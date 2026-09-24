Erste Niederlage bei der Olympiade: Usbekistan verliert in Runde 8 gegen Deutschland

Die 8. Runde der 46. Schacholympiade in Samarkand bot den Fans und Experten des Turniers beispiellose Spannung und unerwartete Dramatik. Nachdem das usbekische Männer-Nationalteam in den ersten 7 Runden eine 100-prozentige Bilanz vorweisen konnte und die alleinige Führung innehatte, musste es bei dieser Olympiade die erste Niederlage hinnehmen.

In einem äußerst schwierigen Duell gegen die deutsche Mannschaft gelang trotz Sindarovs glänzendem Sieg über Matthias Blübaum den Gästen durch die Siege der Brüder Frederik und Rasmus Svane ein 2,5 : 1,5 Erfolg; das Remis von Nodirbek Abdusattorov an Brett 1 gegen Vincent Keymer konnte das Gesamtergebnis nicht mehr drehen.

Doch es gab in dieser Runde genügend Helden, die den usbekischen Schachfans große Freude bereiteten: Das usbekische Frauen-Nationalteam unter der Führung von Afruza Hamdamova besiegte das starke Team aus den Niederlanden mit 3:1, während das Jugendteam Usbekistan-2 mit einem 2,5 : 1,5 Sieg gegen das mit namhaften Großmeistern besetzte englische Team für eine der größten Sensationen der Runde sorgte!

Was lief nach der makellosen Serie von 7 Runden im Duell gegen Deutschland schief, welche Hoffnung geben die starken Leistungen von Sindarov und Hamdamova unseren Teams und wie stehen unsere Medaillenchancen vor den letzten drei entscheidenden Runden der Olympiade?

«Erste Niederlage, Triumph der Mädchen und Englands Pleite»: Die 5 Kernpunkte der 8. Runde

In Samarkand der 46. Olympiade Die wichtigsten Ereignisse und Ergebnisse der 8. Runde:

Erste Niederlage und eine Pause: Nach einer Siegesserie von 7 Runden verlor das usbekische Hauptteam knapp mit 1,5 : 2,5 gegen Deutschland;

Glänzende Meisterklasse von Javohir Sindarov: Sindarov, der den starken Großmeister Matthias Blübaum an Brett 2 besiegte, konnte sein persönliches Rating weiter steigern und bleibt einer der zuverlässigsten Spieler des Turniers;

Erfolg der Frauen unter Afruza Hamdamova: Unsere Mädchen besiegten die Niederlande mit 3:1 und machten einen wichtigen Schritt in Richtung Podium;

«England-Sensation» durch Usbekistan-2: Das englische Team mit erfahrenen Größen wie Michael Adams wurde dank des Sieges von Humoyun Begmuratov besiegt (2,5 : 1,5);

Spannung im Medaillenkampf auf dem Höhepunkt: Nach der 8. Runde ist der Kampf um die Führung noch intensiver geworden, und die verbleibenden 3 Runden werden über das Schicksal der Meisterschaft entscheiden.

Samarkand-2026: Detailliertes Ergebnisregister aller Bretter der 8. Runde

Vollständige Protokolldaten aller unserer Männer- und Frauenteams:

Wettkämpfe der Männerteams

Paarung Bretter und Gegner Ergebnis Bedeutung der Partie Deutschland – Usbekistan-1 (Endstand: 2,5 : 1,5) Vincent Keymer — Nodirbek Abdusattorov 0,5 : 0,5 Ein hartes und spannendes Großmeister-Remis an Brett 1 Javohir Sindarov — Matthias Blübaum 1 : 0 Sindarovs positioneller Angriff und perfekter Sieg Frederik Svane — Nodirbek Yakubboev 1 : 0 Aktives Spiel und taktische Überlegenheit des Gegners Shamsiddin Vokhidov — Rasmus Svane 0 : 1 Spannung in Zeitnot und Punktverlust England – Usbekistan-2 (Endstand: 1,5 : 2,5) Michael Adams — Jahongir Vakhidov 0,5 : 0,5 Stabile Verteidigung und Remis gegen den legendären Adams Abdimalik Adisalimov — Maroroa Gavain 0,5 : 0,5 Wichtiger halber Punkt in ausgeglichener Stellung Luke McShane — Muhammadzohid Suyarov 0,5 : 0,5 Remis in einem aktiven Kampf Humoyun Begmuratov — Daniel Fernandez 1 : 0 Der goldene Sieg von Begmuratov, der das Match entschied! Usbekistan-3 – Schweiz (Endstand: 1 : 3) Saidakbar Saydaliev — Sebastian Bogner 0 : 1 Überlegenheit des erfahrenen Schweizer Anführers Bahrom Bahrillaev — Nico Georgiadis 0,5 : 0,5 Ausgeglichenheit der Kräfte an Brett 2 Almas Rahmatullaev — Li Min Peng 0 : 1 Überlegenheit des Gegners im komplexen Endspiel Fabian Bänziger — Muhammadali Abdurahmonov 0,5 : 0,5 Ein kämpferisches Remis in einer kompromisslosen Partie

