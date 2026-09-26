Schweinshaupt in der Nähe einer Moschee während des Freitagsgebets in Litauen gezeigt (Video)

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Schweinshaupt in der Nähe einer Moschee während des Freitagsgebets in Litauen gezeigt (Video)

In der litauischen Stadt Kaunas versammelten sich während des Freitagsgebets etwa hundert Motorradfahrer in der Nähe einer Moschee. Während des Gebets spielten sie laut Musik ab, ließen ihre Motoren aufheulen und verursachten verschiedenen Lärm. Es wurde berichtet, dass während des Vorfalls auch ein Schweinshaupt in der Nähe der Moschee gezeigt wurde. Dies berichtete Lrytas.

Der Vorfall ereignete sich am 11. September in der Nähe der Moschee von Kaunas. Vertreter der örtlichen muslimischen Gemeinde gaben an, dass die Betenden fotografiert und gefilmt wurden. Der Vorfall löste Empörung in der muslimischen Gemeinschaft aus.

Nach Angaben der Polizei kam es zu keinen ernsthaften Zusammenstößen zwischen den Motorradfahrern und den Muslimen. Dennoch haben die Strafverfolgungsbehörden ein Verwaltungsverfahren wegen möglicher Verstöße gegen die Versammlungsregeln eingeleitet.

Darüber hinaus untersuchte die Polizei die Umstände des Vorfalls im Hinblick auf Artikel des litauischen Strafgesetzbuches, die sich auf die Anstiftung zum Hass gegen eine Personengruppe beziehen. Nach damaligem Kenntnisstand war in dieser Richtung noch kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Der Mufti der litauischen Muslime, Aleksandras Beganskas, betonte, dass sich die Demonstration gezielt gegen Muslime richtete.

KaunasMotorradfahrerMoscheeAleksandras BeganskasLitauen
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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