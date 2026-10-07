Historischer Deal in Hollywood: Ein 111-Milliarden-Dollar-Imperium entsteht

In Hollywood wurde ein gewaltiger Deal abgeschlossen, der eine ganze Ära verändern könnte. Paramount Skydance hat den Übernahmeprozess von Warner Bros. Discovery abgeschlossen, wodurch eines der weltweit größten Medien- und Unterhaltungsunternehmen entstanden ist: Skydance. Der Gesamtwert der Transaktion belief sich inklusive der Schuldenverpflichtungen auf fast 111 Milliarden Dollar.

Dies ist nicht nur eine einfache Fusion von Unternehmen. Nun sind „Harry Potter“, „Der Herr der Ringe“, „Game of Thrones“, DC-Helden, „Mission: Impossible“, „Matrix“, „Barbie“, „Superman“, „Batman“ und viele weitere berühmte Projekte unter einem Konzerndach vereint.

Was steckt hinter dem 111-Milliarden-Dollar-Deal?

Paramount Skydance schloss die Transaktion zu Bedingungen ab, bei denen die Aktionäre von Warner Bros. Discovery 31 Dollar pro Aktie erhielten. Der Börsenhandel von Warner Bros. Discovery als unabhängiges Unternehmen wurde eingestellt. Die Aktien des neuen Unternehmens Skydance wurden an der New Yorker Börse unter dem SKYD -Ticker gehandelt.

Der Kaufpreis für Warner Bros. Discovery lag bei etwa 81 Milliarden Dollar; unter Berücksichtigung der Schulden nähert sich der Gesamtwert 111 Milliarden Dollar.

Damit haben sich zwei der größten Medienstrukturen Hollywoods, Paramount und Warner Bros. Discovery, zu einem Unternehmen zusammengeschlossen.

Wem gehören jetzt „Harry Potter“ und DC?

Nach der Fusion verfügt Skydance über ein riesiges Content-Portfolio.

Dazu gehören:

„Harry Potter“ ,

„Der Herr der Ringe“ ,

„Game of Thrones“ ,

DC und seine berühmten Helden;

„Mission: Impossible“ ,

„Matrix“ ,

„Barbie“ ,

„Superman“ ,

„Batman“ ,

„Star Trek“ ,

„Top Gun“ ,

sowie zahlreiche Fernseh- und Filmprojekte.

Das Unternehmen hat nicht nur Filme, sondern auch große Streaming-Plattformen übernommen. Nun sind Paramount+ und HBO Max ebenfalls Teil eines gemeinsamen Konzernsystems. Darüber hinaus gehören nun auch CNN, CBS News, CBS Sports, TNT Sports und viele weitere Fernsehsender zum neuen Medienkonglomerat.

Ein neues Machtzentrum in Hollywood

Das neue Unternehmen wird von David Ellison geleitet. Er wird Vorsitzender und CEO von Skydance, während Ynon Kreiz als Co-Vorsitzender und CEO fungiert.

Den offiziellen Plänen zufolge strebt Skydance die Produktion von mindestens 30 hochwertigen Spielfilmen und über 180 Fernsehsendungen und Serien pro Jahr an. Zudem ist das Ziel, innerhalb von drei Jahren Synergien und Kosteneinsparungen von mindestens 6 Milliarden Dollar zu erzielen.

Dies könnte das neue Unternehmen zu einem noch stärkeren Konkurrenten gegenüber Netflix, Disney, Amazon und anderen großen Wettbewerbern machen.

Der Preis der Fusion ist hoch

Mit der Entstehung des riesigen Medienunternehmens sind auch große finanzielle Verpflichtungen verbunden. Laut AP wird die Nettoverschuldung des neuen Unternehmens bei etwa 80 Milliarden Dollar liegen. Daher ist eine der Hauptaufgaben von Skydance, das riesige Geschäft zu integrieren und gleichzeitig die Schuldenlast effizient zu verwalten.

Die Unternehmensführung plant, die Kosten zu optimieren und freiwerdende Mittel in neue Inhalte, Technologien und kreative Projekte zu investieren.

Von „Harry Potter“ bis CNN – alles aus einer Hand

Das Interessanteste ist, dass das neue Skydance nun nicht mehr nur ein Filmstudio ist.

Es vereint Hollywood-Filmstudios, Streaming-Plattformen, Fernsehsender, Nachrichtennetzwerke, Sportinhalte und Vermögenswerte im Bereich der Computerspiele.

In diesem Sinne hat der 111-Milliarden-Dollar-Deal die Landkarte Hollywoods buchstäblich verändert.

Die berühmtesten Franchises der Welt, die gestern noch unter verschiedenen Unternehmen standen, befinden sich heute unter einem Konzerndach.

Eine neue Ära beginnt in Hollywood

Es wird erwartet, dass die Fusion von Paramount und Warner Bros. Discovery das Kräfteverhältnis in der Film- und Fernsehbranche beeinflussen wird. Skydance steht nun vor der Aufgabe, nicht nur berühmte Franchises zu verwalten, sondern deren Wert zu steigern, neue Zielgruppen zu gewinnen und im Streaming-Zeitalter wettbewerbsfähig zu bleiben.

Doch eines ist sicher: Namen wie „Harry Potter“, DC, „Der Herr der Ringe“, „Game of Thrones“, „Superman“ und „Batman“ sind nun Teil einer riesigen Medienmaschine.

Mit dem 111-Milliarden-Dollar-Deal ist Skydance zu einem der neuen Machtzentren Hollywoods geworden. Doch nun stellt sich die entscheidende Frage: Wie wird dieses riesige Imperium das Schicksal berühmter Franchises verändern?