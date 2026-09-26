Kylian Mbappé verlässt Frankreich-Kader wegen Verletzung

Der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappé, musste nach einer schweren Verletzung im UEFA Nations League-Spiel gegen die Türkei zu Real Madrid zurückkehren. Der Stürmer, der das einzige Tor im Kocaeli-Stadion erzielte, verließ humpelnd das Spielfeld, was beim Trainerstab für große Sorge sorgte. Dies berichtet Goal.com .

Laut Goal.com war dieses Spiel das erste offizielle Länderspiel für den legendären Mittelfeldspieler Zinédine Zidane als Cheftrainer von Frankreich. Der Starspieler erzielte in der 67. Minute sein 67. Länderspieltor, blieb jedoch beim Torschuss mit dem linken Fuß im schlechten Rasen hängen.

Zinédine Zidane besorgt über die Verletzung

Obwohl Mbappé den Treffer zunächst feierte, sackte er sofort mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden und hielt sich das Knie. Auf der Pressekonferenz machte Zinédine Zidane keinen Hehl aus seiner Sorge um den Zustand seines Stars und gab zu, dass die ersten Anzeichen nicht gut seien.

Laut einer offiziellen Mitteilung des französischen Fußballverbandes (FFF) wurde beim Spieler eine Verletzung der Bänder im linken Knie diagnostiziert. Auf ärztlichen Rat wird der Stürmer in den kommenden Spielen der Nationalmannschaft gegen Belgien und Italien nicht zum Einsatz kommen, um kein Risiko einzugehen.

In einem Interview mit TF1 betonte Zidane, dass die Gesundheit des Spielers immer Vorrang habe: „Es ist klar, dass er sich nicht gut fühlt. Leider sieht die Situation nicht gut aus. Ich denke, er muss nach Hause zurückkehren. Wir werden kein Risiko eingehen. Er hat sich beim Schuss das Knie überdehnt“, sagte der Cheftrainer.

Kylian Mbappé wird nun in die spanische Hauptstadt zurückkehren, um unter der Aufsicht des medizinischen Stabes von Real Madrid ein vollständiges Genesungsprogramm zu absolvieren. Der Trainer und die Fans der Madrilenen hoffen auf eine schnelle Rückkehr des Stürmers vor der entscheidenden Phase der Saison.