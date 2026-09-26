Erling Haaland wegen Finanzskandal um Manchester City von Pressekonferenz abgezogen

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Erling Haaland wegen Finanzskandal um Manchester City von Pressekonferenz abgezogen

Der Stürmer der norwegischen Nationalmannschaft, Erling Haaland, wurde aufgrund des Finanzskandals um seinen Verein von einer geplanten Pressekonferenz der Nationalmannschaft freigestellt. Laut Informationen der Zeitung The Sun sollte der Angreifer von Manchester City vor dem Nations-League-Spiel gegen Portugal Fragen der Journalisten beantworten, doch der norwegische Fußballverband nahm in letzter Minute Änderungen am Aufgebot vor. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Diese Entscheidung fiel vor dem Hintergrund von Berichten, die in der Fußballwelt für großes Aufsehen sorgen. Die englische Presse schreibt, dass Manchester City zwischen den Spielzeiten 2009/10 und 2017/18 in insgesamt 114 Fällen gegen Finanzregeln verstoßen haben soll. Obwohl noch keine offiziellen Sanktionen gegen den Verein verhängt wurden, stellt dies eine ernsthafte Bedrohung für die Zukunft des Spitzenklubs dar.

Schwerwiegende Folgen der Finanzvorwürfe

Die disziplinarischen Maßnahmen, die von unabhängigen Kommissionen geprüft werden sollen, könnten drastisch ausfallen. Experten halten hohe Geldstrafen, Punktabzüge, die Aberkennung früherer Meistertitel und sogar einen Ausschluss aus der Premier League für möglich.

Der Pressesprecher des norwegischen Fußballverbandes, Morten Skjonsberg, bestätigte die Änderung in einem Interview mit TV 2. Demnach werden Nationaltrainer Ståle Solbakken sowie die Spieler Fredrik Aursnes und Andreas Schjelderup an der Pressekonferenz teilnehmen, um den Stürmer von Manchester City vor unangenehmen Fragen zu schützen.

Hervorragende Leistung auf dem Platz und Zukunftspläne

Die Entscheidung, Haaland aus dem Rampenlicht der Medien zu halten, fiel einen Tag nach seiner glänzenden Leistung auf dem Platz. Am Donnerstag erzielte der Stürmer beim ersten Spiel der UEFA Nations League einen Doppelpack und führte Norwegen zu einem 3:2-Sieg gegen Dänemark.

Derzeit bereitet sich die norwegische Nationalmannschaft auf das Heimspiel gegen Portugal vor. Die Partie findet am Sonntag in Oslo statt. Auch die Gäste starteten erfolgreich in das Turnier und gewannen ihr Auftaktspiel gegen Wales knapp mit 1:0.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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