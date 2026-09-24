Warum unterstützt die Mutter von Bibisara Assaubayeva Javokhir Sindarov?

Bei der Schacholympiade, die derzeit in Samarkand in vollem Gange ist, stehen nicht nur die Schachspieler, sondern auch ihre Angehörigen und Fans mit ihrer Unterstützung im Mittelpunkt. Liana Tanjarikowa, die Mutter der bekannten kasachischen Schachspielerin Bibisara Assaubayeva, hat ebenfalls bekannt gegeben, welchen Nationalmannschaften sie während des Turniers die Daumen drückt.

Tanjarikowa erklärte, dass sie bei den Frauen die kasachische Nationalmannschaft ihres Heimatlandes und bei den Männern die usbekische Nationalmannschaft unterstützt.

„Für wen ich bei der Olympiade bin? Das werde ich oft gefragt und meine Antwort ist einfach: für beide Länder“, schrieb Liana Tanjarikowa auf ihrer Social-Media-Seite.

Sie betonte, dass sie bei den Frauenmannschaften natürlich besonderes Vertrauen in das kasachische Team habe. Ihrer Meinung nach sollten die kasachischen Schachspielerinnen unter der Führung von Bibisara Assaubayeva ihr gesamtes Potenzial ausschöpfen und in diesem gastfreundlichen Land um die Goldmedaille kämpfen.

„Bei den Frauenmannschaften natürlich für Kasachstan! Unsere Mädchen müssen zusammen mit Bibisara Assaubayeva ihre ganze Kraft einsetzen, um auf diesem gastfreundlichen Boden die Goldmedaille zu gewinnen“, sagte sie.

Bei den Männern unterstützt Tanjarikowa die usbekische Nationalmannschaft. Sie hob das junge Alter, die großen Ziele und das hohe Talent der usbekischen Vertreter hervor.

„Bei den Männern hingegen für Usbekistan! Die Jungs sind sehr jung, haben große Ziele und sind unglaublich talentiert. Besonders Javokhir Sindarov unterstütze ich von ganzem Herzen“, betonte die Mutter von Bibisara Assaubayeva.

Tanjarikowa erklärte auch den Grund für ihre herzliche Einstellung zur usbekischen Nationalmannschaft. Sie sagte, sie sei im Süden Kasachstans geboren und in einem usbekischen Viertel aufgewachsen. Deshalb betrachtet sie diesen sportlichen Wettbewerb zwischen Kasachstan und Usbekistan als ein Fest der Freundschaft zwischen zwei brüderlichen Völkern.

„Ich bin selbst im Süden Kasachstans geboren und in einem usbekischen Viertel aufgewachsen. Deshalb ist das für mich kein Wettbewerb, sondern ein Fest für zwei brüderliche Völker“, schrieb Tanjarikowa.

Zur Information: Die kasachische Frauen-Nationalmannschaft erzielt seit Beginn der Schacholympiade hervorragende Ergebnisse. Sie haben Teams wie Jordanien, Kolumbien, Griechenland, Spanien und Aserbaidschan besiegt und sechs Siege in Folge errungen.

Auch die usbekische Männer-Nationalmannschaft nimmt erfolgreich am Turnier teil. Die usbekischen Schachspieler führen nach der 6. Runde mit 12 Punkten die Tabelle an.