Sensation in Zentralasien: Arashan-Schaf in Kirgisistan für 1 Million Dollar verkauft (Video)

Ein beispielloser Rekordpreis wurde in der Geschichte des zentralasiatischen Viehmarktes verzeichnet. In Kirgisistan Auf einem Festival, das der Entwicklung und Popularisierung der nationalen Rasse „Arashan“ gewidmet war, wurde bekannt gegeben, dass ein Zuchtschaf dieser seltenen Rasse für satte 1.000.000 (eine Million) US-Dollar verkauft wurde. Das Tier, das auf einem Podium unter freiem Himmel vor einer riesigen Zuschauermenge präsentiert wurde, beeindruckte die Teilnehmer mit seinem massiven Körperbau, seiner muskulösen Struktur und perfekten Knochenproportionen.

Wie sich herausstellte, ist das Rekordschaf ein direkter Nachkomme (Sohn) des legendären Zuchtbocks namens „Frankel“, der unter lokalen Viehzüchtern bereits Kultstatus genießt. Zum Vergleich: Sein Vater „Frankel“ selbst sorgte vor einigen Jahren für großes Aufsehen, als er für damals rekordverdächtige 150.000 Dollar an kasachische Züchter verkauft wurde. Nun hat sein Nachkomme die Leistung des Vaters um fast das Siebenfache übertroffen und den Preis auf die Millionengrenze gehoben.

Was ist das Geheimnis, das die Arashan-Schafe so wertvoll macht, wie rechtfertigt sich eine Millionen-Dollar-Investition im Zuchtgeschäft und wird dieser Deal eine neue finanzielle Welle auf dem regionalen Viehmarkt auslösen?

„Der Millionenerbe des legendären Frankel“: Details zum historischen Deal auf dem Festival

Wichtige Fakten, die auf der Ausstellungsbühne und dem Auktionsgelände festgehalten wurden:

Präsentation auf dem Festival: Der Deal wurde auf dem Forum zur Entwicklung der Rasse „Arashan“ auf einer speziellen Ausstellungsbühne vor den Augen tausender Züchter und Gäste besiegelt;

Einzigartige Genetik und Stammbaum: Das verkaufte Schaf ist der Sohn des im Land berühmten Zuchtbocks „Frankel“, dessen Vater zuvor für 150.000 Dollar nach Kasachstan verkauft wurde;

Imposante anatomische Struktur: Das präsentierte Schaf unterscheidet sich grundlegend von gewöhnlichen Schafen durch seine Widerristhöhe, die Breite seiner Knochen und die charakteristische Größe seines Hinterteils;

Im Fokus der Öffentlichkeit: Als es auf die Bühne geführt wurde, fotografierten und filmten Hunderte von Landwirten und Journalisten das seltene Tier, was es in den sozialen Netzwerken zum Trend machte;

Internationales Interesse: Die hohe Bewertung des Deals erklärt sich durch die sprunghaft gestiegene Nachfrage von Züchtern aus Kasachstan, Usbekistan und anderen Nachbarländern nach der Rasse „Arashan“.

„Frankel“-Dynastie: Preise auf dem Viehmarkt und Vergleich der Generationen

Wert und Kennzahlen der legendären Zuchtvertreter:

Kriterien und Parameter Vater – Zuchtbock „Frankel“ Neuer Rekordhalter (Sohn) MP4 Rasse Reinrassige Arashan-Rasse Reinrassige Arashan-Rasse Verkaufspreis 150.000 US-Dollar 1.000.000 US-Dollar Ort des Deals Verkauft nach Kasachstan In Kirgisistan Rassefestival Preisanstiegsfaktor Rekord seiner Zeit Fast 7-mal teurer als der Preis des Vaters Hauptziel Verbesserung und Zucht der Rasse Schaffung der Elite-Selektion in Zentralasien Hauptvorteil Hohe Statur, Gewicht und genetische Stabilität Gigantischer Körperbau, perfekte Zuchtqualität und Muskulatur

Selektion und Geschäftsexpertise: Warum kostet ein Schaf 1 Million Dollar?

Fazit von Experten der Viehwirtschaft und Zuchtanalyse:

Genetisches Kapital und Samenwert: Solche Tiere werden nicht für Fleisch oder Wolle gekauft, sondern für die künstliche Befruchtung und die Gewinnung von Zuchtlämmern; von einem Elite-Zuchtbock können jährlich Hunderte von Nachkommen gewonnen werden, von denen jeder Tausende von Dollar wert ist;

Einzigartigkeit der Rasse „Arashan“: Diese Rasse gilt in Zentralasien als konkurrenzlos aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und Bergklima, ihrer schnellen Gewichtszunahme und der Fähigkeit, bis zu 180-200 Kilogramm zu erreichen;

Marketing- und Markeneffekt: Für einen Züchter ist der Besitz eines 1-Million-Dollar-Schafes nicht nur Selektion, sondern ein Werbeaktivum, das das Ansehen und den Wert seines landwirtschaftlichen Betriebs weltweit um ein Vielfaches steigert;

Preisexplosion auf dem Markt: Experten sind der Meinung, dass nach diesem Deal die Preise für Zuchtböcke und weibliche Arashan-Schafe in Kasachstan, Kirgisistan und Usbekistan zwangsläufig noch drastischer steigen werden.

Die Bewertung eines Arashan-Schafes mit einer Million Dollar hat deutlich bewiesen, dass die zentralasiatische Zuchtviehwirtschaft nun zu einer großen Investitions- und Geschäftsindustrie geworden ist.

Glauben Sie, dass die Zahlung von 1 Million Dollar für ein Zuchtschaf eine gerechtfertigte Investition ist oder ein künstlich aufgeblähter Preis? Können auch die Züchter in unserem Land durch die Zucht der Arashan-Rasse solche hohen Erträge erzielen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung und Beobachtungen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des beispiellosen Ereignisses in der Welt der Viehzucht mit allen Fachleuten und Freunden!