Samsung droht Patentstreit und Verkaufsverbot in den USA

Das US-Unternehmen Ioengine hat Klage gegen Samsung Electronics eingereicht und wirft dem südkoreanischen Tech-Giganten die unbefugte Nutzung von fünf Patenten im Bereich Konnektivität und Datenaustausch vor. Laut ixbt.com könnte dieser Rechtsstreit die Verkäufe der beliebtesten Produkte von Samsung auf dem US-Markt, einschließlich Flaggschiff-Smartphones und SSDs, erheblich beeinträchtigen. Dies berichtet Ixbt.com.

Der Fall wird derzeit vor dem US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas verhandelt. Der Kläger behauptet, dass Samsung diese Technologien in seinen Geräten ohne entsprechende Genehmigung oder Lizenzgebühren verwendet hat, was eine grobe Verletzung der geistigen Eigentumsrechte darstellt.

Liste der in der Klage genannten Geräte

In der von Ioengine eingereichten Klageschrift werden bestimmte Geräte als direkte Beispiele aufgeführt. Diese Liste umfasst die folgenden populären Produkte:

Samsung Galaxy S23 Ultra Flaggschiff-Smartphone

Galaxy Watch Ultra Smartwatch

Galaxy Buds2 Pro kabellose Ohrhörer

Samsung T7 portable SSD

Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass diese Liste nicht abschließend ist und die Klagen in Zukunft auf andere Produktkategorien ausgeweitet werden könnten. Ioengine fordert eine Entschädigung in Form einer „angemessenen Lizenzgebühr“ für den entstandenen Schaden, auch wenn in der Klage bisher keine konkrete Summe genannt wurde.

Mögliche Folgen einer gerichtlichen Verfügung

Neben einer finanziellen Entschädigung strebt der Kläger eine dauerhafte gerichtliche Verfügung an, die den Verkauf bestimmter Galaxy-Smartphones und portabler SSDs untersagt. Sollte das Gericht diesem Antrag stattgeben, wäre Samsung gezwungen, die als rechtswidrig eingestuften Aktivitäten in den USA einzustellen, was die Lieferung bestimmter Geräte an amerikanische Kunden blockieren könnte.

Dennoch betonen Experten, dass dies das letzte Szenario ist. Samsung könnte das Problem durch eine Anpassung seiner Technologien oder die vorübergehende Deaktivierung bestimmter Funktionen gemäß einem Gerichtsbeschluss lösen. Ioengine zieht zudem die Alternative in Betracht, Samsung zur Zahlung laufender Lizenzgebühren für die Nutzung der Technologien zu verpflichten.