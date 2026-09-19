San-Franciscos Einwohner schreien gemeinsam am Ozean ihren Frust heraus

·1·Welt
San-Franciscos Einwohner schreien gemeinsam am Ozean ihren Frust heraus

In San Francisco, USA, versammelten sich über 100 Einwohner an der Pazifikküste, um ihren Frust, ihre Nervosität und aufgestaute negative Emotionen auf eine völlig ungewöhnliche Weise abzulassen. Sie blickten auf den Ozean und schrien gemeinsam laut, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

Ein einzigartiges Event „Guttural Scream at the Sea“, was so viel wie „Lauter Schrei am Meer“ bedeutet. Es wurde von dem Anwohner Daniel Egan in der Nähe des Ocean Beach organisiert.

Egan sagte, er selbst habe den starken Drang verspürt, zu schreien. Deshalb brachte er andere zusammen, um die Idee zu verfolgen, aufgestaute Emotionen gemeinsam loszuwerden.

Als Gründe für die Teilnahme wurden in der Ankündigung steigende Mieten, Unmut durch künstliche Intelligenz, Wut und das einfache Gefühl der Erleichterung nach dem Schreien genannt.

Wer schrie am lautesten?

Vor dem kollektiven Schreien fand ein spezieller Wettbewerb statt. Dabei wurden Lautstärke, Dauer und Stil der Schreie bewertet.

Beim Wettbewerb Olivia Guglielmotto gewann. Ihr Schrei wurde mit 121,9 Dezibel gemessen. Dieses Ergebnis liegt nur knapp unter dem Weltrekord von 129 Dezibel .

Als Preis erhielt die Gewinnerin ein kleines Megafon .

Olivia betonte, dass ihr lauter Schrei keinem bestimmten Problem oder Ereignis gewidmet war.

„Es war nicht für eine bestimmte Sache, sondern für die ganze Welt“ , sagte sie.

Die Organisatoren erklärten, dass das ungewöhnliche Event den Teilnehmern ermöglichte, aufgestaute Gefühle des Alltags offen auszudrücken und sich danach erleichtert zu fühlen.

Gutturaler SchreiDaniel EganOlivia GuglielmottoSan FranciscoStressbewältigung
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Gibt es einen versteckten mathematischen Code in der ägyptischen Pyramide?Gibt es einen versteckten mathematischen Code in der ägyptischen Pyramide?Heute, 14:29Leiche des 53-jährigen Piloten nach Vermisstenfall im Grand Canyon gefundenLeiche des 53-jährigen Piloten nach Vermisstenfall im Grand Canyon gefundenHeute, 14:18„Der junge Mann, der seinen Kopf um 180 Grad dreht“: Die Wahrheit hinter dem viralen Video (Video)„Der junge Mann, der seinen Kopf um 180 Grad dreht“: Die Wahrheit hinter dem viralen Video (Video)Heute, 12:45Luftangriffe in Riad: Explosionsgeräusche in der saudischen Hauptstadt versetzen Bewohner in PanikLuftangriffe in Riad: Explosionsgeräusche in der saudischen Hauptstadt versetzen Bewohner in PanikHeute, 10:06Der Dunkle Ritter: Batman erscheint auf dem Wahrzeichen von Sydney und versetzt die ganze Stadt in AufruhrDer Dunkle Ritter: Batman erscheint auf dem Wahrzeichen von Sydney und versetzt die ganze Stadt in AufruhrHeute, 09:59Frau verdient bis zu 100.000 Dollar pro Jahr durch professionelles KuschelnFrau verdient bis zu 100.000 Dollar pro Jahr durch professionelles KuschelnHeute, 09:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?