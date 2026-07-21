Tragödie am Elbrus: 11-jähriger Junge stürzt aus 4200 Metern in den Tod (Video)

Beim Aufstieg auf den Berg Elbrus kam ein 11-jähriger Junge ums Leben, sein Vater wurde verletzt. Berichten zufolge stürzten Vater und Sohn aus einer Höhe von etwa 4200 Metern ab.

Rettungskräfte bargen den verletzten Mann und den Leichnam des Jungen per Hubschrauber vom Berg. Ermittlungen zum Vorfall wurden eingeleitet.

Vater und Sohn reisten aus Stawropol an.

Nach Angaben des Untersuchungsausschusses waren der Vater und sein 11-jähriger Sohn aus der Region Stawropol angereist, um den Elbrus zu besteigen.

Ersten Informationen zufolge stürzten sie ab, während sie sich in einer Höhe von etwa 4200 Metern bewegten. Aufgrund der erlittenen Verletzungen verstarb der Junge noch am Unfallort, der Vater wurde verletzt.

Die genauen Ursachen des Vorfalls sind bisher nicht bekannt.

Für die Evakuierung wurde ein Hubschrauber eingesetzt.

Das russische Katastrophenschutzministerium teilte mit, dass bei der Rettungsaktion Luftfahrzeuge zum Einsatz kamen.

Der verletzte Mann und der Leichnam des Jungen wurden per Hubschrauber in ein sicheres Gebiet evakuiert. Über den aktuellen Zustand des Vaters liegen keine detaillierten Informationen vor.

Komplexe Wetterbedingungen, niedrige Temperaturen und die große Höhe am Berg können Rettungsarbeiten erschweren.

Sie hatten bereits früher versucht, den Elbrus zu besteigen.

Laut „Sport-Express“ hatten Vater und Sohn bereits vor einem Jahr versucht, den Gipfel des Elbrus zu bezwingen.

Damals konnten sie den Gipfel nicht erreichen, da sich der Junge unwohl fühlte. Vater und Sohn brachen den Aufstieg etwa 300 Meter vor dem Zielpunkt ab.

Diese Information zeigt, dass sie sich im Voraus auf die Elbrus-Besteigung vorbereitet hatten, doch diese Reise endete in einer Tragödie.

Ermittler untersuchen die Details des Vorfalls.

Es wird erwartet, dass die Strafverfolgungsbehörden klären, ob Sicherheitsregeln eingehalten wurden, wie die Reise organisiert war und ob Begleitpersonen dabei waren.

Die Besteigung des Elbrus erfordert eine hohe körperliche Fitness, spezielle Ausrüstung und eine ständige Wetterbeobachtung. Besonders bei Expeditionen mit Kindern ist die frühzeitige Einschätzung von Risikofaktoren entscheidend.

Der Tod des 11-jährigen Jungen zeigt erneut, dass ein einziger Fehler oder eine unerwartete Situation bei Bergtouren schwerwiegende Folgen haben kann.