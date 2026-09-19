Während die Zeremonie zur Verleihung der prestigeträchtigsten individuellen Auszeichnung im europäischen Fußball, dem Ballon d'Or, näher rückt, entbrennen die Debatten zwischen Fußballstars und Experten mit neuer Intensität. Ousmane Dembélé, Stürmer von Paris Saint-Germain, hat die Fußballwelt überrascht, indem er seinen Teamkollegen, den georgischen Ausnahmekönner Khvicha Kvaratskhelia, zum derzeit besten Spieler des Planeten erklärte. Der französische Star Astu Foot LF+ betonte in einem Interview mit dem Magazin die fantastische Leistung, die Kvaratskhelia in der vergangenen Saison gezeigt hat, und unterstrich, dass der Hauptpreis genau an ihn gehen sollte: „Für mich ist Kvara der beste Fußballer der Welt. Wenn er den Ballon d'Or gewinnen würde, wäre ich sehr glücklich, denn er hat es in jeder Hinsicht verdient. Die Saison, die er gespielt hat, war einfach unglaublich.“.

Diese Anerkennung ist nicht nur ein Zeichen des Respekts unter Teamkollegen, sondern basiert auf soliden Fakten: Kvaratskhelia bestritt in der vergangenen Saison 16 Spiele in der UEFA Champions League, erzielte dabei 10 Tore und lieferte 7 Assists, womit er offiziell zum „Spieler des Turniers“ gekürt wurde. Das georgische Wunderkind, das im Januar 2025 unter großem Aufsehen vom italienischen Klub SSC Neapel nach Paris wechselte, wurde in kürzester Zeit zum Herzstück und Motor des Teams von Luis Enrique.

Kann Kvaratskhelia tatsächlich Konkurrenten wie Vinícius, Rodri, Bellingham und Mbappé hinter sich lassen, um der erste Ballon d'Or-Gewinner aus der Kaukasus-Region zu werden, und in welche Richtung verändert seine Revolution in Paris die Fußballwelt?

„17 Scorerpunkte in 16 Spielen und der Beste der UCL“: Kvaratskhelias Rekorde

Die einzigartige Statistik des georgischen Flügelspielers aus der letzten Saison:

Der absolute König der UEFA Champions League: In 16 Spielen im wichtigsten Wettbewerb des Kontinents erzielte er 10 Tore und gab 7 Vorlagen;

Bester Spieler der Champions League: Wurde von der UEFA offiziell als herausragender Star der Champions-League-Saison ausgezeichnet;

Ein Start ohne Anpassungsprobleme in Paris: Nach seinem Wechsel vom SSC Neapel für über 100 Millionen Euro im Januar 2025 integrierte er sich sofort und übernahm eine Führungsrolle;

Ein furchteinflößendes Duo mit Dembélé: Das Tandem aus Dembélé auf dem rechten Flügel und Kvaratskhelia auf der linken Seite machte den Angriff von PSG zur gefährlichsten Waffe des Kontinents.

„Offene Unterstützung von Dembélé“: Zusammenhalt in der Kabine

Wichtige Aspekte hinter der Aufsehen erregenden Aussage des französischen Stars:

Unterstützung statt interner Konkurrenz: Normalerweise entstehen in Star-Ensembles Konflikte um den Ballon d'Or, doch Dembélés Votum für Kvaratskhelia zeigt ein gesundes Klima im Team;

Wahl des Trainers und Vertrauen: Die volle Freiheit, die Luis Enrique Kvaratskhelia in seiner Taktik gewährt, hat sein Dribbling- und Abschlussvermögen auf das Maximum gesteigert;

Der neue Anführer der Ära nach Mbappé: Kylian Mbappé Nach dessen Abgang konnte Kvaratskhelia die Lücke im Angriff der Pariser perfekt schließen.

Internationaler Fußball-Check: Wie läuft das Rennen um den Ballon d'Or?

Einschätzung führender Sportjournalisten und Experten Europas:

An der Schwelle zur Geschichte: Sollte Kvaratskhelia die Auszeichnung gewinnen, reiht er sich in die Riege der wenigen Genies aus Georgien und dem ehemaligen Sowjetraum ein, die diesen Preis gewonnen haben;

Entscheidende Rolle in Duellen mit den Großen: Kvaratskhelia erzielte nicht nur gegen Außenseiter, sondern auch in entscheidenden Spielen der Champions-League-K.o.-Phase gegen Top-Klubs Tore;

Starkes Konkurrenzumfeld: Experten sehen als seine Hauptkonkurrenten im Kampf um den Ballon d'Or die Stars von Real Madrid und Manchester City doch seine Dominanz in der Champions League erhöht Kvaratskhelias Chancen massiv.

Diese mutige Aussage von Ousmane Dembélé beweist einmal mehr, dass Khvicha Kvaratskhelia den absoluten Gipfel der Weltfußball-Elite erreicht hat und zu einem der prägenden Spieler unserer Zeit geworden ist.

Glauben Sie, dass Khvicha Kvaratskhelia mit seiner fantastischen Leistung in der Champions League und seinen 17 Scorerpunkten den diesjährigen Ballon d'Or mehr verdient hat als Vinícius, Rodri und andere Stars? Kann dieser Glanz bei PSG ihn in den kommenden Jahren zum absoluten Weltfußballer machen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Meinungen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der heißen Sensation rund um den Pariser Klub mit allen Fußballfans und Freunden!