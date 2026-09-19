NASA und SpaceX vereinbaren drei weitere Flüge zur Internationalen Raumstation

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NASA und SpaceX vereinbaren drei weitere Flüge zur Internationalen Raumstation

Zwischen der US-Raumfahrtbehörde NASA und dem Unternehmen SpaceX von Elon Musk wurde eine weitere wichtige Vereinbarung zur Beförderung von Menschen zur Internationalen Raumstation (ISS) unterzeichnet. Laut ixbt.com hat der Zusatzvertrag im Rahmen des Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap)-Programms einen Wert von fast einer Milliarde Dollar und sichert die Finanzierung künftiger Weltraumexpeditionen. Dies berichtet Ixbt.com .

Gemäß dieser Modifikation wird SpaceX drei weitere bemannte Weltraummissionen für die NASA durchführen, die als Crew-15, Crew-16 und Crew-17 bezeichnet werden. Das Gesamtbudget dieses Vertrags beläuft sich auf 946 Millionen Dollar, womit die Gesamtzahl der von der NASA bei SpaceX bestellten Missionen auf 17 gestiegen ist. Diese Partnerschaft garantiert den kontinuierlichen Betrieb der Raumstation in den kommenden Jahren.

Finanzierungsdetails und Vertragsbedingungen

Die Vereinbarung legt fest, dass die bereitgestellten Mittel nicht nur die Flüge selbst, sondern auch umfangreiche Vorbereitungsprozesse abdecken. Insbesondere umfasst der Betrag die Kosten für das Training der Besatzung auf der Erde, Raketenstarts, den Betrieb im Orbit, die sichere Rückkehr der Besatzung, Bergungsarbeiten sowie die Lieferung der für jede Expedition notwendigen Fracht.

Zudem muss das Dragon-Raumschiff während des Andockens an der ISS als Notfall-Rettungsboot für die Besatzung fungieren. Diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme dient dazu, das Leben der Astronauten in unvorhergesehenen Situationen zu schützen. Die Laufzeit der neuen Vereinbarung wurde bis 2030 verlängert, wobei die Einsatzbereitschaft der drei neuen Missionen für 2027 und 2028 geplant ist.

Geschichte der Zusammenarbeit und Zukunftsaussichten

Mit diesem neuen Abkommen hat der Gesamtwert des mit SpaceX im Rahmen des CCtCap-Programms geschlossenen Vertrags 5,92 Milliarden Dollar erreicht. Zur Erinnerung: Die NASA hatte ihre ersten Verträge mit Boeing und SpaceX im Jahr 2014 unterzeichnet. SpaceX erhielt jedoch aufgrund seiner erfolgreichen Entwicklungen erst im November 2020 die Zertifizierung für den bemannten Raumflug.

Derzeit wird im Rahmen der nächsten Aufgaben der NASA die Mission Crew-12 durchgeführt. Im Zuge dieses Programms hat das Dragon-Raumschiff erfolgreich den Orbit erreicht und erfüllt weiterhin seine Aufgaben, während es an der Internationalen Raumstation angedockt ist. Diese Schritte stärken die Beteiligung der Menschheit an der Weltraumforschung weiter.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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