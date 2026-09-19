„Der junge Mann, der seinen Kopf um 180 Grad dreht“: Die Wahrheit hinter dem viralen Video (Video)

·2·Welt
„Der junge Mann, der seinen Kopf um 180 Grad dreht“: Die Wahrheit hinter dem viralen Video (Video)

In den sozialen Medien verbreitete sich schnell ein Video, das eine Person auf einem Motorrad zeigt, die ihren Kopf auf ungewöhnliche Weise nach hinten dreht und damit die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich zog. Einige Konten behaupteten, die Person im Video sei in der Lage, ihren Hals um 180 Grad zu drehen.

Einige Seiten, die das Video verbreiteten, schrieben, es sei in Indien aufgenommen worden. Bisher gibt es jedoch keine Informationen darüber, wer die Person ist und wann oder wo genau das Video aufgenommen wurde.

Ist das eine echte Fähigkeit oder eine Kamera-Illusion?

Einige Nutzer, die das Video sahen, bewerteten den Vorfall als eine außergewöhnliche Fähigkeit. Andere vermuteten, dass das Bild aufgrund des Kamerawinkels sowie der Drehung von Schultern und Oberkörper anders aussehen könnte.

Aus diesem Grund gibt es derzeit keinen Grund, die Bewegung im Video als eine exakte 180-Grad-Drehung zu bewerten.

Virales VideoSoziale NetzwerkeOptische TäuschungInternetphänomenFaktencheck
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Luftangriffe in Riad: Explosionsgeräusche in der saudischen Hauptstadt versetzen Bewohner in PanikLuftangriffe in Riad: Explosionsgeräusche in der saudischen Hauptstadt versetzen Bewohner in PanikHeute, 10:06Der Dunkle Ritter: Batman erscheint auf dem Wahrzeichen von Sydney und versetzt die ganze Stadt in AufruhrDer Dunkle Ritter: Batman erscheint auf dem Wahrzeichen von Sydney und versetzt die ganze Stadt in AufruhrHeute, 09:59Frau verdient bis zu 100.000 Dollar pro Jahr durch professionelles KuschelnFrau verdient bis zu 100.000 Dollar pro Jahr durch professionelles KuschelnHeute, 09:19„Wir kaufen es“: Dänemark übergibt Grönland an die USA, Trump kündigt den 52. Bundesstaat an„Wir kaufen es“: Dänemark übergibt Grönland an die USA, Trump kündigt den 52. Bundesstaat anHeute, 08:52Pentagons schrecklicher Fehler: Ist geheime F-35-Technologie in chinesische Hände gelangt?Pentagons schrecklicher Fehler: Ist geheime F-35-Technologie in chinesische Hände gelangt?Heute, 08:37Europa vor neuer Bedrohung durch Russland gewarntEuropa vor neuer Bedrohung durch Russland gewarntHeute, 08:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?