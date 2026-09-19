„Der junge Mann, der seinen Kopf um 180 Grad dreht“: Die Wahrheit hinter dem viralen Video (Video)

In den sozialen Medien verbreitete sich schnell ein Video, das eine Person auf einem Motorrad zeigt, die ihren Kopf auf ungewöhnliche Weise nach hinten dreht und damit die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich zog. Einige Konten behaupteten, die Person im Video sei in der Lage, ihren Hals um 180 Grad zu drehen.

Einige Seiten, die das Video verbreiteten, schrieben, es sei in Indien aufgenommen worden. Bisher gibt es jedoch keine Informationen darüber, wer die Person ist und wann oder wo genau das Video aufgenommen wurde.

Ist das eine echte Fähigkeit oder eine Kamera-Illusion?

Einige Nutzer, die das Video sahen, bewerteten den Vorfall als eine außergewöhnliche Fähigkeit. Andere vermuteten, dass das Bild aufgrund des Kamerawinkels sowie der Drehung von Schultern und Oberkörper anders aussehen könnte.

Aus diesem Grund gibt es derzeit keinen Grund, die Bewegung im Video als eine exakte 180-Grad-Drehung zu bewerten.