22-jähriger Videoblogger auf der Straße angegriffen: Er wandte sich an seine Fans

Der berühmte britische YouTube-Blogger TommyInnit, mit bürgerlichem Namen Tom Simons, gab an, auf der Straße angegriffen worden zu sein. Der 22-jährige Minecraft-Star bat seine Fans, ihn nicht ins Gesicht zu schlagen, wenn sie ihn sehen.

Der Blogger wandte sich in einem Video an seine Millionen Abonnenten und sprach das Thema auf ungewöhnliche Weise an. Seinen Angaben zufolge hat ihn am Vortag ein Unbekannter ins Gesicht geschlagen. Wo und warum sich der Vorfall ereignete, gab er jedoch nicht bekannt. Dies berichtete das Magazin Need To Know.

Im Video waren um TommyInnits linkes Auge herum rötliche Spuren zu sehen. Er sagte:

«Hallo zusammen, nur eine kurze Nachricht. Wenn ihr mich in der Öffentlichkeit seht, bitte schlagt mir nicht ins Gesicht. Gestern hat mir jemand ins Gesicht geschlagen. Ein betrunkener Ire. Das hat mir nicht gefallen. Ich wäre sehr froh, wenn ihr das nicht tun würdet. Danke».

Der ungewöhnliche Appell sammelte kurz nach der Veröffentlichung auf Instagram hunderttausende Aufrufe. Die Abonnenten des Bloggers sahen jedoch auch eine humorvolle Seite in seiner ernsten Bitte und reagierten unterschiedlich auf den Vorfall.

Tommy sagte nicht, ob der Angreifer ihn erkannt hatte oder ob der Vorfall der Polizei gemeldet wurde.

Der Content Creator hatte bereits früher über unangenehme Situationen mit der Öffentlichkeit gesprochen. Insbesondere im Juni sprachen Tommy und sein Kollege, der YouTube-Blogger Jack Manifold im Podcast «Shut Up I'm Talking» darüber, wie sie von Fans in einem Park belästigt wurden.

Der in Nottingham geborene Tommy erlangte durch Minecraft-Videos und Live-Streams Berühmtheit. Derzeit hat sein Haupt-YouTube-Kanal über 15 Millionen Abonnenten .

Der jüngste Appell des Bloggers sorgte in den sozialen Medien erneut für Diskussionen.