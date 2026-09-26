Nations League: Frankreich startet mit Sieg, Italien unterliegt Belgien

Der erste Spieltag der neuen Saison der UEFA Nations League begann mit großen Überraschungen, historischen Debüts und unerwarteten Ergebnissen im europäischen Fußball. Zwei der größten Duelle des Kontinents boten den Fußballfans einen wahrhaft dramatischen Abend. Zunächst empfing die italienische Nationalmannschaft in Rom Belgien und verlor überraschend mit 0:2 – für die „Roten Teufel“ eröffnete Mika Godts in der 20. Minute den Torreigen, während der eingewechselte Dodi Lukebakio in der 69. Minute den Sieg der Gäste besiegelte.

Die Defensive der „Squadra Azzurra“ unter der Führung von Gianluigi Donnarumma war gegen die schnellen Flügelangriffe des Gegners machtlos. Auf der anderen Seite war die französische Nationalmannschaft in einem intensiven Spiel in Istanbul zu Gast bei der Türkei und sicherte sich einen knappen und wichtigen 1:0-Sieg. Diese Begegnung war das erste offizielle Pflichtspieldebüt des legendären Zinédine Zidane als Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, und er verdankte den Erfolg dem Kapitän Kylian Mbappéder in der 54. Minute das einzige Tor erzielte. Am Ende des Spiels wurde der türkische Torhüter Uğurcan Çakır in der 88. Minute mit einer Roten Karte vom Platz gestellt.

Welche Taktik wählte Zidanes runderneuertes Frankreich, und warum unterlagen die Schützlinge von Luciano Spalletti zu Hause gegen Belgien so deutlich?

„Zidanes historisches Debüt, Mbappés Treffer und Belgiens Sensation“: Die 5 wichtigsten Punkte des 1. Spieltags

Die wichtigsten offiziellen Fakten zu den Spitzenspielen des 1. Spieltags der Nations League:

Zidane startet mit einem Sieg: Der legendäre Zinédine Zidane gewann sein erstes offizielles Spiel an der Spitze der französischen Nationalmannschaft;

Mbappé in der entscheidenden Rolle: Kylian Mbappé erzielte in der 54. Minute das einzige Tor und sicherte den „Les Bleus“ 3 Punkte bei ihrem Auswärtsspiel in der Türkei;

Türkei in Unterzahl: In der 88. Minute wurde der Torhüter der Gastgeber, Uğurcan Çakır, wegen eines Fouls vom Platz gestellt;

Belgien überrumpelt Italien: Dank der Tore von Godts und Lukebakio feierte Belgien einen souveränen 2:0-Auswärtssieg gegen Italien;

Lücken in der italienischen Abwehr: Das Abwehrzentrum mit Donnarumma, Di Lorenzo und Calafiori konnte die schnellen Konter der Belgier nicht stoppen.

Nations League 1. Spieltag: Vergleich der Spiele Italien – Belgien und Türkei – Frankreich

Statistische und technische Daten der beiden Spitzenduelle:

Kriterien und Indikatoren Spiel Italien – Belgien Spiel Türkei – Frankreich Endstand 0:2 (Sieg für Belgien) 0:1 (Sieg für Frankreich) Torschützen M. Godts (20'), D. Lukebakio (69') Kylian Mbappé (54') Trainerfaktor Taktische Krise bei Luciano Spalletti Offizielles Debüt von Zinédine Zidane Torhüterleistung Donnarumma (2 Gegentore) / Lammens (ohne Gegentor) Maignan (ohne Gegentor) / Çakır (88' Platzverweis) Disziplin und Karten Faire Partie ohne Karten Rote Karte in der 88. Minute (Çakır) Offensivstars Kean, Esposito, Cambiaghi Mbappé, Dembélé, Olise, Cherki

Fußballexpertise: Warum gewann Zidane und warum stolperte Italien?

Fazit der europäischen Fußballkommentatoren und Sportanalysten:

„Zidanes Siegermentalität“: Die französische Nationalmannschaft agierte in der hitzigen Atmosphäre der Türkei extrem abgeklärt; Zidane neutralisierte durch das Mittelfeldduo Manu Koné und Adrien Rabiot die Kreativität von Arda Güler und Kenan Yıldız komplett, während Mbappés individuelle Klasse im Angriff das Spiel entschied;

Çakırs Platzverweis und der türkische Druck: Die Türkei hatte in der zweiten Halbzeit auf ein aggressives Pressing umgestellt, um den Ausgleich zu erzielen, doch der Fehler des Torhüters und der Platzverweis in der 88. Minute beendeten die letzte Schlussoffensive der Gastgeber;

Krise der italienischen Abwehr: Obwohl die „Squadra Azzurra“ mit Barella und Tonali im Zentrum gut besetzt war, konnten sie dem hohen Tempo der belgischen Flügelstürmer Godts und Lukebakio nichts entgegensetzen; De Bruynes kreative Pässe und schnelle Kombinationen bescherten den Gästen in beiden Halbzeiten eine taktische Überlegenheit.

Glauben Sie, dass Zinédine Zidane mit der französischen Nationalmannschaft genauso viele Titel gewinnen kann wie mit Real Madrid? Wie bewerten Sie persönlich die 0:2-Heimniederlage Italiens gegen Belgien? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der Nations League mit allen Fußballfans!