In der chinesischen Provinz Guizhou wurde einer der ungewöhnlichen und unterhaltsamen Wettbewerbe des Landlebens veranstaltet: ein Schweinefang-Wettbewerb.

Die Teilnehmer betraten ein zu Schlamm gewordenes Gelände und versuchten, die freigelassenen Schweine so schnell wie möglich zu fangen. Das rutschige und unebene Gelände erschwerte die Aufgabe zusätzlich. Die Teilnehmer stürzten manchmal, standen wieder auf und setzten die Verfolgung der fliehenden Schweine fort.

Solche Wettbewerbe finden in Guizhou im Rahmen von Dorffesten und Veranstaltungen zur landwirtschaftlichen Kultur statt. So wurden beispielsweise bei Veranstaltungen im April 2026 an den Reisterrassen von Jiabang in der Provinz auch für Touristen unterhaltsame Aktivitäten wie Schweinefangen und Angeln organisiert.

In letzter Zeit sind Schweinefang-Wettbewerbe auch in anderen Gebieten Guizhous populär geworden. So verbreiteten sich die im August 2026 im Kreis Maijiang veranstalteten Wettbewerbe in den sozialen Netzwerken und erregten die Aufmerksamkeit des Publikums.

Das Hauptziel des Wettbewerbs besteht nicht nur darin, einen Sieger zu ermitteln, sondern auch darin, ländliche Traditionen zu präsentieren und Touristen eine ungewöhnliche Freizeitaktivität zu bieten. Aufnahmen von Teilnehmern, die mit Schlamm bedeckt Schweine verfolgen, tragen dazu bei, dass solche Veranstaltungen im Internet schnell bekannt werden.