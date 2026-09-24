412 Zentimeter Schweif: Rapunzel unter den Pferden identifiziert

Ein Pferd namens Jenny aus Ohio, USA, hat mit seinem außergewöhnlich langen Schweif weltweite Aufmerksamkeit erregt. Mit einer Länge von 412,62 Zentimetern wurde er in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Dieser Wert entspricht fast der Länge eines Volkswagen Beetle.

Der neue Rekord wurde offiziell am 25. Juli 2026 registriert. Jenny gehört den Amerikanerinnen Mackenzie Lowe und Rachel Estes und wird derzeit in einer Reitschule in Spring Valley gehalten.

Jennys rekordverdächtiger Schweif wurde sieben Jahre lang konsequent gepflegt. Interessanterweise ist ihr aktuelles Ergebnis fast 32 Zentimeter länger als der Rekord, den die Stute JJS Summer Breeze im Jahr 2007 aufgestellt hatte. Damals maß der Schweif von JJS Summer Breeze 381 Zentimeter. Nun hat Jenny diesen Wert deutlich übertroffen und ist die neue Rekordhalterin unter den Pferden mit langen Schweifen.

Laut ihrer Besitzerin Mackenzie Lowe gab es vor Jennys Ankunft auf ihrer Farm einen interessanten Vorfall mit ihrem Schweif. Jenny hatte sich ihren Schweif einmal komplett ausgerissen. Als das Pferd gekauft wurde, berührte der Schweif bereits den Boden, hatte aber noch nicht die heutige Länge erreicht. Jenny gehört zur Rasse der American Saddlebreds. Vertreter dieser Rasse zeichnen sich durch lange und dicke Schweife aus. Die Besitzer beschlossen, den Schweif nicht zu schneiden, und mit der Zeit wurde er immer länger.

Infolgedessen motivierte Jennys ungewöhnliches Aussehen ihre Besitzer zu einem ehrgeizigeren Ziel. Sie beschlossen, mit dem langen Schweif des Pferdes einen Weltrekord aufzustellen, und dieser Versuch war erfolgreich. Es ist jedoch nicht einfach, einen so langen Schweif zu pflegen. Die Pflege nimmt mehrere Stunden in Anspruch. Jennys Schweif wird etwa einmal im Monat gewaschen und getrocknet. Danach wird er speziell geflochten, um ihn vor verschiedenen Schäden zu schützen.

Der gesamte Pflegeprozess, also Waschen, Pflegen, Entwirren und erneutes Flechten, dauert durchschnittlich vier bis fünf Stunden. Bei diesem langen Prozess wird Jenny manchmal ungeduldig. Aber ihre Besitzer geben ihr Leckerlis, damit sie bis zum Ende der Pflege ruhig bleibt.

Darüber hinaus wird der Schweif geflochten und in eine spezielle Hülle gesteckt, damit Jenny selbst oder andere Pferde nicht versehentlich darauf treten. So wurde aus einem einfachen Pflegeprozess eine ungewöhnliche Rekordhalterin und ein „Rapunzel unter den Pferden“.

Zuvor hatte das Guinness-Buch der Rekorde am 16. September auch die größten und kleinsten Pferde der Welt bekannt gegeben.