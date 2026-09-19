Diego Simeone gibt vor dem Madrider Derby die Wahrheit zu: Bewunderung für Mourinho

Vor dem berühmten Madrider Derby, einem der heißesten, kompromisslosesten und am meisten erwarteten Duelle der La Liga-Saison, hat die Spannung ihren Höhepunkt erreicht. Im zentralen Spiel des 7. Spieltags werden Atlético und Real Madrid erneut in einem erbitterten Kampf um die Vorherrschaft in der Stadt aufeinandertreffen. Vor diesem Super-Duell, das am 20. September um 19:15 Uhr Ortszeit beginnt, gab der erfahrene Trainer der „Rojiblancos“, Diego Simeone, der renommierten spanischen AS ein ausführliches Interview, in dem er die Stärke und die taktischen Vorzüge des Gegners offen anerkannte.

Der argentinische Fachmann betonte besonders, dass Real nach Ballgewinnen in der Umschaltphase deutlich gefährlicher und vertikaler agiert: „Der Gegner ist in der Umschaltphase besser als wir, ihr Stil ist vertikaler. Der Kader ist mit hochkarätigen Spielern besetzt, die genau wissen, wie sie solche Gelegenheiten nutzen müssen.“. Zudem äußerte sich Simeone zur Persönlichkeit des legendären Trainers José Mourinho, der Real leitet, und gestand aufrichtig, dass er großen Respekt vor ihm habe und sogar ein persönlicher „Fan“ von ihm sei.

Ist diese Aussage von Simeone also ein psychologisches Spiel, um den Gegner zu verwirren, oder ein ehrliches Eingeständnis? Kann der von Mourinho trainierte „Königliche Klub“ seinen vertikalen Fußball im „Metropolitano“ durchsetzen, und in welche Richtung wird das Madrider Derby das Titelrennen in der La Liga lenken?

„Vertikaler Fußball und das Risiko von Ballverlusten“: Die taktische Sorge von Simeone

Die wichtigsten taktischen Punkte, die der Atlético-Trainer auf der Pressekonferenz notierte:

Reals blitzschnelle Konter: Die Hauptwaffe der Königlichen ist das Umschalten von der Defensive in die Offensive innerhalb von Sekunden und das Ausnutzen der offenen Räume des Gegners;

Disziplin im Mittelfeld: Simeone gab seinem Team klare Anweisungen, keine unnötigen Ballverluste zu riskieren und dem Gegner keine freien Räume zu lassen: „Sie dürfen sich aufgrund unserer Ballverluste nicht wohl fühlen“;

Balance und Ordnung: Atlético wird versuchen, das Spieltempo zu kontrollieren, den Ballbesitz zu halten und die Stars von Real daran zu hindern, hohes Tempo aufzunehmen;

Zeit und Ort des Spiels: 20. September, Madrid – das Spiel beginnt um 19:15 Uhr Ortszeit.

„Ich bin ein Fan von ihm!“: Der historische Respekt zwischen Simeone und Mourinho

Die psychologische Beziehung zwischen den beiden großen Trainern:

Das Phänomen José Mourinho: Simeone würdigte die Karriere des Real-Trainers und verbarg seinen Respekt nicht: „Ich möchte nicht zu tief in die Ereignisse vor vielen Jahren eintauchen. Ich bin ein Fan von Mourinho und er weiß, wie sehr ich ihn schätze.“;

Neuer Atem einer alten Rivalität: Die Konfrontation zwischen den beiden Trainern gilt als einer der leidenschaftlichsten Kämpfe taktischer Genies in der Fußballgeschichte;

Internationale Ethik: Der gegenseitige Respekt beider Trainer hilft dabei, sich vor dem Spiel nicht auf unnötige Konflikte, sondern auf den reinen sportlichen Wettkampf auf dem Platz zu konzentrieren.

Taktische Analyse: Was sagen die Experten?

Die Erwartungen spanischer Fußballkommentatoren und Experten:

Das Aufeinandertreffen zweier Philosophien: Simeones kompakte Defensive und pragmatischer Block treffen auf Mourinhos kühle vertikale Angriffe und hohes Pressing;

Bedeutung von Standardsituationen: In solch kompromisslosen Derbys wird das Schicksal des Spiels oft durch einen Eckball, einen Freistoß oder einen Fehler eines Verteidigers entschieden;

Der Schlag in der Tabelle: Die 3 Punkte am 7. Spieltag sichern dem Sieger nicht nur den Status in der Stadt, sondern auch einen enormen psychologischen Vorteil im Rennen um die Tabellenspitze der La Liga.

Es wird erwartet, dass das Madrider Derby am Abend des 20. September aufgrund der Persönlichkeiten von Diego Simeone und José Mourinho zu einem weiteren Meisterwerk moderner Fußballtaktik wird.

Welche Taktik wird Ihrer Meinung nach im Madrider Derby am 20. September siegen: Diego Simeones Defensivbollwerk oder die schnellen Angriffe von Real unter José Mourinho? Welches Team erwarten Sie als Sieger und wie lautet Ihr Tipp für das Endergebnis? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese heiße Analyse vor dem Madrider Derby mit allen Fußballfans und Freunden!