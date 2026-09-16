Nach den Spannungen im Nahen Osten wurde das Ausmaß der verheerenden Schäden an der militärischen Infrastruktur der USA in der Region enthüllt. Wie der renommierte US-Fernsehsender „CBS News“ berichtete, belaufen sich die Zerstörungen an strategischen US-Militärbasen durch iranische Raketen- und Drohnenangriffe auf mindestens 5 Milliarden Dollar. Exklusive Fotos, die von anonym bleibenden US-Soldaten und Offizieren bereitgestellt wurden, zeigen, welche gewaltige Wahrheit die offiziellen Berichte des Pentagons vor der Öffentlichkeit verborgen haben.

Auf demPrinzen-Sultan-Luftwaffenstützpunkt in Saudi-Arabien wurde ein wertvolles E-3 Sentry (AWACS)-Fernaufklärungsflugzeug durch einen direkten Treffer am Heck zerstört und brannte völlig aus, während auf der wichtigen Bodenbasis „Camp Buehring“ in Kuwait Kasernen und schweres Gerät in Schutt und Asche gelegt wurden. In einem geheimen Bericht, den der Generalinspekteur des Pentagons dem Kongress vorlegte, wurde eingeräumt, dass fast 60 Flugzeuge und Hunderte strategische Gebäude zerstört wurden. Soldaten an der Front kritisieren die Führung in Washington, insbesondere Verteidigungsminister Pete Hegseth, scharf: „Wir schließen die Augen und lassen uns ins Gesicht schlagen, wir können unsere Stützpunkte nicht verteidigen“, rebellieren sie offen.

Warum hat das Pentagon versucht, den Verlust von 5 Milliarden Dollar zu vertuschen, welche Stützpunkte in welchen Ländern wurden getroffen und warum war die Luftverteidigung der US-Armee so wirkungslos?

„Zerstörte AWACS und ausgebrannte Stützpunkte“: Die getroffenen Objekte

Die wichtigsten Details aus den Fotos der anonymen Militärangehörigen, die von CBS News veröffentlicht wurden:

Prinzen-Sultan-Luftwaffenstützpunkt (Saudi-Arabien): Das Heck des wertvollsten strategischen Aufklärungsflugzeugs der US Air Force, einer E-3 Sentry (AWACS), wurde direkt getroffen und vom Rumpf abgetrennt; das Flugzeug brannte vollständig aus.

Basis „Camp Buehring“ (Kuwait): Im wichtigsten Sammelzentrum der US-Landstreitkräfte im Nahen Osten wurden Kasernen, Militärgebäude und schwere Panzerfahrzeuge ins Visier genommen und zerstört.

Lager „Camp Arifjan“ (Kuwait): Verwaltungs- und Versorgungsgebäude auf dem Gelände wurden schwer beschädigt, was den Betrieb lahmlegte.

Hunderte Ziele in 8 Ländern: Hunderte Objekte auf Stützpunkten in Kuwait, Bahrain, Katar, den VAE, Saudi-Arabien, Irak, Oman und Jordanien wurden von Raketen- und Drohnenangriffen getroffen.

Pentagon-Bericht: 60 Flugzeuge und Technik im Wert von 3,7 Milliarden zerstört

Offizielle Daten des Generalinspekteurs des Pentagons an den US-Kongress:

Erste Verluste von 3,7 Milliarden Dollar: Dem Bericht zufolge beliefen sich die offiziellen Verluste an militärischer Ausrüstung und Gerät der US-Armee im Zeitraum vom 28. Februar bis 30. Juni auf 3,7 Milliarden Dollar.

Fast 60 Luftfahrzeuge: Infolge der Angriffe wurden rund 60 Luftfahrzeuge, darunter Kampfjets, Aufklärungsflugzeuge und Hubschrauber, beschädigt oder vollständig zerstört.

Tatsächliches Ausmaß von 5 Milliarden Dollar: Quellen betonen, dass die Kosten für die Wiederherstellung der Stützpunkte 5 Milliarden Dollar übersteigen werden, wobei die Reparaturkosten für die hochkomplexen, ausgefallenen Radarsysteme noch nicht einmal eingerechnet sind.

Die vor der Öffentlichkeit verborgene Wahrheit: Aus Angst vor dem Zorn der amerikanischen Bürger und Steuerzahler hat das Weiße Haus dieses katastrophale Ausmaß lange Zeit geheim gehalten.

„Wir schließen die Augen und lassen uns schlagen“: Die Rebellion der US-Militärs

Scharfe Kritik der über die Situation empörten Soldaten an Washington:

„Wir werden für dumm verkauft“: Ein auf der Basis stationierter US-Soldat erklärte gegenüber einem CBS-News-Reporter: „Das ist ein schrecklicher Schaden an unseren Stützpunkten, und sie verheimlichen es vor dem Volk. Wir schließen einfach die Augen und nehmen die Schläge hin, die uns treffen.“

Minister Pete Hegseth in der Kritik: Als bei einem Angriff auf den Hafen von Shuayba in Kuwait am 1. März 6 US-Soldaten starben, löste die Bezeichnung des Vorfalls als „Bagatellereignis“ durch Verteidigungsminister Pete Hegseth den Zorn der Soldaten aus.

„Wir können nicht verteidigen, wir schauen nur zu“: Die Kämpfer sprachen offen über die mangelhafte Verteidigung der Stützpunkte: „Wir bewachen diese Orte nicht, wir sind gezwungen, einfach zuzusehen, wie unsere Stützpunkte zerstört werden.“

Diese brisanten Enthüllungen der US-Militärs und die von CBS News ausgestrahlten Bilder haben den Mythos der unbesiegbaren militärischen Macht der USA im Nahen Osten schwer erschüttert und neue finanzielle und politische Konflikte im Kongress ausgelöst.

Was bedeutet es Ihrer Meinung nach, dass die USA mit dem weltweit größten Militärbudget ihre Stützpunkte und fast 60 Flugzeuge nicht vor einfachen Drohnen und Raketen schützen konnten – ist das US-Luftverteidigungssystem schwach geworden? Wie bewerten Sie das Verschweigen des Todes eigener Soldaten und Schäden in Milliardenhöhe durch das Weiße Haus und das Pentagon? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese brisante militärische Enthüllung mit allen Politik- und Analyse-Interessierten!