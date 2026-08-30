Wurde ein 12-jähriger Junge wegen „Squid Game“ getötet?

Im Stadtbezirk Orechowo-Sujewo der Region Moskau ist ein 12-jähriger Schüler ums Leben gekommen. Zwei Oberschülerinnen im Alter von 15 und 16 Jahren wurden als Tatverdächtige festgenommen. Dies berichtete „Meduza“.

Es wurde bekannt, dass der 12-jährige Junge am 26. August im Dorf Kabanowo als vermisst gemeldet wurde. Auch Freiwillige beteiligten sich an der Suche. Einen Tag später wurde die Leiche des Jungen in einem verlassenen Gebäude gefunden. Die Ermittler haben ein Strafverfahren wegen Mordes eingeleitet.

Kurz darauf wurden zwei einheimische Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren als Verdächtige festgenommen. Laut Medienberichten und Quellen aus dem Umfeld der Strafverfolgungsbehörden auf Telegram könnten die Mädchen die Tat im Voraus geplant haben. Sie bereiteten notwendige Gegenstände vor und freundeten sich mit dem Jungen als Nachbarn im Dorf an.

Es wird vermutet, dass die Mädchen den Jungen am Tag seines Verschwindens zu einem Spaziergang einluden und ihn in das verlassene Gebäude brachten. Eine Quelle der Zeitung „Komsomolskaja Prawda“ bei der Polizei gab an, die Mädchen hätten „sehen wollen, wie Menschen sterben“.

Einige Quellen schrieben, dass das Verbrechen mit einem Telefon gefilmt wurde und mit einer Art „Video-Challenge“ zusammenhing. Einer anderen Version zufolge ließen die Verdächtigen ihre Telefone zu Hause, um keine Spuren zu hinterlassen. Nach der Tat kehrten sie nach Hause zurück.

Die „Squid Game“-Version

In einem Interview mit der Publikation „msk1“ sagte die Mutter des verstorbenen Jungen, Irina, dass die Verdächtigen möglicherweise weitere Verbrechen geplant hätten.

Ihr zufolge deutet eine der Ermittlungsversionen darauf hin, dass die Mädchen unter dem Einfluss der beliebten südkoreanischen „Squid Game“-Serie gehandelt haben könnten.

In der Serie nehmen die Charaktere an brutalen Spielen um Leben und Tod teil. Die Mutter sagte, die Ermittler seien zu dieser Vermutung gelangt, da im Zimmer einer der Verdächtigen Poster der Serienfiguren hingen und auf ihrem TikTok-Account gewalttätige Szenen aus der Serie gepostet wurden.

Eine Dorfbewohnerin beschrieb die Mädchen gegenüber „msk1“ als ruhig und nicht streitsüchtig. Sie sagte, die beiden Teenager seien eng befreundet gewesen und hätten viel Zeit miteinander verbracht.

Zudem kursierten Informationen über eine gefundene Liste mit 50 Namen, auf der auch der verstorbene Junge stand. Diese Information wurde jedoch bisher nicht offiziell bestätigt.

Was sagten die Verdächtigen bei der Vernehmung?

Eine dem Sender REN nahestehende Quelle verbreitete Informationen über die Aussagen, die die Verdächtigen bei der Vernehmung machten.

Demnach gab eines der Mädchen an, sie interessiere sich schon lange für Blut und den Tod von Menschen. Die andere Verdächtige soll erklärt haben, dass sie eine romantische Beziehung mit ihrer Freundin führte und befürchtete, der verstorbene Junge könnte dieses Geheimnis verraten.

Einige Quellen betonen, dass die Verdächtigen keiner Subkultur, einschließlich Satanismus, angehörten, aber ein großes Interesse an der Serie „Squid Game“ zeigten.

Ein Teil der kursierenden Informationen wurde von den Strafverfolgungsbehörden noch nicht offiziell bestätigt. Die Ermittlungen dauern an.