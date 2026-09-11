Kind überlebt Sturz aus dem achten Stock

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Kind überlebt Sturz aus dem achten Stock

In der kasachischen Stadt Pawlodar hat ein Kind auf wundersame Weise einen Sturz aus dem achten Stock überlebt. Es fiel vom Balkon eines Mehrfamilienhauses. Das Kind wird derzeit mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Dies berichtete Nur.kz unter Berufung auf das Katastrophenschutzministerium der Region Pawlodar.

Der Unfall ereignete sich am 9. September gegen 21:00 Uhr. Ersten Informationen zufolge befand sich das minderjährige Kind auf dem Balkon der Wohnung. Es stieg auf einen Stuhl, näherte sich dem Fenster, verlor das Gleichgewicht und stürzte aus dem achten Stock in die Tiefe.

Nach Angaben der Rettungskräfte hat das Kind den Sturz aus dieser Höhe überlebt. Sein Zustand wird jedoch als kritisch eingestuft.

Laut dem Katastrophenschutzministerium der Region Pawlodar wurden seit Jahresbeginn in der Region sechs solcher Fälle registriert, bei denen Kinder aus der Höhe stürzten. Zwei dieser Vorfälle endeten tödlich.

Experten mahnen Eltern dazu, Kinder nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass es gefährlich ist, Kinder in Räumen mit offenen Fenstern oder auf Balkonen ohne Aufsicht zu lassen.

Die Rettungskräfte empfehlen, keine Möbel oder Gegenstände in Fensternähe aufzustellen, auf die ein Kind klettern könnte. Zudem wird an die Notwendigkeit erinnert, zuverlässige Fenstersicherungen, Gitter oder spezielle Vorrichtungen zur Öffnungsbegrenzung zu installieren.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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