San-Franciscos Einwohner schreien gemeinsam am Ozean ihren Frust heraus

In San Francisco, USA, versammelten sich über 100 Einwohner an der Pazifikküste, um ihren Frust, ihre Nervosität und aufgestaute negative Emotionen auf eine völlig ungewöhnliche Weise abzulassen. Sie blickten auf den Ozean und schrien gemeinsam laut, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

Ein einzigartiges Event „Guttural Scream at the Sea“, was so viel wie „Lauter Schrei am Meer“ bedeutet. Es wurde von dem Anwohner Daniel Egan in der Nähe des Ocean Beach organisiert.

Egan sagte, er selbst habe den starken Drang verspürt, zu schreien. Deshalb brachte er andere zusammen, um die Idee zu verfolgen, aufgestaute Emotionen gemeinsam loszuwerden.

Als Gründe für die Teilnahme wurden in der Ankündigung steigende Mieten, Unmut durch künstliche Intelligenz, Wut und das einfache Gefühl der Erleichterung nach dem Schreien genannt.

Wer schrie am lautesten?

Vor dem kollektiven Schreien fand ein spezieller Wettbewerb statt. Dabei wurden Lautstärke, Dauer und Stil der Schreie bewertet.

Beim Wettbewerb Olivia Guglielmotto gewann. Ihr Schrei wurde mit 121,9 Dezibel gemessen. Dieses Ergebnis liegt nur knapp unter dem Weltrekord von 129 Dezibel .

Als Preis erhielt die Gewinnerin ein kleines Megafon .

Olivia betonte, dass ihr lauter Schrei keinem bestimmten Problem oder Ereignis gewidmet war.

„Es war nicht für eine bestimmte Sache, sondern für die ganze Welt“ , sagte sie.

Die Organisatoren erklärten, dass das ungewöhnliche Event den Teilnehmern ermöglichte, aufgestaute Gefühle des Alltags offen auszudrücken und sich danach erleichtert zu fühlen.