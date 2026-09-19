Leiche des 53-jährigen Piloten nach Vermisstenfall im Grand Canyon gefunden

Die Leiche von Timothy Allen Smith, einem dreifachen Vater, der zusammen mit zwei Freunden während einer Sturzflut im Grand Canyon in den USA vermisst wurde, wurde nach fast drei Wochen gefunden.

Die Gerichtsmedizin des Coconino County bestätigte, dass es sich bei den gefundenen Überresten um den 53-jährigen Timothy Smith handelt. Sie wurden am 14. September von Mitarbeitern des National Park Service in der Nähe der Crystal Rapids am Colorado River entdeckt.

Tim, der in Star Valley Ranch, Wyoming, lebte, wurde seit dem 29. August vermisst, nachdem eine Sturzflut die Gebiete Bright Angel Canyon und Phantom Ranch getroffen hatte. Er war zu diesem Zeitpunkt mit seinen langjährigen Freunden Jon Justi und Brent Rosenkrans zum Wandern, Angeln und Campen unterwegs. Dies berichtete Need To Know.

Tims Ehefrau, Kerri Smith, bestätigte seinen Tod über Facebook und erklärte, dass die Familie drei Wochen lang auf seine Rückkehr gehofft habe.

„Wir warten nicht mehr. Tim wurde vor zwei Tagen von Rettungskräften des Grand-Canyon-Nationalparks gefunden. Es ist nicht so ausgegangen, wie wir es uns gewünscht hätten, aber wir wissen, dass er das tat, was er liebte, zusammen mit Jon und Brent“, sagte Kerri.

Zwei Freunde ebenfalls Opfer der Sturzflut

Der 46-jährige Chiropraktiker Jon Justi und der 42-jährige Kampfsportlehrer Brent Rosenkrans, die mit Tim in den Canyon gereist waren, kamen ebenfalls ums Leben.

Die drei Freunde begannen ihre Reise, die sie monatelang geplant hatten, am 28. August. Am nächsten Tag gegen 14:30 Uhr wurden sie in der Nähe von Bright Angel Creek von einer plötzlichen Sturzflut überrascht, die durch heftige Regenfälle ausgelöst wurde.

Die gewaltigen Wassermassen zerstörten fast alle Fußgängerbrücken über den Bach und rissen Metallkonstruktionen sowie Trümmer mit sich. Auch das Transcanyon-Wasserleitungssystem wurde schwer beschädigt.

In den folgenden zwei Tagen wurden mehr als 80 Personen gerettet, die meisten davon per Hubschrauber ausgeflogen.

Jons Leiche wurde am 30. August gefunden, die von Brent am 31. August. Tim war die letzte vermisste Person der Suchaktion.

Seine Überreste wurden etwa 10 Meilen flussabwärts von der Phantom Ranch entdeckt.

Was ist über den Piloten Tim bekannt?

Tim wuchs in Granbury, Texas, auf und zog später mit seiner Frau Kerri und ihren drei Kindern in den Westen von Wyoming. Das Paar war 18 Jahre lang verheiratet.

Seine Familie erinnerte sich an ihn als einen naturverbundenen Menschen, der das Wandern, Campen, das Entdecken neuer Orte und das Helfen anderer liebte.

Tim arbeitete als Pilot; Angehörige gaben an, dass er für die private Fluggesellschaft NetJets flog.

Nach seinem Tod gab es zahlreiche Beileidsbekundungen von Angehörigen und den Gemeinden, in denen er lebte. Seine Liebe zu seiner Familie und sein religiöser Glaube wurden besonders hervorgehoben.

Die Emmanuel Bible Church in Wyoming, die Tim und seine Familie besuchten, hielt während der Suche einen Gebetsgottesdienst für ihn ab. Auch in einer Gruppe ehemaliger Schüler der Granbury High School wurde seiner gedacht.

Der US National Park Service sprach den Familien von Tim, Jon und Brent sein tiefes Beileid aus und dankte den Suchteams und Partnerorganisationen, die mehrere Wochen unter schwierigen Bedingungen im Einsatz waren.