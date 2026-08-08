2,71 Meter langes Haar: Frau mit längerem Haar als ihrer Körpergröße erneut im Rampenlicht

Eine der Frauen mit dem längsten Haar der Welt hat mit ihrem 2,71 Meter langen Haar erneut die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien auf sich gezogen. Messungen zeigten, dass ihr Haar fast bis zum Boden reicht.

Das Haar der Frau reicht weit über ihre Taille hinaus und ist sogar länger als ihre Körpergröße. Dieses Ergebnis erforderte jahrelange regelmäßige Pflege, Schutz und Geduld beim Haarwachstum.

Die in den sozialen Medien verbreiteten Fotos und Videos stießen bei den Nutzern auf großes Interesse. Besonders beeindruckte viele, dass das Haar länger ist als die Frau selbst.

2,71 Meter langes Haar zu waschen, zu trocknen und im Alltag mit sich zu tragen, ist nicht einfach. Trotzdem plant die Frau nicht, es zu kürzen, und lässt ihr Haar weiter wachsen.