Schutzglas des iPhone 18 Pro erweist sich als widerstandsfähiger als bei der Konkurrenz

Der bekannte Blogger JerryRigEverything hat das neu erschienene iPhone 18 Pro seinen traditionellen Härtetests unterzogen. Laut ixbt.com hat sich das Schutzglas des Geräts als deutlich widerstandsfähiger gegenüber äußeren Einflüssen erwiesen als bei vielen anderen Flaggschiff-Modellen. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Testprozess begann nicht sofort mit den Härtetests. Zunächst nahm der Blogger den Mechanismus der variablen Blende der neuen Smartphone-Kamera unter einem Mikroskop detailliert auf. Auch der Displaybereich, in dem einer der FaceID-Sensoren verborgen ist, wurde mikroskopisch genau untersucht.

Ergebnisse der Haltbarkeitsprüfung

Das Hauptaugenmerk des Experten lag wie immer auf dem Schutzglas des Bildschirms. Normalerweise beginnen bei modernen Smartphones Kratzer bei Materialien mit einem Härtegrad von 6 auf der Mohs-Skala. Bei dem neuesten Gerät von Apple gilt diese Regel jedoch nicht.

Es stellte sich heraus, dass selbst Materialien mit einem Härtegrad von 6 auf der Mohs-Skala keine Spuren auf dem Bildschirm des iPhone 18 Pro hinterließen. Dies bedeutet, dass die von Apple-Ingenieuren verwendete Glasschicht deutlich härter ist als die Produkte der meisten Wettbewerber auf dem Markt.

Gehäusefestigkeit und Fazit

Neben den Härtetests prüfte der Blogger traditionell auch die Biegefestigkeit des Geräts. Es wird betont, dass das Gehäuse des iPhone 18 Pro diesen mechanischen Drucktest problemlos und perfekt bestanden hat.

Die Ergebnisse sind eine positive Nachricht für Nutzer, denen Bildschirmsicherheit und Langlebigkeit im Alltag wichtig sind. Dieser Härtegrad des neuen Smartphone-Glases reduziert das Risiko versehentlicher Kratzer erheblich und verlängert die Lebensdauer des Geräts.