Wettkämpfe der Frauenteams

Paarung Bretter und Gegner Ergebnis Bedeutung der Partie Niederlande – Usbekistan-1 (Endstand: 1 : 3) Eline Roebers — Afruza Hamdamova 0 : 1 Ein unglaublich geschickter Sieg von Afruza an Brett 1! Umida Omonova — Peng Zhaoqin 0 : 1 Sieg der erfahrenen chinesisch-niederländischen Veteranin Machteld van Foreest — Nilufarxon Imomqoziyeva 0 : 1 Präzise Kombination und sauberer Sieg von Imomqoziyeva Guldona Karimova — Anna-Maja Kazarian 1 : 0 Entschlossenes Spiel von Karimova, das den Schlusspunkt setzte Kuba – Usbekistan-2 (Endstand: 3 : 1) Maritza Arribas — Nilufar Yakubbaeva 1 : 0 Sieg der kubanischen Anführerin an Brett 1 Marjona Malikova — Yerisbel Miranda 0,5 : 0,5 Starker Widerstand und ein verdientes Remis Yaniet Marrero — Madinabonu Khalilova 0,5 : 0,5 Stabile Verteidigung und halber Punkt Asal Salimova — Ineymig Hernandez 0 : 1 Punkt für die Kubanerinnen am letzten Brett Jamaika – Usbekistan (Zusatz) (Endstand: 1 : 3) Adani Clarke — Zilola Aktamova 0 : 1 Aktamovas souveräner Sieg Maftuna Bobomurodova — Rachel Miller 1 : 0 Angriff von Bobomurodova, der die Gegnerin hilflos zurückließ Kaia Gayle — Shohina Ahmedova 0 : 1 Totale Dominanz von Ahmedova über die Gegnerin Barchinoy Shokirjonova — Gabriela Watson 0 : 1 Der einzige Punkt für die jamaikanische Vertreterin

Schach- und Turnierexpertise: Wie ist die Lage nach der Niederlage gegen Deutschland und was kommt als Nächstes?

Fazit internationaler Schachanalysten und Großmeister:

«Eine Niederlage ist keine Tragödie»: In einem 11-Runden-Marathon wie der Olympiade stolpern selbst die mächtigsten Teams; als wir 2022 bei der Olympiade in Chennai Meister wurden, erlebte unser Team ebenfalls schwere Remis; Deutschland verfügt derzeit über eine junge und sehr starke Generation (Keymer, die Svane-Brüder), die bestens vorbereitet ins Turnier gestartet ist;

Javohir Sindarovs Meisterform: Sindarov bleibt der zuverlässigste Spieler des gesamten Wettbewerbs; seine Zerstörung eines renommierten Verteidigers wie Blübaum zeigt, dass er sich auf dem Höhepunkt seiner mentalen und taktischen Karriere befindet;

Das Phänomen Afruza Hamdamova: Im Frauenteam hat Afruzas Sieg über die starke Eline Roebers an Brett 1 den Teamgeist unserer Mädchen massiv gestärkt; der 3:1-Sieg über einen europäischen Giganten wie die Niederlande hat eine riesige Chance eröffnet, dass unsere Frauen zum ersten Mal in der Geschichte auf das Olympiade-Podium steigen;

Der Mut des Teams Usbekistan-2: Der Sieg über das von Michael Adams angeführte englische Team beweist, wie stark unser Reserveteam ist und dass in unserem Land zwei gleichwertige olympische Teams geformt wurden;

Die letzten 3 Runden — das goldene Finale: Unser Männerteam muss nun die richtigen Schlüsse aus der Niederlage ziehen und in den Runden 9, 10 und 11 alles geben; im Schweizer System werden Punktverluste der Hauptkonkurrenten untereinander Usbekistan ermöglichen, wieder auf den ersten Platz zurückzukehren.

Der Kampf in Samarkand geht weiter, und der Kampf um die Meisterschaft hat nun seinen wahren Höhepunkt erreicht!

Glauben Sie, dass das usbekische Männer-Nationalteam nach der unerwarteten Niederlage gegen Deutschland alle verbleibenden 3 Runden gewinnen und den Olympiade-Pokal verteidigen kann? Wie bewerten Sie persönlich den 3:1-Sieg unserer Mädchen über die Niederlande? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Gedanken und aufmunternden Worte für unsere Schachspieler in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der historischen Olympiade in unserem Land mit allen Schachliebhabern!