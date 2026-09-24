Die usbekische Nationalmannschaft hat ihr erstes offizielles Länderspiel nach der Weltmeisterschaft bestritten und einen souveränen sowie sensationellen Sieg gegen den Iran, einen der Giganten des Kontinents, errungen. In diesem prestigeträchtigen internationalen Freundschaftsspiel, das in der Stadt Fergana ausgetragen wurde, zeigte die Legende des Weltfußballs Fabio Cannavaro mit seinen Schützlingen ein perfektes Spiel und besiegte den Gegner mit 3:1. Bereits in der 10. Minute brachte der Kapitän unserer Nationalmannschaft, Eldor Schomurodow, das Stadion mit seinem Führungstreffer zum Beben.

Obwohl Ramin Resaian zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 49. Minute, den Ausgleich erzielen konnte, verwandelte Schomurodow neun Minuten später, in der 58. Minute, eiskalt einen Elfmeter und schnürte damit seinen Doppelpack. Der Höhepunkt des Spiels ereignete sich in der Nachspielzeit: Der in der 89. Minute für den Kapitän eingewechselte Husain Nortschajew erzielte in der 90.+4 Minute das dritte Tor und setzte damit den Schlusspunkt unter die Partie. Auf diese Weise hat unsere Nationalmannschaft unter dem neuen Trainerstab den Iran, der als einer der unangenehmsten Gegner Asiens gilt, in allen Belangen übertroffen und einen glänzenden Start in eine neue Fußball-Ära eingeläutet.

Wie hat die Taktik von Fabio Cannavaro den Iran so schwach aussehen lassen? Welcher Plan steckt hinter Schomurodows Doppelpack und dem Tor des eingewechselten Nortschajew, und wie wird sich dieser 3:1-Sieg auf die Zukunft unseres nationalen Fußballs auswirken?

«Schomurodows Doppelpack, Nortschajews Treffer in der 90.+4 Minute und der Triumph von Cannavaro»: Die 5 wichtigsten Punkte des historischen Spiels

Die wichtigsten Fakten und Zahlen zum Spiel in Fergana:

Debüt unter Cannavaro: Das Team von Fabio Cannavaro, das sein erstes Spiel nach der Weltmeisterschaft bestritt, feierte gleich im ersten Auftritt einen wichtigen 3:1-Sieg;

Benefiz-Auftritt von Eldor Schomurodow: Der Kapitän der Nationalmannschaft erzielte einen Doppelpack, indem er in der 10. Minute aus dem Spiel heraus und in der 58. Minute per Elfmeter traf;

Der Schlusspunkt durch Husain Nortschajew: Nortschajew, der in der 89. Minute für Schomurodow eingewechselt wurde, erzielte in der 90.+4 Minute das dritte Tor und besiegelte den Sieg;

Die Stars des Iran blieben blass: Stars wie Mehdi Taremi, Saeid Ezatolahi und der eingewechselte Sardar Azmoun konnten den Widerstand unserer Verteidiger nicht brechen;

Perfekte Kaderrotation: Fabio Cannavaro wechselte in der 59. und 82. Minute frische Spieler ein und behielt so das Tempo und die Kontrolle über das Spiel bis zum Schluss bei.

Freundschaftsspiel: Vollständiger Spielbericht und Analyse der Aufstellungen von Usbekistan gegen Iran

Klassifizierung der wichtigsten Protokolldaten des Spiels in Fergana:

Indikatoren und Aspekte Usbekische Nationalmannschaft Iranische Nationalmannschaft Endergebnis 3 (Sieg) 1 (Niederlage) Torschützen E. Schomurodow (10', 58' Elfmeter), H. Nortschajew (90.+4') Ramin Resaian (49') Cheftrainer Fabio Cannavaro (neues taktisches System) Amir Ghalenoei Tor und Verteidigung W. Nasarow, A. Chusanow, B. Karimow, J. Oerosow, Sch. Nasrullajew A. Beiranwand, S. Hardani, E. Hadschi-Safi, A. Nemati, S. Fallah Mittelfeld A. Mosgowoi, O. Chamrobekow, A. Ganiev, A. Faisullajew S. Ezatolahi, O. Noorafkan, A. Jousefi, M. Mohebi Angriff und Effizienz E. Schomurodow (Kapitän), D. Chamdamow, H. Nortschajew (eingewechselt) M. Taremi, D. Dargahi, S. Azmoun (eingewechselt) Auswechslungen D. Cholmatow, R. Dschijanow (59'), H. Alidschonow, Sch. Essanow, M. Machammadschonow (82'), H. Nortschajew (89') R. Resaian, S. Azmoun (46'), M. Ghorbani, A. Mahmudi (64')

Taktische Analyse: Warum hat das Team von Fabio Cannavaro den Iran dominiert?

Fazit internationaler Fußballkommentatoren und Sportanalysten:

«Die Cannavaro-Schule» — Stabile Defensive und eiserne Disziplin: Fabio, einer der wenigen Verteidiger in der Geschichte des Weltfußballs, der den «Ballon d'Or» gewonnen hat, Cannavaro hat der usbekischen Defensivreihe (Chusanow, Oerosow, Nasrullajew, Karimow) eine neue Geschlossenheit und Gelassenheit verliehen; für hochkarätige Stürmer wie Taremi und Azmoun gab es keine freien Räume;

Schomurodows Führungsphänomen: Eldor Schomurodow ist im Trikot der Nationalmannschaft nicht nur der Haupttorschütze, sondern auch der Kapitän geworden, der die gesamte Offensivreihe anführt; seine Bewegungen im Pressing und seine Kaltblütigkeit bei Standardsituationen sind zur Hauptwaffe des Teams geworden;

Präzise Auswechslungen in der zweiten Halbzeit: Die Einwechslung von Cholmatow und Dschijanow in der 59. Minute erhöhte das Tempo, während die Dreifach-Auswechslung in der 82. Minute (Alidschonow, Essanow, Machammadschonow) den entscheidenden Druck des Iran zunichtemachte; das Tor von Nortschajew in der 90.+4 Minute, der in der 89. Minute eingewechselt wurde, zeigte, dass Cannavaro jeden Einwechselspieler mit präziser Kalkulation auf das Feld schickte;

Neue Motivation nach der Weltmeisterschaft: In der Nationalmannschaft, die von der großen WM zurückkehrte, waren keine Anzeichen von Sättigung oder Müdigkeit zu spüren; im Gegenteil, das Team zeigte unter dem neuen Cheftrainer einen aggressiveren, inhaltlich stärkeren und siegeshungrigeren Fußball.

Dieses historische 3:1 in Fergana hat bewiesen, dass die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung von Fabio Cannavaro zu einer absoluten Macht geworden ist, die jeden Giganten des Kontinents schlagen kann.

Was glauben Sie, in welchen Aspekten wirkte die usbekische Nationalmannschaft unter Fabio Cannavaro im Spiel gegen den Iran stärker als zuvor? Wie bewerten Sie persönlich das Tandem aus Eldor Schomurodow und Husain Nortschajew? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel über den glänzenden Sieg unserer Nationalmannschaft mit allen Fußballfans!