Samsung gibt internationale Veröffentlichungstermine für das One UI 9.0-Update bekannt

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung hat den Zeitplan für die weltweite Einführung seiner neuesten Betriebssystemoberfläche bekannt gegeben. Laut ixbt.com hat das Unternehmen in dieser Woche mit der Verteilung der stabilen Version der One UI 9.0-Software für Galaxy S26-Smartphones in Südkorea begonnen. Nun wurden auch die Termine für die Einführung dieses großen Updates auf anderen internationalen Märkten geklärt. Dies berichtet Nachrichten Quelle.

Basierend auf Informationen der thailändischen Niederlassung des Unternehmens wurden die Daten bekannt gegeben, an denen dieses Update erstmals außerhalb Südkoreas erscheinen wird. Normalerweise testet Samsung seine großen Software-Updates zuerst auf dem Heimatmarkt und folgt dann einer Praxis, sie schrittweise in anderen Ländern bereitzustellen.

Globale Verteilung und Zeitpläne

Laut Samsung Thailand wird die Version One UI 9.0 für Geräte der Galaxy S26-Serie in diesem Land ab dem 21. September dieses Jahres zur Nutzung freigegeben. Experten weisen darauf hin, dass in diesem Zeitraum auch mit einer aktiven Verbreitung des Updates auf anderen internationalen Märkten zu rechnen ist.

Darüber hinaus ist gemäß den Plänen für die schrittweise Erweiterung der Software die zweite Welle für den 28. September geplant. An diesem Datum sollen auch andere beliebte Flaggschiff-Modelle des Unternehmens von den Funktionen des neuesten Betriebssystems profitieren.

Pläne für den kommenden Monat

Berichten zufolge wurden neben den Flaggschiff-Serien auch andere beliebte Modelle nicht vernachlässigt. Insbesondere wird eine stabile Version der One UI 9.0-Oberfläche auch für Besitzer des Galaxy S23 FE-Geräts vorbereitet.

Der Quelle zufolge ist der Prozess der Verteilung dieses wichtigen Updates für Galaxy S23 FE-Smartphones für Oktober dieses Jahres geplant. Dies zeigt, dass Samsung den Nutzern die Möglichkeit bietet, die Software ihrer Geräte schrittweise zu aktualisieren.