivsten und intensivsten Spiele der Woche in der La Liga.

Glauben Sie, dass die Schützlinge von Hansi Flick ihre hundertprozentige Siegesserie auch in Sevilla fortsetzen können oder wird im „Ramón Sánchez Pizjuán“ der erste Punktverlust folgen? Wer wird der gefährlichste Akteur der Partie – Raphinha, Yamal oder sorgen die Konter der Gastgeber für eine Sensation? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des heutigen La-Liga-Spitzenspiels mit allen Fußballfans und Freunden!