Manchester City für schuldig befunden, Premier-League-Klubs fordern Entschädigung

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Manchester City für schuldig befunden, Premier-League-Klubs fordern Entschädigung

Einer der größten Finanzskandale in der Geschichte des englischen Fußballs hat eine neue Stufe erreicht. Laut Berichten von The Athletic bereiten sich mehrere Vereine der Premier League auf rechtliche Schritte vor, nachdem Manchester City in der überwiegenden Mehrheit der 115 Anklagepunkte wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten – konkret in 114 Fällen – für schuldig befunden wurde. Dies berichtet Goal.com .

Diese Entscheidung der unabhängigen Kommission hat die nationale Liga erschüttert. Rivalisierende Vereine beraten sich derzeit aktiv mit führenden Anwaltskanzleien und Rechtsexperten, um die Möglichkeiten zur Deckung historischer Verluste und zur Forderung hoher Entschädigungssummen zu bewerten.

Gerichtsverfahren und Präzedenzfälle

Vor dem Hintergrund dieser juristischen Auseinandersetzungen arbeiten die Vereine an einer kollektiven Strategie. Experten sind der Meinung, dass frühere Gerichtsurteile gegen andere Teams als wichtige rechtliche Grundlage dienen werden. Insbesondere entschied eine unabhängige Kommission zuvor, dass der Verstoß des FC Everton gegen die Gewinn- und Nachhaltigkeitsregeln den Konkurrenten einen sportlichen Nachteil verschaffte, was zu einer Entscheidung führte, wonach Burnley 35,1 Millionen Pfund fordern konnte.

Dennoch könnten sich formelle Klageverfahren verzögern, bis die Berufungen von Manchester City geprüft wurden und alle juristischen Instanzen ausgeschöpft sind. Der Verein wies seinerseits alle Anschuldigungen zurück und erklärte, er bleibe fest bei seiner Position und werde alle verfügbaren Rechtsmittel bis zum Ende ausschöpfen.

Umfang der finanziellen Verluste und Forderungen

Laut einem Vereinssprecher läuft das Verfahren der Premier League weiter und muss unter Einhaltung strenger Vertraulichkeitsanforderungen abgeschlossen werden. Daher bleibt Manchester City bei der unveränderten Position, die in der Erklärung vom Februar 2023 dargelegt wurde. Es wird jedoch erwartet, dass die Forderungen der betroffenen Parteien unterschiedlich ausfallen werden:

  • Verlust von zweistelligen Millionenbeträgen durch entgangene Einnahmen aus Übertragungsrechten und Ticketverkäufen aufgrund der verpassten Champions-League-Qualifikation;
  • Nichterfüllung von Vertragsklauseln im Zusammenhang mit Titeln und der Teilnahme an europäischen Wettbewerben;
  • Verlust von Sponsoring-Boni aus kommerziellen Verträgen.
Derzeit wird die Möglichkeit einer groß angelegten Sammelklage (Class-Action-Lawsuit) zwischen der Führung der Premier League und den Vereinen ernsthaft diskutiert. Sollten diese Klagen eingereicht werden, könnte sich die finanzielle und rechtliche Landschaft des englischen Fußballs grundlegend verändern.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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