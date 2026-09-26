Kylian Mbappé verletzt: Sorge bei Real Madrid und der französischen Nationalmannschaft

Während des letzten Spiels der französischen Nationalmannschaft musste Stürmer Kylian Mbappé das Spielfeld aufgrund einer Verletzung am linken Knie verlassen. Wie Goal.com berichtet, sorgt dieser Vorfall nicht nur bei den Fans der Nationalmannschaft, sondern auch bei der Führung von Real Madrid für große Besorgnis, da der körperliche Zustand des Starspielers vor wichtigen Vereinsspielen zu einem zentralen Thema geworden ist. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Diese Partie war für die Franzosen von besonderer Bedeutung, da die Legende Zinedine Zidane erstmals als Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft zum Trainerstab gehörte. Obwohl der neue Trainer seinen Einstand mit einem Sieg krönen wollte, wurden die Höhepunkte des Spiels durch die Verletzung des Top-Torjägers überschattet.

Ein Tor und plötzliche Sorge im Spiel

In der 54. Spielminute unterlief dem Verteidiger der türkischen Nationalmannschaft, Bardakcı, ein Fehler beim Klärungsversuch im Strafraum. Nach einem Angriff aus dem Mittelfeld legte Olise den Ball ideal für Kylian Mbappé auf, der mit seiner typischen Präzision den Führungstreffer erzielte.

Obwohl im Stadion nach dem Tor Jubel herrschte, währte die Freude nur kurz. Kurz nach dem Torjubel signalisierte der 25-jährige Spieler, dass er starke Schmerzen im linken Knie verspürte, blieb auf dem Boden liegen und benötigte medizinische Hilfe.

Medizinische Versorgung und Auswechslung

Das medizinische Team der französischen Nationalmannschaft eilte sofort auf das Feld, um das Knie des Spielers zu behandeln. Trotz der anfänglichen Schmerzen versuchte Kylian Mbappé weiterzuspielen und kehrte für kurze Zeit auf das Spielfeld zurück.

Die Knieverletzung machte sich jedoch bemerkbar, und der Star-Stürmer brach erneut zusammen und signalisierte dem Trainerstab, dass er nicht weiterspielen könne. Zinedine Zidane war gezwungen, seinen Schlüsselspieler bereits in seinem Debütspiel auszuwechseln.