Samsung droht Patentstreit und Verkaufsverbot in den USA

·3·Technologie
Samsung droht Patentstreit und Verkaufsverbot in den USA

Das US-Unternehmen Ioengine hat Klage gegen Samsung Electronics eingereicht und wirft dem südkoreanischen Tech-Giganten die unbefugte Nutzung von fünf Patenten im Bereich Konnektivität und Datenaustausch vor. Laut ixbt.com könnte dieser Rechtsstreit die Verkäufe der beliebtesten Produkte von Samsung auf dem US-Markt, einschließlich Flaggschiff-Smartphones und SSDs, erheblich beeinträchtigen. Dies berichtet Ixbt.com.

Der Fall wird derzeit vor dem US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas verhandelt. Der Kläger behauptet, dass Samsung diese Technologien in seinen Geräten ohne entsprechende Genehmigung oder Lizenzgebühren verwendet hat, was eine grobe Verletzung der geistigen Eigentumsrechte darstellt.

Liste der in der Klage genannten Geräte

In der von Ioengine eingereichten Klageschrift werden bestimmte Geräte als direkte Beispiele aufgeführt. Diese Liste umfasst die folgenden populären Produkte:

  • Samsung Galaxy S23 Ultra Flaggschiff-Smartphone
  • Galaxy Watch Ultra Smartwatch
  • Galaxy Buds2 Pro kabellose Ohrhörer
  • Samsung T7 portable SSD
Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass diese Liste nicht abschließend ist und die Klagen in Zukunft auf andere Produktkategorien ausgeweitet werden könnten. Ioengine fordert eine Entschädigung in Form einer „angemessenen Lizenzgebühr“ für den entstandenen Schaden, auch wenn in der Klage bisher keine konkrete Summe genannt wurde.

Mögliche Folgen einer gerichtlichen Verfügung

Neben einer finanziellen Entschädigung strebt der Kläger eine dauerhafte gerichtliche Verfügung an, die den Verkauf bestimmter Galaxy-Smartphones und portabler SSDs untersagt. Sollte das Gericht diesem Antrag stattgeben, wäre Samsung gezwungen, die als rechtswidrig eingestuften Aktivitäten in den USA einzustellen, was die Lieferung bestimmter Geräte an amerikanische Kunden blockieren könnte.

Dennoch betonen Experten, dass dies das letzte Szenario ist. Samsung könnte das Problem durch eine Anpassung seiner Technologien oder die vorübergehende Deaktivierung bestimmter Funktionen gemäß einem Gerichtsbeschluss lösen. Ioengine zieht zudem die Alternative in Betracht, Samsung zur Zahlung laufender Lizenzgebühren für die Nutzung der Technologien zu verpflichten.

SamsungIoenginePatentUSASSD
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Apple, Samsung und Google Geräte könnten in den USA verboten werdenApple, Samsung und Google Geräte könnten in den USA verboten werden19 September 13:25Samsung stellt neue SSD-Modelle P9 und P7 auf der Gamescom 2026 vorSamsung stellt neue SSD-Modelle P9 und P7 auf der Gamescom 2026 vor26 August 15:55Thunderobot AI Master M7000 Laptop mit einzigartigem Speicher vorgestelltThunderobot AI Master M7000 Laptop mit einzigartigem Speicher vorgestellt22 September 01:23Neue Samsung 990 Serie SSDs veröffentlicht: Preis und technische DatenNeue Samsung 990 Serie SSDs veröffentlicht: Preis und technische Daten16 Juli 04:23Lexar stellt neue NF100 SSD für ältere Computer vorLexar stellt neue NF100 SSD für ältere Computer vor8 September 16:54Warnung: Hochgefährliche gefälschte Samsung 870 EVO SSDs aufgetauchtWarnung: Hochgefährliche gefälschte Samsung 870 EVO SSDs aufgetaucht15 Juli 12:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest