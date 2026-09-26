Mauricio Pochettino bedauert Rote-Karte-Kontroverse bei US-Nationalmannschaft

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Mauricio Pochettino bedauert Rote-Karte-Kontroverse bei US-Nationalmannschaft

Der Cheftrainer der US-Nationalmannschaft, Mauricio Pochettino, gab zu, dass die kontroverse Situation, die zum Scheitern bei der Weltmeisterschaft führte, und der Wirbel um die Sperre von Folarin Balogun die Atmosphäre im Team völlig verändert haben. Ihm zufolge hat diese Situation die Spieler abgelenkt und vor dem entscheidenden Spiel für negative Energie gesorgt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit dem Sender Futbol de Primera erklärte Mauricio Pochettino, dass die Rote Karte für Stürmer Folarin Balogun im Spiel der Runde der letzten 64 gegen Bosnien und Herzegowina und die anschließende Aufhebung der Sperre durch einen Einspruch negative Auswirkungen auf die Mannschaft hatte. Diese FIFA-Entscheidung löste in der Fußballwelt große Kontroversen aus.

Politische Konflikte und FIFA-Entscheidung

Während des Berufungsverfahrens erklärte US-Präsident Donald Trump, er habe persönlich mit FIFA-Präsident Gianni Infantino kommuniziert und die Entscheidung beeinflusst. Infolgedessen wurde der Weltfußballverband für die Verletzung der politischen Neutralität scharf kritisiert.

Vor dem Hintergrund dieser politisierten Ereignisse übten der Informationsdruck und der übermäßige Lärm um das Team psychischen Druck auf die Spieler aus. Infolgedessen verlor die US-Nationalmannschaft das wichtige Achtelfinalspiel gegen Belgien und schied aus dem Turnier aus.

Pochettinos Reflexion und Bedauern

Der ehemalige Tottenham-Trainer, der über große Erfahrung in der Fußballwelt verfügt, verhehlt nicht sein Bedauern darüber, nicht in den Prozess eingegriffen zu haben. Seiner Meinung nach hätte er als Trainer die Situation kontrollieren und mögliche negative Folgen verhindern müssen.

Im Gespräch mit Andres Cantor sagte Mauricio Pochettino: „Ich bedauere, dass ich mich nach dem Spiel gegen Bosnien nicht in die Situation und alle negativen Folgen eingemischt habe. Vielleicht hätte ich bei der Entscheidungsfindung aktiver sein sollen.“

Der Experte betonte, dass er sich nicht an der Initiative zur Berufung gegen die Aufhebung der Roten Karte beteiligt habe. Obwohl schließlich anerkannt wurde, dass sie nicht im Unrecht waren, konnte niemand das Wesen der Geschehnisse vollständig verstehen.

„Als Fußballmensch verstehe ich gut, wie sich die Energie einer Situation verändert. In dem Moment, als es passierte, änderte sich die Energie des Teams, und das nächste Spiel fand unter anderen Parametern statt“, fügte Pochettino hinzu.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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